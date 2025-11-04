Питьевая ловушка отпуска: эколог объяснил, как не подхватить ротавирус на курорте

Когда жара зовёт на пляж, а пить хочется чаще обычного, мы редко задумываемся, насколько безопасна вода вокруг. Экологи предупреждают: даже на отдыхе чистая вода — не всегда гарантированное благо. Иногда именно она становится источником вирусов и кишечных инфекций.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain девушка с бутылкой воды

Почему нельзя пить воду из-под крана на отдыхе

Многие путешественники уверены, что кипячение способно обеззаразить любую воду. Но на деле это не всегда работает. Водопроводные системы в разных регионах России и за рубежом проходят неодинаковую степень очистки, а часть старых сетей и вовсе может быть заражена патогенными микроорганизмами.

"Истории про ротавирус — это всегда про недостаточную очистку сточных вод. Дети и взрослые болеют ротавирусом во всех странах. Поэтому нужно контролировать, что пить только бутилированную воду для людей.", — отметил научный сотрудник Института водных проблем РАН Артём Акшинцев.

По словам эксперта, даже в странах с развитой системой водоснабжения уровень защиты от вирусов не всегда стопроцентный. Туристы, чей организм не привык к местной микрофлоре, особенно уязвимы.

Ротавирус — "спутник" лета и плохой воды

Ротавирусная инфекция — одно из самых распространённых заболеваний среди отдыхающих. Она передаётся через грязные руки, плохо вымытые фрукты и, конечно, воду.

Вирус живёт долго, устойчив к большинству бытовых средств и не погибает при кратковременном кипячении. Основные симптомы — тошнота, диарея, слабость, температура. Особенно тяжело болезнь переносится детьми.

Медики напоминают

Ротавирус опасен прежде всего обезвоживанием. Поэтому при малейших признаках недомогания важно восполнять запасы жидкости — водой или аптечными растворами электролитов.

Как выбрать безопасную воду для питья

Чтобы не рисковать здоровьем в отпуске, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Пейте только бутилированную воду. Лучше покупать продукцию известных брендов с целой крышкой и прозрачной упаковкой. Не добавляйте лёд в напитки. Он часто готовится из той же водопроводной воды. Следите за сроком хранения. В жару пластик быстрее выделяет микрочастицы, поэтому не держите бутылки под солнцем. Используйте фильтр с активированным углём, если отдыхаете на даче или в месте без бутилированной воды. Проверяйте воду для детей. Малышам подойдёт только специализированная детская вода с минимальной минерализацией.

Где купаться безопасно

В жаркие дни хочется освежиться, но не каждый водоём подходит для плавания. Экологи советуют избегать переполненных пляжей — чем больше людей, тем выше риск заражения.

Акшинцев уточняет, что особенно опасны участки с застоявшейся водой, слабым течением и скоплением мусора. В таких местах бактерии размножаются быстрее всего.

Выбирайте водоёмы, где есть официальные таблички о разрешённом купании и регулярно проводится проверка проб воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить воду прямо из-под крана или родника, полагая, что "природная — значит чистая".

пить воду прямо из-под крана или родника, полагая, что "природная — значит чистая". Последствие: риск подхватить кишечную инфекцию или ротавирус.

риск подхватить кишечную инфекцию или ротавирус. Альтернатива: только фабрично разлитая вода или кипячёная из проверенного источника, желательно профильтрованная.

только фабрично разлитая вода или кипячёная из проверенного источника, желательно профильтрованная. Ошибка: купание в "диких" местах, где нет людей.

купание в "диких" местах, где нет людей. Последствие: контакт с загрязнённой водой, микробы и паразиты.

контакт с загрязнённой водой, микробы и паразиты. Альтернатива: выбирать оборудованные пляжи с санитарным контролем.

Советы шаг за шагом

Всегда имейте с собой запас бутилированной воды. Мойте руки антисептиком перед едой и после купания. Очищайте фрукты и овощи не просто водой, а раствором для дезинфекции пищевых продуктов (например, на основе перекиси или лимонной кислоты). Не пейте из стаканов сомнительных кафе и киосков, если посуда не одноразовая. Используйте индивидуальное полотенце и не делитесь им с другими отдыхающими.

Плюсы и минусы бутилированной воды

Плюсы Минусы Контролируемое качество и безопасность Стоимость выше, чем у фильтрованной воды Удобна в поездках и на пляже Может выделять микропластик при хранении на солнце Не требует дополнительной обработки Создаёт пластиковые отходы Подходит детям и людям с ослабленным иммунитетом Иногда встречаются подделки

Если вы заботитесь об экологии, выбирайте воду в стеклянных бутылках или используйте многоразовые фильтры с угольными картриджами.

А что если нет бутилированной воды?

Бывают ситуации, когда рядом нет магазина, а пить нужно. В таком случае:

Прокипятите воду не менее 10 минут.

Остудите и пропустите через бытовой фильтр.

Добавьте немного лимонного сока — кислота частично нейтрализует бактерии.

Если есть таблетки для обеззараживания (продаются в туристических магазинах), используйте их строго по инструкции.

Даже эти меры не дают полной гарантии, но снижают риск заражения.

Мифы и правда

Миф 1. "В горах и родниках вода всегда чистая".

"В горах и родниках вода всегда чистая". Правда: она может содержать вирусы и продукты жизнедеятельности животных.

она может содержать вирусы и продукты жизнедеятельности животных. Миф 2. "Кипячение убивает всё".

"Кипячение убивает всё". Правда: некоторые вирусы, включая ротавирус, выдерживают короткое кипячение.

некоторые вирусы, включая ротавирус, выдерживают короткое кипячение. Миф 3. "Если вода прозрачная и без запаха — безопасная".

"Если вода прозрачная и без запаха — безопасная". Правда: отсутствие запаха не означает стерильность — микробы невидимы глазу.

3 интересных факта о воде

Около 80% всех инфекций в мире передаются именно через воду. Средний человек тратит до 200 литров воды в день, даже не задумываясь об этом. Бутилированная вода иногда чище водопроводной, но в 50 раз дороже.

Как избежать перекрёстного заражения на кухне

Помимо воды, источником болезнетворных бактерий может стать и кухня. Об этом напоминает кандидат технических наук, эксперт по питанию Нелли Львович.

"Следует использовать разные разделочные доски для приготовления пищи. Это поможет снизить вероятность перекрёстного загрязнения. Наиболее безопасными считаются кухонные принадлежности из стекла и камня", — пояснила эксперт.

Разделяйте доски для мяса, рыбы, овощей и хлеба, мойте ножи под проточной водой с мылом и храните продукты в герметичных контейнерах.

FAQ

Можно ли чистить зубы водой из-под крана за границей?

Нет, даже для чистки зубов используйте бутилированную воду — это частая причина заражения.

Подходит ли вода из кулера в отеле?

Только если кулер обслуживается регулярно и имеет закрытую систему подачи.

Что делать при первых симптомах ротавируса?

Сразу обратиться к врачу, пить много жидкости, исключить молочные продукты и жирную пищу.

Как понять, безопасен ли водоём для купания?

Посмотрите, есть ли поблизости табличка о разрешённом купании и не цветёт ли вода.

Главный вывод прост: даже на отдыхе нужно оставаться внимательным к тому, что мы пьём и где купаемся. Бутилированная вода и проверенные водоёмы — не прихоть, а элементарная мера безопасности. Несколько простых привычек — покупать воду в запечатанных бутылках, избегать купания в сомнительных местах и соблюдать гигиену — способны уберечь от серьёзных проблем со здоровьем. Забота о себе и близких всегда начинается с мелочей, и чистая вода — одна из них.