Эта дюна едва не поглотила целые деревни — теперь сюда идут, чтобы увидеть чудо выжившей природы

5:09
Туризм

Куршская коса — одно из самых удивительных мест России. Узкая полоска земли между Балтийским морем и Куршским заливом соединяет два мира — морской и лесной, шум прибоя и тишину соснового бора. Здесь, среди золотых песков и ветров, хранится особая история — история Высоты Эфа, одной из главных природных достопримечательностей национального парка.

Высота Эфа, национальный парк Куршская коса
Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина П-ко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Высота Эфа, национальный парк Куршская коса

Как дюна получила своё имя

Высота названа в честь немецкого лесовода Вильгельма Франца Эфе, человека, благодаря которому Куршская коса сохранилась. В XIX веке бесконтрольная вырубка лесов привела к экологической катастрофе: песчаные дюны начали двигаться, засыпая деревни и дороги. Эфа предложил революционный для своего времени метод — укреплять дюны хворостом, высаживая на них саженцы сосен и других растений.

Этот природоохранный проект спас косу от полного исчезновения. В знак признательности одну из самых высоких дюн — 62 метра над уровнем моря — назвали его именем.

Прогулка по экотропе

Сегодня на месте трудов Эфы проложена экологическая тропа протяжённостью 2,4 км, начинающаяся у посёлка Морское. Она проходит по деревянным настилам, бережно поднимаясь по склону дюны. С каждым шагом открываются новые картины: с одной стороны — покрытые мхом и соснами "укрощённые" дюны, с другой — живые песчаные гиганты, которые всё ещё медленно движутся к заливу.

Маршрут рассчитан на спокойную прогулку, без спешки. Здесь можно почувствовать дыхание косы — шорох ветра, крики чаек, запах хвои и солёной воды.

Смотровые площадки и виды, ради которых стоит подняться

На пути расположены три смотровые площадки, каждая из которых открывает свой угол Куршской косы. С верхней площадки видно и Балтийское море, и Куршский залив — редкая возможность увидеть две водные стихии одновременно.

Туристы отмечают, что в тихую погоду здесь слышен даже шум прибоя с морской стороны. А в ясные дни горизонт кажется бесконечным — песок, небо и вода сливаются в одно целое.

Место, где природа жива

Высота Эфа — не просто смотровая точка, а часть живого организма косы. По пути можно встретить орланов-белохвостов, которые парят над дюнами, а в тени сосен иногда показываются пятнистые олени, барсуки и енотовидные собаки.

Чтобы сохранить этот хрупкий баланс, важно соблюдать главное правило: не сходить с тропы. Дюны очень чувствительны, и даже один шаг вне настила может разрушить структуру песка, которая формировалась десятилетиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытаться подняться на дюну вне тропы.
Последствие: повреждение растительного покрова и эрозия песка.
Альтернатива: воспользоваться оборудованными смотровыми площадками.

Ошибка: брать с собой еду и оставлять мусор.
Последствие: загрязнение экосистемы и вред животным.
Альтернатива: брать термос и перекус в герметичной посуде, уносить всё с собой.

Ошибка: посещать дюну в плохую погоду.
Последствие: сильный ветер и песок могут повредить глаза и технику.
Альтернатива: выбирать солнечные, безветренные дни — так пейзажи особенно впечатляют.

А что если остаться подольше

Многие туристы приезжают на Высоту Эфа лишь на час, но лучше выделить больше времени. Можно задержаться до заката — солнце окрашивает песок и море в оттенки золота и розового. Любители фотографии называют этот момент "магическим часом" Куршской косы.

В посёлке Морское можно остановиться на ночь, чтобы встретить рассвет прямо у подножия дюны и увидеть, как первый свет пробуждает сосновый лес.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы Минусы
Уникальные пейзажи, два моря в одном взгляде В ветреную погоду поднимается песок
Удобная экотропа, доступная для большинства Нет кафе и укрытий вдоль маршрута
Возможность увидеть редких птиц и животных Много туристов летом

FAQ

Как добраться до Высоты Эфа?
Маршрут начинается у посёлка Морское, на территории национального парка Куршская коса. Добраться можно на автомобиле или автобусе из Зеленоградска.

Нужен ли билет для входа?
Да, вход в национальный парк платный. Билеты можно купить на въезде или онлайн.

Можно ли приходить с детьми?
Да, тропа безопасна и подходит для прогулок с детьми старше пяти лет.

Сколько длится прогулка?
В среднем прогулка занимает 1-1,5 часа.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
