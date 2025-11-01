Роза Хутор объявил график работы канатных дорог в межсезонье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

4 ноября на курорте "Роза Хутор" завершается летний сезон и начинается активная подготовка к старту зимнего. С 5 по 30 ноября работу основных канатных дорог курорта временно приостановят для проведения планового технического обслуживания — регламентных работ.

Отдых на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Отдых на курорте Роза Хутор

С 5 по 30 ноября закроются ведущие на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря) канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", кресельные подъемники "Волчья скала" и "Эдельвейс".

С 5 по 14 ноября будет работать "Олимпия" — одна из самых зрелищных канатных дорог "Роза Хутор". Медленно поднимаясь над километровой пропастью над Сулимовским ручьем, "Олимпия" открывает незабываемый вид на реку Мзымта и величественную панораму гор Аибга и Псехако. "Олимпия" соединяет уютную Роза Долину (560 метров над уровнем моря) с величественным Роза Плато (1170 м). Поднявшись сюда, можно прогуляться по живописным экотропам и промчаться по треку-виражу на аттракционе родельбан.

C 15 по 30 ноября будет доступна самая длинная в Европе (3,8 км) канатная дорога "Стрела". Из Роза Долины она доставит гостей курорта на отметку Роза-1600, в одноимённый горный парк. Отсюда открываются откуда открываются захватывающие дух виды — идеальное место для создания эффектных снимков. Здесь же детей и взрослых будут ждать пушистые альпаки из парка "Пача Мама". Звуки океана в Морском тоннеле перенесут с высоты 1600 м над уровнем моря в почти настоящие глубоководные пространства: эффект достигается благодаря визуальному оформлению тоннеля и саунд-установке.

В парке "Стрела" гостям предложат экскурсию по выставке современной горной техники: здесь можно увидеть ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый "вельвет", снежные пушки, другую спецтехнику. А после прогулки по парку можно отправиться в ресторан "Пастория" на высокогорный обед с потрясающим панорамным видом на заснеженные вершины.

Для идеального дня в горах курорт подготовил уникальные осенние предложения. Подъем на канатной дороге "Олимпия" с видом на Кавказские горы, посещение парка альпак "Пача Мама" и интерактивного этнопарка "Моя Россия", катание на горном аттракционе родельбан и обед в Горной Олимпийской деревне обойдутся всего в 2750 рублей. А компактный маршрут для знакомства с курортом — подъем на "Олимпии" и посещение интерактивного этнопарка "Моя Россия" — в 1850 рублей. Для детей от 7 до 14 лет предусмотрены скидки.

Зимний сезон на "Роза Хутор" откроется 1 декабря для пеших прогулок в горах. Катание на лыжах и сноуборде планируется запустить с 19 декабря. С этого дня, если позволят погодные условия, откроются горнолыжные трассы курорта.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
