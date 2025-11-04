От душных полок до грохота колес: какие места в поезде признаны самыми неудачными

0:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествовать на поезде можно с комфортом — если выбрать правильное место. А вот ошибка в билете способна превратить поездку в бессонную ночь. Опытный железнодорожный путешественник и автор блога "Всё о путешествиях", который провёл в вагонах больше сотни ночей, поделился своим личным антирейтингом самых неудобных мест.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos is licensed under publik domain поезд

1. Места рядом с туалетом

В плацкартных и купейных вагонах худшими считаются места 35 и 36, расположенные прямо у туалета.

"Шум дверей, запахи и постоянный поток пассажиров не дадут выспаться", — предупреждает автор блога.

Самое неудачное — верхняя боковая полка №38, соседствующая с туалетом. Там и тесно, и жарко, и слышно всё, что происходит в коридоре.

2. Второй этаж в двухэтажных вагонах

В поездах нового поколения двухэтажки выглядят современно, но у них тоже есть минусы. Верхние полки на втором этаже лишены окон и "упираются" в низкий потолок.

Летом там особенно тяжело: вентиляция слабая, а крыша быстро нагревается от солнца.

3. Купе с "глухими" окнами

Если хочется свежего воздуха, нужно внимательно смотреть на схему вагона. В старых моделях окна не открываются в купе 9-12 и 21-24, в новых — 5-8 и 29-32. Это, как правило, купе напротив аварийных выходов.

4. Купе над колесными тележками

Грохот и вибрация — постоянные спутники тех, кто выбирает первое, восьмое или девятое купе.

"Ночью колёса буквально не дают уснуть, особенно на неровных участках пути", — отмечает путешественник.

5. Двери и проходы в "Ласточке"

В скоростных электричках комфорт во многом зависит от расположения кресла. Места у дверей — самые шумные и суетные: мимо постоянно проходят пассажиры, багаж задевает колени, а пространство для ног минимальное.

6. Верхние боковушки

Даже вдали от туалета боковые верхние полки редко радуют удобством: нет отдельной лампы, мало воздуха и постоянно ощущается качка. Опытные путешественники советуют брать нижние боковые, если другого выбора нет.

7. Купе рядом с тамбуром

Здесь постоянно слышно, как открываются двери, а зимой ещё и тянет холодом. К тому же такие места чаще всего становятся "проходными" для пассажиров, выходящих на станциях.

Плюсы и минусы популярных мест

Тип места Плюсы Минусы Нижняя полка в середине вагона Удобно спать, меньше тряски Часто раскупают заранее Верхняя полка Уединённость Душно, сложно залезать Боковая нижняя Удобно для коротких поездок Суета и свет из коридора Места у туалета Быстрый доступ Запах, шум, поток людей Второй этаж Хороший вид из окна (если есть окно) Жарко, мало воздуха Купе над колёсами Ближе к выходу Вибрация и шум В "Ласточке" у дверей Быстро выходить Мало места для ног

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Взять место у туалета → шум, запахи, невозможность уснуть → выбирать середину вагона.

Купить полку над колесами → постоянная вибрация → брать купе 3-7.

Не проверить схему вагонов → окно не открывается, душно → уточнить модель состава при покупке.

Сесть у двери в "Ласточке" → тесно и сквозняк → выбирать места в середине салона.

Лайфхаки от опытных пассажиров

Если едете ночью — выбирайте средние купе (3-6): меньше трясёт и тише.

При бронировании уточняйте тип вагона — схема мест отличается у старых и новых моделей.

В плацкарте комфортнее всего нижние полки у окна (номера 9-12 и 15-18).

В двухэтажках берите первый этаж, особенно летом: прохладнее и спокойнее.

Для поездов "Ласточка" оптимальны средние ряды 5-10, вдали от дверей и туалетов.

3 интересных факта о поездках и выборе мест

Нумерация мест в поездах СССР практически не изменилась с 1960-х годов. Даже современные вагоны сохраняют привычные цифры и расположение полок, чтобы пассажирам старшего поколения было проще ориентироваться. Первый двухэтажный поезд в России появился в 2013 году — это фирменный состав "Москва — Адлер". В то время его считали символом нового уровня комфорта, хотя на практике оказалось, что второй этаж сильно прогревается летом, а окна не открываются. Самое тихое место в плацкарте — не у окна, а в середине вагона, ближе к купе проводника. Здесь меньше вибраций, слышно только приглушённый шум колёс, а запахи и сквозняки почти не доходят.

Исторический контекст

Первые пассажирские поезда появились в России ещё в середине XIX века. Уже тогда путешествие по железной дороге стало символом прогресса и свободы передвижения. Вагоны делились по классам: в купейных ехала знать, а в общих — простые люди.

В советское время плацкарт стал главным транспортом страны: дешёвым, доступным и "народным". Тогда же закрепились привычные схемы размещения — с боковыми полками и сквозным проходом. Комфорт был вторичен, главное — вместимость и надёжность.

К XXI веку появились скоростные составы вроде "Сапсана" и "Ласточки", двухэтажные вагоны и фирменные поезда дальнего следования. Но даже сегодня опытные путешественники выбирают места по старым проверенным принципам: подальше от дверей, туалетов и колёс, поближе к окну и покою — традиции "железнодорожного комфорта" оказались удивительно живучими.

Хорошее место в поезде — половина комфортного путешествия. Опыт показывает: главное — держаться подальше от туалетов, дверей и колёсных тележек. Лучше немного переплатить за билет, но провести дорогу в тишине, с воздухом и полноценным сном. Ведь в поездах, как и в жизни, всё решают детали — даже номер полки.