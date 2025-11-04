Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas
Жиры, без которых мы умрём: липиды перестали быть врагами и стали топливом жизни
Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей
Микробы убиты: как продлить срок службы губки с помощью простых методов
10 минут и готов десерт: раскрываем секрет вареного банана, покорившего соцсети
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
Крах заказов в Германии: машиностроение терпит убытки

От душных полок до грохота колес: какие места в поезде признаны самыми неудачными

0:12
Туризм

Путешествовать на поезде можно с комфортом — если выбрать правильное место. А вот ошибка в билете способна превратить поездку в бессонную ночь. Опытный железнодорожный путешественник и автор блога "Всё о путешествиях", который провёл в вагонах больше сотни ночей, поделился своим личным антирейтингом самых неудобных мест.

поезд
Фото: Designed by Freepik by bearfotos is licensed under publik domain
поезд

1. Места рядом с туалетом

В плацкартных и купейных вагонах худшими считаются места 35 и 36, расположенные прямо у туалета.

"Шум дверей, запахи и постоянный поток пассажиров не дадут выспаться", — предупреждает автор блога.

Самое неудачное — верхняя боковая полка №38, соседствующая с туалетом. Там и тесно, и жарко, и слышно всё, что происходит в коридоре.

2. Второй этаж в двухэтажных вагонах

В поездах нового поколения двухэтажки выглядят современно, но у них тоже есть минусы. Верхние полки на втором этаже лишены окон и "упираются" в низкий потолок.
Летом там особенно тяжело: вентиляция слабая, а крыша быстро нагревается от солнца.

3. Купе с "глухими" окнами

Если хочется свежего воздуха, нужно внимательно смотреть на схему вагона. В старых моделях окна не открываются в купе 9-12 и 21-24, в новых — 5-8 и 29-32. Это, как правило, купе напротив аварийных выходов.

4. Купе над колесными тележками

Грохот и вибрация — постоянные спутники тех, кто выбирает первое, восьмое или девятое купе.

"Ночью колёса буквально не дают уснуть, особенно на неровных участках пути", — отмечает путешественник.

5. Двери и проходы в "Ласточке"

В скоростных электричках комфорт во многом зависит от расположения кресла. Места у дверей — самые шумные и суетные: мимо постоянно проходят пассажиры, багаж задевает колени, а пространство для ног минимальное.

6. Верхние боковушки

Даже вдали от туалета боковые верхние полки редко радуют удобством: нет отдельной лампы, мало воздуха и постоянно ощущается качка. Опытные путешественники советуют брать нижние боковые, если другого выбора нет.

7. Купе рядом с тамбуром

Здесь постоянно слышно, как открываются двери, а зимой ещё и тянет холодом. К тому же такие места чаще всего становятся "проходными" для пассажиров, выходящих на станциях.

Плюсы и минусы популярных мест

Тип места Плюсы Минусы
Нижняя полка в середине вагона Удобно спать, меньше тряски Часто раскупают заранее
Верхняя полка Уединённость Душно, сложно залезать
Боковая нижняя Удобно для коротких поездок Суета и свет из коридора
Места у туалета Быстрый доступ Запах, шум, поток людей
Второй этаж Хороший вид из окна (если есть окно) Жарко, мало воздуха
Купе над колёсами Ближе к выходу Вибрация и шум
В "Ласточке" у дверей Быстро выходить Мало места для ног

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять место у туалета → шум, запахи, невозможность уснуть → выбирать середину вагона.
  • Купить полку над колесами → постоянная вибрация → брать купе 3-7.
  • Не проверить схему вагонов → окно не открывается, душно → уточнить модель состава при покупке.
  • Сесть у двери в "Ласточке" → тесно и сквозняк → выбирать места в середине салона.

Лайфхаки от опытных пассажиров

  • Если едете ночью — выбирайте средние купе (3-6): меньше трясёт и тише.
  • При бронировании уточняйте тип вагона — схема мест отличается у старых и новых моделей.
  • В плацкарте комфортнее всего нижние полки у окна (номера 9-12 и 15-18).
  • В двухэтажках берите первый этаж, особенно летом: прохладнее и спокойнее.
  • Для поездов "Ласточка" оптимальны средние ряды 5-10, вдали от дверей и туалетов.

3 интересных факта о поездках и выборе мест

  1. Нумерация мест в поездах СССР практически не изменилась с 1960-х годов. Даже современные вагоны сохраняют привычные цифры и расположение полок, чтобы пассажирам старшего поколения было проще ориентироваться.
  2. Первый двухэтажный поезд в России появился в 2013 году — это фирменный состав "Москва — Адлер". В то время его считали символом нового уровня комфорта, хотя на практике оказалось, что второй этаж сильно прогревается летом, а окна не открываются.
  3. Самое тихое место в плацкарте — не у окна, а в середине вагона, ближе к купе проводника. Здесь меньше вибраций, слышно только приглушённый шум колёс, а запахи и сквозняки почти не доходят.

Исторический контекст

Первые пассажирские поезда появились в России ещё в середине XIX века. Уже тогда путешествие по железной дороге стало символом прогресса и свободы передвижения. Вагоны делились по классам: в купейных ехала знать, а в общих — простые люди.

В советское время плацкарт стал главным транспортом страны: дешёвым, доступным и "народным". Тогда же закрепились привычные схемы размещения — с боковыми полками и сквозным проходом. Комфорт был вторичен, главное — вместимость и надёжность.

К XXI веку появились скоростные составы вроде "Сапсана" и "Ласточки", двухэтажные вагоны и фирменные поезда дальнего следования. Но даже сегодня опытные путешественники выбирают места по старым проверенным принципам: подальше от дверей, туалетов и колёс, поближе к окну и покою — традиции "железнодорожного комфорта" оказались удивительно живучими.

Хорошее место в поезде — половина комфортного путешествия. Опыт показывает: главное — держаться подальше от туалетов, дверей и колёсных тележек. Лучше немного переплатить за билет, но провести дорогу в тишине, с воздухом и полноценным сном. Ведь в поездах, как и в жизни, всё решают детали — даже номер полки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Недвижимость
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Искусство подбора парфюма, который звучит в унисон с вашим настроением и внутренней энергией
Миллион без права на комфорт: сколько стоит просто иметь колёса в 2025 году
Самая опасная поза дня: что вы делаете не так за рабочим столом и как это разрушает вашу спину
Тысячи шагов против Альцгеймера: как умеренная активность помогает мозгу сохранять молодость
Наш Ван Дамм из подворотни: в конце 80-х в кино появился герой, которому поверили без слов
Один расчёт вместо сотни диет: формула, которая работает на всех — без диет и лекарств
Зона, где природа смеётся над смертью: тайна бессмертных червей и мутировавших волков
Уборка, которая убивает стены: как мытьё краски превращается в лотерею с ремонтом
Финансовые ловушки: как уберечь свой счёт от блокировки
Газон как после бомбёжки: почему муравьи превращают участок в минное поле и атакуют цветник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.