Питьевая ловушка отпуска: эколог объяснил, как не подхватить ротавирус на курорте

Когда жара зовёт на пляж, а пить хочется чаще обычного, мы редко задумываемся, насколько безопасна вода вокруг. Экологи предупреждают: даже на отдыхе чистая вода — не всегда гарантированное благо. Иногда именно она становится источником вирусов и кишечных инфекций.
Многие путешественники уверены, что кипячение способно обеззаразить любую воду. Но на деле это не всегда работает. Водопроводные системы в разных регионах России и за рубежом проходят неодинаковую степень очистки, а часть старых сетей и вовсе может быть заражена патогенными микроорганизмами.
"Истории про ротавирус — это всегда про недостаточную очистку сточных вод. Дети и взрослые болеют ротавирусом во всех странах. Поэтому нужно контролировать, что пить только бутилированную воду для людей.", — отметил научный сотрудник Института водных проблем РАН Артём Акшинцев.
По словам эксперта, даже в странах с развитой системой водоснабжения уровень защиты от вирусов не всегда стопроцентный. Туристы, чей организм не привык к местной микрофлоре, особенно уязвимы.
Ротавирусная инфекция — одно из самых распространённых заболеваний среди отдыхающих. Она передаётся через грязные руки, плохо вымытые фрукты и, конечно, воду.
Вирус живёт долго, устойчив к большинству бытовых средств и не погибает при кратковременном кипячении. Основные симптомы — тошнота, диарея, слабость, температура. Особенно тяжело болезнь переносится детьми.
Ротавирус опасен прежде всего обезвоживанием. Поэтому при малейших признаках недомогания важно восполнять запасы жидкости — водой или аптечными растворами электролитов.
Чтобы не рисковать здоровьем в отпуске, достаточно соблюдать несколько простых правил.
В жаркие дни хочется освежиться, но не каждый водоём подходит для плавания. Экологи советуют избегать переполненных пляжей — чем больше людей, тем выше риск заражения.
Акшинцев уточняет, что особенно опасны участки с застоявшейся водой, слабым течением и скоплением мусора. В таких местах бактерии размножаются быстрее всего.
Выбирайте водоёмы, где есть официальные таблички о разрешённом купании и регулярно проводится проверка проб воды.
|Плюсы
|Минусы
|Контролируемое качество и безопасность
|Стоимость выше, чем у фильтрованной воды
|Удобна в поездках и на пляже
|Может выделять микропластик при хранении на солнце
|Не требует дополнительной обработки
|Создаёт пластиковые отходы
|Подходит детям и людям с ослабленным иммунитетом
|Иногда встречаются подделки
Если вы заботитесь об экологии, выбирайте воду в стеклянных бутылках или используйте многоразовые фильтры с угольными картриджами.
Бывают ситуации, когда рядом нет магазина, а пить нужно. В таком случае:
Даже эти меры не дают полной гарантии, но снижают риск заражения.
Помимо воды, источником болезнетворных бактерий может стать и кухня. Об этом напоминает кандидат технических наук, эксперт по питанию Нелли Львович.
"Следует использовать разные разделочные доски для приготовления пищи. Это поможет снизить вероятность перекрёстного загрязнения. Наиболее безопасными считаются кухонные принадлежности из стекла и камня", — пояснила эксперт.
Разделяйте доски для мяса, рыбы, овощей и хлеба, мойте ножи под проточной водой с мылом и храните продукты в герметичных контейнерах.
Нет, даже для чистки зубов используйте бутилированную воду — это частая причина заражения.
Только если кулер обслуживается регулярно и имеет закрытую систему подачи.
Сразу обратиться к врачу, пить много жидкости, исключить молочные продукты и жирную пищу.
Посмотрите, есть ли поблизости табличка о разрешённом купании и не цветёт ли вода.
Главный вывод прост: даже на отдыхе нужно оставаться внимательным к тому, что мы пьём и где купаемся. Бутилированная вода и проверенные водоёмы — не прихоть, а элементарная мера безопасности. Несколько простых привычек — покупать воду в запечатанных бутылках, избегать купания в сомнительных местах и соблюдать гигиену — способны уберечь от серьёзных проблем со здоровьем. Забота о себе и близких всегда начинается с мелочей, и чистая вода — одна из них.
