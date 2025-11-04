От душных полок до грохота колес: какие места в поезде признаны самыми неудачными

Путешествовать на поезде можно с комфортом — если выбрать правильное место. А вот ошибка в билете способна превратить поездку в бессонную ночь. Опытный железнодорожный путешественник и автор блога "Всё о путешествиях", который провёл в вагонах больше сотни ночей, поделился своим личным антирейтингом самых неудобных мест.
В плацкартных и купейных вагонах худшими считаются места 35 и 36, расположенные прямо у туалета.
"Шум дверей, запахи и постоянный поток пассажиров не дадут выспаться", — предупреждает автор блога.
Самое неудачное — верхняя боковая полка №38, соседствующая с туалетом. Там и тесно, и жарко, и слышно всё, что происходит в коридоре.
В поездах нового поколения двухэтажки выглядят современно, но у них тоже есть минусы. Верхние полки на втором этаже лишены окон и "упираются" в низкий потолок.
Летом там особенно тяжело: вентиляция слабая, а крыша быстро нагревается от солнца.
Если хочется свежего воздуха, нужно внимательно смотреть на схему вагона. В старых моделях окна не открываются в купе 9-12 и 21-24, в новых — 5-8 и 29-32. Это, как правило, купе напротив аварийных выходов.
Грохот и вибрация — постоянные спутники тех, кто выбирает первое, восьмое или девятое купе.
"Ночью колёса буквально не дают уснуть, особенно на неровных участках пути", — отмечает путешественник.
В скоростных электричках комфорт во многом зависит от расположения кресла. Места у дверей — самые шумные и суетные: мимо постоянно проходят пассажиры, багаж задевает колени, а пространство для ног минимальное.
Даже вдали от туалета боковые верхние полки редко радуют удобством: нет отдельной лампы, мало воздуха и постоянно ощущается качка. Опытные путешественники советуют брать нижние боковые, если другого выбора нет.
Здесь постоянно слышно, как открываются двери, а зимой ещё и тянет холодом. К тому же такие места чаще всего становятся "проходными" для пассажиров, выходящих на станциях.
|Тип места
|Плюсы
|Минусы
|Нижняя полка в середине вагона
|Удобно спать, меньше тряски
|Часто раскупают заранее
|Верхняя полка
|Уединённость
|Душно, сложно залезать
|Боковая нижняя
|Удобно для коротких поездок
|Суета и свет из коридора
|Места у туалета
|Быстрый доступ
|Запах, шум, поток людей
|Второй этаж
|Хороший вид из окна (если есть окно)
|Жарко, мало воздуха
|Купе над колёсами
|Ближе к выходу
|Вибрация и шум
|В "Ласточке" у дверей
|Быстро выходить
|Мало места для ног
Первые пассажирские поезда появились в России ещё в середине XIX века. Уже тогда путешествие по железной дороге стало символом прогресса и свободы передвижения. Вагоны делились по классам: в купейных ехала знать, а в общих — простые люди.
В советское время плацкарт стал главным транспортом страны: дешёвым, доступным и "народным". Тогда же закрепились привычные схемы размещения — с боковыми полками и сквозным проходом. Комфорт был вторичен, главное — вместимость и надёжность.
К XXI веку появились скоростные составы вроде "Сапсана" и "Ласточки", двухэтажные вагоны и фирменные поезда дальнего следования. Но даже сегодня опытные путешественники выбирают места по старым проверенным принципам: подальше от дверей, туалетов и колёс, поближе к окну и покою — традиции "железнодорожного комфорта" оказались удивительно живучими.
Хорошее место в поезде — половина комфортного путешествия. Опыт показывает: главное — держаться подальше от туалетов, дверей и колёсных тележек. Лучше немного переплатить за билет, но провести дорогу в тишине, с воздухом и полноценным сном. Ведь в поездах, как и в жизни, всё решают детали — даже номер полки.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".