Билеты за 1 рубль: в День народного единства на Роза Хутор будет действовать спецпредложение для защитников Отечества

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Акцией смогут воспользоваться ветераны, участники боевых действий и СВО, члены семей погибших героев.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Гондольная канатная дорога на курорте Роза Хутор

Спецпредложение включает подъемы на всех открытых канатных дорогах, посещение парка водопадов "Менделиха" и интерактивного этнопарка "Моя Россия". Стоимость льготных билетов составит символический один рубль. Приобрести их можно 4 ноября в кассах курорта в Роза Долине при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих льготу: удостоверения ветерана, участника боевых действий или специальной военной операции, справки участника СВО, удостоверения члена семьи погибшего.

Скидка 50 процентов на прогулочные билеты в День народного единства будет доступна и для сопровождающих защитника Отечества. Стоимость прогулочного билета по акционной цене для взрослых составит 1350 рублей, для детей от 7 до 14 лет — 800 рублей. По одному документу можно приобрести льготные билеты для двух взрослых и двух детей. Ещё 4 ноября для защитников Отечества и членов их семей будет действовать специальный тариф на аттракцион родельбан с выгодой 50 процентов.

Также в рамках празднования Дня народного единства курорт "Роза Хутор" присоединился к проведению всероссийской просветительской акции — Большого этнографического диктанта. За десять лет он стал важной традицией, объединяющей миллионы людей по всей России и за её пределами в стремлении лучше понять и оценить уникальное культурное наследие страны. Написать Большой этнографический диктант на курорте "Роза Хутор" можно будет ежедневно с 1 по 8 ноября в этнопарке "Моя Россия".