Ямайка собирает рай по кусочкам: план восстановления, о котором говорят во всём мире

4:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

После удара стихии остров объединился, чтобы восстановить не только дороги и пляжи, но и дух гостеприимства, который всегда был визитной карточкой Ямайки. Цель амбициозна: к 15 декабря страна должна вновь принять путешественников в полном объёме — с работающими курортами, аэропортами и обновлёнными маршрутами.

Новая стратегия восстановления

После урагана "Мелисса" Министерство туризма Ямайки создало целевую группу высокого уровня и координационный комитет Tourism Cares. Их задача — объединить государственные структуры, частный сектор и местные сообщества ради одной цели: вернуть страну в строй до середины декабря.

"Восстановление не может быть пущено на самотёк", — подчеркнул министр туризма Ямайки Бартлетт.

По его словам, власти синхронизируют усилия в маркетинге, логистике, ремонте инфраструктуры и информационной поддержке. Главная идея — действовать слаженно и быстро, чтобы восстановить доверие туристов и партнеров.

Поддержка людей и бизнеса

Один из первых шагов — помощь работникам туриндустрии, потерявшим жильё или работу. Правительство совместно с крупными компаниями запустило программу временной занятости и компенсаций. Власти также планируют упрощённые гранты для малых гостиниц, дайвинг-центров, арендаторов яхт и экскурсионных бюро, чтобы бизнесы могли вернуться к работе до высокого сезона.

"Министерство туризма будет отслеживать прогресс и регулярно информировать общественность, чтобы сотрудники, посетители и партнёры могли спокойно планировать свои дела", — добавил Бартлетт.

Как работает Tourism Cares

Эта инициатива объединяет ресурсы международных компаний, волонтёров и благотворительных фондов. Средства направляют на восстановление дорог, электросетей, очистку пляжей и ремонт курортных зон. Также создаётся онлайн-платформа, где предприятия могут запросить помощь или предложить свои услуги.

Комитет возглавил Джон Байлс — исполнительный заместитель председателя Chukka Caribbean Adventures. Он координирует оперативную оценку ущерба и контролирует ход ремонтных работ. Министр Бартлетт стал почётным председателем совета.

"Сила туризма заключается не только в предлагаемых продуктах, но и в людях и партнёрских отношениях", — отметил Бартлетт.

Советы путешественникам

Перед бронированием уточняйте статус конкретного курорта — многие уже принимают гостей частично. Следите за новостями Министерства туризма Ямайки — там публикуют актуальные данные о состоянии аэропортов и дорог. Планируя поездку, выбирайте страховые пакеты, которые покрывают природные катастрофы. Внимательно проверяйте расписание рейсов — некоторые авиакомпании временно изменили маршруты. При желании можно принять участие в волонтёрских программах по восстановлению острова.

А что если поездку придётся отложить

Если ваш отпуск приходится на начало декабря, стоит рассмотреть другие острова Карибского бассейна — Кюрасао, Барбадос или Арубу. Но уже к новогодним праздникам Ямайка обещает вернуться в привычный ритм, и власти уверены, что страна сможет принять всех желающих без ограничений.

Плюсы и минусы поездки в ближайшие месяцы

Плюсы Минусы Меньше туристов, спокойная атмосфера Возможные ограничения в отдельных регионах Снижение цен на отели Небольшие перебои в авиасообщении Возможность участия в восстановительных проектах Не все экскурсионные маршруты работают Более внимательное отношение персонала Сокращённый выбор ресторанов и магазинов

FAQ

Как выбрать безопасный курорт на Ямайке?

Выбирайте гостиницы, включённые в официальный список Министерства туризма, где прошла проверка инфраструктуры и сертификация безопасности.

Что лучше: отель или частная вилла после урагана?

Пока предпочтительнее отели — у них есть резервные источники энергии и централизованная охрана.

Мифы и правда о Ямайке после урагана

Миф: остров закрыт для туристов.

Правда: большинство направлений уже открыто, ограничения касаются лишь отдельных дорог.

Миф: отдых теперь небезопасен.

Правда: на курортах усилен контроль безопасности и медицинские службы.

Интересный факт

Туризм обеспечивает около 30% ВВП Ямайки, поэтому восстановление этой отрасли стало национальным приоритетом.