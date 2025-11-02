Эйфелева башня теряет позиции — вот какие места россияне выбирают вместо Парижа

Путешествия — одна из главных форм отдыха для современных россиян. Кто-то выбирает короткие поездки по городам Золотого кольца, кто-то летит на море или в горы, а кто-то строит маршрут по культурным символам страны. Аналитики сервиса OneTwoTrip решили выяснить, какие достопримечательности жители России уже успели посетить, а какие по-прежнему остаются в списке желаний. Исследование показало интересные закономерности — от любви к классическим туристическим точкам до растущего интереса к северным регионам.

Фото: 1262 commons.wikimedia.org by Sergey Norin from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Природа России

Россия глазами путешественников

Главным туристическим магнитом внутри страны ожидаемо стала Красная площадь — символ российской столицы и всей страны. Согласно данным опроса, 93,2% участников уже бывали здесь хотя бы раз. Средняя стоимость ночи в московских отелях в 2025 году составила 9,6 тысячи рублей.

Не отстаёт и северная столица: собор Исаакиевский посетили 87,6% опрошенных, а проживание в Санкт-Петербурге обходилось в среднем в 8,7 тысячи рублей за ночь. Немного меньше туристов — 82,9% — побывали в Эрмитаже, а в Петергофе отметились 82,2% путешественников. Завершает пятёрку популярных культурных центров Третьяковская галерея, где бывали 71% россиян.

Не только столицы

Россияне активно открывают для себя и другие регионы страны. Так, Казанский кремль увидели почти половина участников опроса — 49,3%, а ночь в отеле столицы Татарстана стоила в среднем 9 тысяч рублей. Популярна и Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде — её посетили 39,5% путешественников. Средняя цена размещения здесь составляла 5,8 тысячи рублей в сутки.

Восточная часть страны также набирает популярность. Символ сибирской природы — озеро Байкал - привлекает 18,2% респондентов, несмотря на удалённость и климатические особенности. Отели в Листвянке стоили около 8,9 тысячи рублей за ночь.

Среди северных направлений выделились остров Кижи в Карелии (18,2%) и Соловецкие острова (5,1%). Проживание в Петрозаводске обходилось в 7,8 тысячи рублей, а в городе Кемь — в 5,7 тысячи.

Путешествия за границу: вечная классика

Если говорить о зарубежных направлениях, то большинство россиян тянет к архитектурным символам Европы. На первом месте — Колизей в Риме, где побывали 44,9% опрошенных. Средняя цена за ночь в отеле итальянской столицы составила 22 тысячи рублей.

Вторую позицию заняла Эйфелева башня (42,1%) — её по-прежнему считают обязательной для посещения в Париже. Проживание в отелях французской столицы обходилось в 28 тысяч рублей за ночь.

Третье место занял современный символ роскоши и футуризма — небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае (40,9%). Средняя стоимость проживания там достигала 28,5 тысячи рублей.

Советы шаг за шагом: как спланировать культурное путешествие

Выберите сезон. Для Санкт-Петербурга идеален май-июнь, для Байкала — июль-август, для Казани — бархатный сентябрь. Заранее бронируйте жильё. В крупных городах и на популярных курортах отели дешевле при раннем бронировании за 1-2 месяца. Продумайте маршрут. Лучше сочетать известные достопримечательности с менее популярными — так поездка будет уникальной. Используйте туристические сервисы. Приложения вроде OneTwoTrip позволяют не только бронировать жильё, но и планировать логистику, трансферы и экскурсии. Избегайте перегрузки. Лучше выбрать 2-3 ключевых объекта в день, чтобы успеть насладиться атмосферой.

А что если путешествовать по-новому

Что, если отойти от привычных маршрутов и открыть для себя менее туристические регионы? Например, Карелию, Камчатку, Дагестан или Калининградскую область. Такие поездки становятся всё популярнее благодаря развитию внутреннего авиасообщения и появлению новых отелей, баз отдыха и SPA-комплексов.

Кроме того, многие регионы развивают эко- и гастротуризм: можно провести выходные на ферме, попробовать местные сыры, мед, ягоды или отправиться в винный тур по Краснодарскому краю.

Плюсы и минусы популярных направлений

Направление Плюсы Минусы Москва Культурное разнообразие, транспортная доступность Высокие цены, загруженность центров Санкт-Петербург Архитектура, музеи, атмосфера Погода непредсказуема Казань Восточный колорит, развитая инфраструктура Много туристов летом Байкал Уникальная природа, экотуризм Сложная логистика, высокая стоимость перелёта Карелия Экотуризм, покой и уединение Небольшой выбор жилья

Мифы и правда

Миф: путешествовать по России дороже, чем за границу.

Правда: если выбрать сезон и регион правильно, поездка по России может обойтись вдвое дешевле европейского отдыха.

Миф: культурные достопримечательности — скучно.

Правда: современные музеи, мультимедийные выставки и тематические экскурсии делают посещение интересным даже для детей.

Миф: внутренний туризм ограничен.

Правда: за последние пять лет в России появилось множество новых маршрутов — от Камчатки до Калининграда.

FAQ

— Как выбрать достопримечательности для путешествия?

Определитесь с тематикой поездки: архитектура, природа, гастротуризм. Составьте маршрут через онлайн-сервисы и сравните отзывы.

— Что лучше: путешествие по России или за границу?

Зависит от цели. Для комфорта — Европа и ОАЭ, для впечатлений и природы — Россия.

Интересные факты

Петергоф ежегодно посещают около 5 миллионов туристов. Озеро Байкал содержит почти 20% мировых запасов пресной воды.

Исторический контекст

Многие популярные достопримечательности России включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — Кремль и Красная площадь, исторический центр Санкт-Петербурга, ансамбль Кижского погоста и Соловецкий монастырь.

Эти места формируют не только туристическую, но и культурную идентичность страны, объединяя в себе историю, архитектуру и символику России.