Смертельная ловушка в Альпах: лавина унесла жизни 5 альпинистов — что произошло

Туризм

Пять немецких альпинистов погибли в результате схода лавины в итальянской области Трентино-Южный Тироль. Трагедия произошла в горах Ортлес — одном из самых живописных, но и опасных районов Альп.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

По данным издания Alto Adige, спасателям удалось обнаружить всех пропавших, однако поисковая операция проходила в крайне сложных условиях.

Лавина в горах Ортлес

Несчастный случай произошёл в субботу, когда две группы альпинистов из Германии поднимались по маршруту на высоту около 2600 метров. В какой-то момент снежная масса сошла с вершины и накрыла обе группы. Первой удар лавины пришёлся на трёх человек — все они погибли на месте. Вторая группа, состоявшая из четырёх человек, успела частично укрыться, но двое участников оказались под снегом и считались пропавшими.

"В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших накануне вечером в горном массиве Ортлес", — сообщает издание Alto Adige.

Позднее выяснилось, что погибшими оказались отец и его 17-летняя дочь, приехавшие в Италию из Германии.

Поиски в экстремальных условиях

Операция по поиску альпинистов продолжалась более суток. Ситуацию осложняли сильный туман, ветер и низкая температура. После того как в субботу были найдены тела первых трёх погибших, спасатели были вынуждены приостановить работы — из-за нулевой видимости подниматься выше стало опасно.

Как сообщает агентство Adnkronos, поиски возобновились только утром, когда погодные условия улучшились. Спасатели добрались на вертолёте до высоты 2600 метров, а затем пешком прошли к месту схода лавины, где нашли тела двух пропавших участников.

Опасность альпийского сезона

Лавины — частое явление в районе Ортлес, особенно в межсезонье, когда дневное тепло сменяется ночными заморозками. Из-за этого слои снега теряют устойчивость. Итальянская горно-спасательная служба напоминает, что даже опытные альпинисты не застрахованы от подобных трагедий, особенно при выходе на высоту без сопровождения гидов.

Местные власти уже предупредили туристов и спортсменов о повышенном риске схода лавин и призвали воздержаться от походов на больших высотах до стабилизации погодных условий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
