3 дня в бразильской сказке: как перезагрузиться в Агуас-ди-Линдойя

4:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

На севере штата Сан-Паулу, среди зелёных изгибов гор Серра-да-Мантикейра, лежит Агуас-ди-Линдойя - городок, где время течёт так же спокойно, как минеральные источники, прославившие его на всю Бразилию.

Фото: ru.wikipedia.org by Leandro Maranghetti Lourenço. is licensed under free for commercial use Агуас-ди-Линдоя

От столицы до сюда — всего два с половиной часа пути, но кажется, что вы пересекаете границу не между регионами, а между эпохами.

Здесь утро начинается ароматом кофе и звуком струящейся воды, а заканчивается — видом на розовое небо над холмами.

Город, выросший из источника

Название города переводится буквально как "Чистые воды", и это не метафора.

Главное богатство Агуас-ди-Линдойи — термальные источники, которые сделали его "водной столицей Бразилии".

Местные воды известны своей мягкой радиоактивностью и насыщенностью минералами. Считается, что они помогают при заболеваниях сосудов, кожи и опорно-двигательного аппарата, укрепляют нервную систему и даже растворяют камни в почках.

Но за этими научными фактами скрывается нечто большее: философия воды.

Всё в городе — от архитектуры до образа жизни — построено вокруг идеи очищения и покоя.

От терм до троп: чем заняться

Первая остановка для каждого путешественника — муниципальный спа-комплекс, где можно пройти курс минеральных ванн, массажа или гидротерапии, а затем расслабиться в бассейнах под открытым небом.

Всего в нескольких шагах — площадь Адемара де Барроса, спроектированная легендарным ландшафтным архитектором Роберту Бурле Марксом.

Это живой музей под открытым небом: изгибающиеся аллеи, зеркальные пруды, катамараны и лавки с ремёслами.

Для семей с детьми можно совместить купание с прогулками под тенью эвкалиптов.

Высота, где встречаются облака

Тем, кто ищет не только покой, но и приключения, город открывает совсем другую сторону.

Поднимитесь на Морру-ду-Крузейру - холм с огромной статуей Христа-Искупителя.

Отсюда открывается панорама долины и гор Серра-да-Мантикейра — пейзаж, в котором легко забыть, где заканчивается небо и начинается земля.

А чуть дальше лежит Морру-Пеладу, чьё название переводится как "лысая гора".

Это место обожают парапланеристы и любители треккинга. Здесь часто можно увидеть, как цветные крылья парашютов зависают над зелёными холмами, а ветер поёт о свободе.

Когда ехать и как не спешить

Близость к мегаполису делает Агуас-ди-Линдо́йю идеальной для уикенд-побегов из Сан-Паулу.

Но чтобы действительно почувствовать ритм города, стоит остаться хотя бы на три дня.

Лучшее время для визита — июль, когда проходит традиционный Зимний фестиваль, и период с сентября по ноябрь, когда цветут сады и воздух наполняется ароматом жасмина.

Климат мягкий: прохладные вечера и солнечные дни, идеальные для прогулок и неспешных купаний в термах.

Где остановиться и как насладиться моментом

Отели здесь под стать духу города — камерные, тёплые, с видом на горы и водопады.

Местные жители гордятся тем, что умеют делать "ничего" с удовольствием: читать под шелест листвы, гулять вдоль речек, слушать тишину.

"В Агуас-де-Линдойя ты не ищешь развлечений — они сами находят тебя, когда ты наконец перестаёшь спешить", — улыбается владелица маленькой пусады Мария Элена.

FAQ

1. Где находится Агуас-ди-Линдойя?

В штате Сан-Паулу, примерно в 160 км от столицы.

2. Как добраться?

На автомобиле по трассе Anhanguera или Bandeirantes, либо на автобусе из Сан-Паулу (около 2,5 часов в пути).

3. Чем знаменита?

Термальными источниками, целебными процедурами, фестивалями и живописными пейзажами гор Серра-да-Мантикейра.

4. Что обязательно посетить?

Муниципальный спа, площадь Адемара де Барроса, Морру-ду-Крузейру, Морру-Пеладу и термальные парки.

5. Когда лучше ехать?

С июля по ноябрь — оптимальный климат и пик культурных мероприятий.