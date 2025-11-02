Не оставляйте это в номере — вот что вы можете взять бесплатно и не нарушить правила отеля

Когда мы заселяемся в отель, редко задумываемся, что входит в стоимость номера. Большинство воспринимает как должное чистое бельё, уборку и пару бутылочек шампуня. Но в действительности список бесплатных опций куда шире. В разных гостиницах можно получить массу приятных мелочей — от комплиментов до трансфера. Главное — знать, что разрешено брать с собой, а что остаётся собственностью отеля.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пара у стойки регистрации в отеле

Что можно забрать из номера

Косметика и средства гигиены

Миниатюрные баночки шампуня, геля для душа или кондиционера смело отправляйте в чемодан — они предназначены именно для гостей. В отелях высокого уровня к стандартному набору добавляют лосьон для тела или маску для волос. Такие тревел-форматы удобно брать в дорогу. А вот дозаторы трогать не стоит: они закреплены и не предназначены для разбора.

Кусочек мыла — ещё одна вещь, которую можно взять. Он пригодится в поездке или дома, если мыло внезапно закончится.

Зубной набор

Даже в трёхзвёздочных отелях часто кладут одноразовые щётки. Их качество различается, но хватает на несколько использований. Пасту обычно дают в небольшом тюбике — можно спокойно положить в сумку. Иногда персонал заменяет наборы при уборке: новый комплект принадлежит вам.

Бритва, расчёска и мелочи

Одноразовые станки и расчёски тоже разрешено брать. Они не рассчитаны на длительное использование, но в путешествии выручат. Если их нет в номере, можно попросить на ресепшене — дадут бесплатно.

Губка для обуви и швейный набор

Эти мелкие предметы полезны в дороге: губка поможет привести в порядок обувь, а иголка с ниткой — починить одежду. Всё это можно взять с собой без опасений.

Канцелярские принадлежности

Ручку и блокнот с логотипом отеля можно забрать. Они служат рекламой гостиницы, и администрация не возражает. А вот папка гостя с правилами и описанием услуг остаётся на месте.

Тапочки и комплименты

Одноразовые тапочки можно использовать повторно — например, дома или в спортзале. В отелях высокого класса гостям часто оставляют комплименты: фрукты, шоколад или сувенир. Всё это можно взять с собой — подарок предназначен именно вам.

Вода, чай и кофе

Бутилированная вода, пакетики чая, кофе и сахар входят в стандартный набор и тоже считаются бесплатными. Их можно взять в дорогу. Но если чай расфасован в банке или коробке — оставьте для следующих гостей.

Что можно получить бесплатно по запросу

Интернет

Wi-Fi сейчас есть почти в каждом отеле. Если пароль не указан в буклете, уточните его у администратора — услуга бесплатна даже в недорогих гостиницах.

Трансфер

Многие отели организуют бесплатные шаттлы до аэропорта, пляжа или вокзала. Главное — уточнить расписание и заранее записаться.

Услуга "будильник"

Нужно рано встать — попросите персонал разбудить в нужное время. Это стандартная бесплатная опция.

Ранний заезд и поздний выезд

Иногда номер готов раньше стандартного времени, и гость может заселиться без доплаты. Аналогично с выездом: если до рейса несколько часов, персонал может разрешить остаться. Но такие моменты лучше обсудить заранее.

Хранение багажа

Даже если заезд только вечером, чемоданы можно оставить в камере хранения и спокойно пойти гулять. Та же услуга доступна после выезда.

Меню подушек

В отелях с четырьмя и более звёздами можно выбрать подушку — мягкую, ортопедическую или ароматизированную. Иногда это бесплатная опция, но в некоторых гостиницах взимают небольшую плату.

Ланч-бокс

Если вы уезжаете до завтрака, можно попросить собрать еду с собой. В коробку обычно кладут бутерброды, фрукты и воду. Главное — предупредить заранее, чтобы всё успели подготовить.

Помощь с бронированием

Персонал может заказать такси, забронировать столик или билет на мероприятие. За услугу не берут денег — оплачивается только сам заказ.

Бесплатные развлечения в отеле

Бассейн

Если бассейн есть, его посещение почти всегда включено в проживание. Обычно он работает по расписанию, а зимой открытые бассейны могут быть закрыты.

Баня и сауна

Во многих гостиницах можно воспользоваться сауной или парной бесплатно, хотя иногда вводят ограничение по времени — например, один час в день.

Тренажёрный зал

Фитнес-залы есть даже в недорогих отелях. Варианты различаются: от пары тренажёров до полноценного спорткомплекса. Для простых занятий хватит любого.

Прокат инвентаря

Если действует система "всё включено", велосипеды, ракетки или настольные игры выдают без доплаты. В других случаях условия нужно уточнять.

Плюсы и минусы бесплатных опций

Плюсы Минусы Экономия на мелочах и услугах Некоторые опции доступны только по запросу Возможность повысить комфорт без доплаты В отелях низкой категории выбор ограничен Удобство для путешественников с ранним выездом Иногда услуги предоставляют по графику

А что если…

Если персонал отеля отказывает в бесплатной услуге, не стоит спорить. Правила у всех разные. Лучше вежливо уточнить, возможна ли замена или предложить альтернативу. Например, если нет трансфера, можно спросить о партнёрском такси со скидкой. Главное — уважительное общение.

Советы путешественникам

Не стоит забирать полотенца, халаты, посуду и другие вещи, принадлежащие отелю. За это могут выставить штраф.

Если хотите комфорт по лучшей цене, бронируйте заранее — на сервисах вроде "Яндекс Путешествий" можно получить кешбэк баллами.

Не злоупотребляйте шведским столом — брать больше, чем сможете съесть, некрасиво и может вызвать вопросы у персонала.

В дорогих отелях может действовать дресс-код. Узнайте правила заранее, чтобы не попасть в неловкое положение.

Ценные вещи храните в сейфе — это безопаснее, чем надеяться на замок.

В отелях хорошая слышимость, поэтому соблюдайте тишину после 23:00.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Забрать предмет, который относится к имуществу отеля.

Последствие: Штраф или неприятный разговор с администрацией.

Альтернатива: Уточните на ресепшене, что можно взять официально — персонал часто разрешает оставить сувенир.

Ошибка: Не попросить ланч-бокс при раннем выезде.

Последствие: Останетесь без завтрака в дороге.

Альтернатива: Закажите коробку вечером накануне — это обычная практика.

Ошибка: Игнорировать бонусы вроде трансфера или меню подушек.

Последствие: Упущенные возможности для комфорта.

Альтернатива: Изучите памятку гостя или спросите на стойке регистрации.

FAQ

Как узнать, что входит в стоимость проживания?

Посмотрите описание номера на сайте отеля или уточните у администратора при заселении.

Что будет, если я случайно заберу вещь отеля?

Если речь о мелочи, вроде ручки или шампуня, проблем не будет. Но за полотенце или халат могут начислить штраф.

Можно ли пользоваться мини-баром бесплатно?

Нет, если в описании не указано обратное. Даже одна бутылка из мини-бара может стоить дороже ужина.

Мифы и правда

Миф: Всё, что лежит в номере, принадлежит гостю.

Правда: Отель предоставляет предметы для временного пользования. Бесплатными считаются только расходники и сувениры.

Миф: Если услуга бесплатная, можно пользоваться ею без ограничений.

Правда: Даже бесплатные опции — бассейн или баня — часто имеют временные рамки и правила.

Миф: Чем дороже отель, тем больше можно забирать.

Правда: В премиальных гостиницах контроль строже, а штрафы выше.