Каргополь готовится удивить: зачем древний город превращают в арт-площадку под открытым небом

6:45
Туризм

Каргополь — один из древнейших городов Русского Севера и творческих центров страны, включённый в сеть ЮНЕСКО в области ремёсел и народного творчества. Сегодня здесь идёт активная работа над созданием современного туристического центра, который объединит технологии, ремесленные традиции и атмосферу северного гостеприимства.

Каргополь
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каргополь

Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" и должен стать ключевой площадкой, где история Каргополя встретится с современным подходом к путешествиям.

Туристический центр как точка роста

Основные строительные и монтажные работы планируют завершить уже к декабрю этого года. Новый центр станет важной частью инфраструктуры исторического поселения федерального значения.

Министр культуры Архангельской области Оксана Светлова подчеркнула, что создание центра поможет сохранить культурное наследие и сделать его доступным для гостей региона.

"Каргополь включён в сеть творческих городов ЮНЕСКО, и наша задача — не только сохранить уникальное наследие, но и сделать его доступным для посещения туристами. Эту задачу будет решать современный туристический центр", — сказала министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

В здании центра разместятся информационные киоски, интерактивные стенды и выставочные зоны, пишет "Двиноважье". Также появятся уличные зоны отдыха с туристической мебелью и удобной навигацией, которая поможет путешественникам строить маршруты по городу и окрестностям.

"Каргополь под небесами": новый фирменный стиль города

Проект объединён общей визуальной концепцией "Каргополь под небесами". Её основа — символика, отражающая душу города и традиции местных ремёсел. Визуальные мотивы вдохновлены узорами каргопольской глиняной игрушки, орнаментами кубовой набойки и знаком в форме шестиугольника, отсылающим к "небесам" из росписи церкви Иоанна Златоуста в Саунино.

Разработанная система охватывает весь визуальный облик туристической инфраструктуры — от указателей и карт до фасадных табличек и павильонов. Единый стиль сделает Каргополь узнаваемым брендом, а прогулки по городу — более комфортными.

Интерактивный подход к истории

Одним из самых необычных элементов нового центра станет интерактивная выставка "Старая фотография". В центре города появятся стенды с QR-кодами, по которым туристы смогут попасть на старую карту Каргополя и увидеть, как выглядели улицы и здания несколько веков назад.

Эта идея объединяет историческое наследие и современные технологии, позволяя буквально "путешествовать во времени". Проект рассчитан на любителей истории, семей с детьми и всех, кто хочет взглянуть на Север с новой стороны.

Ремёсла как визитная карточка

Каргополь с давних времён славится народными промыслами. Местные мастера создают глиняные игрушки, текстиль и изделия из дерева, сохраняя традиции северного рукоделия. Новый туристический центр станет площадкой для их продвижения.

На территории откроются торговые павильоны, где посетители смогут приобрести работы ремесленников, познакомиться с техниками росписи и даже поучаствовать в мастер-классах. Это создаст дополнительный интерес для туристов и поможет мастерам развивать своё дело.

Советы путешественникам

  • Посетите центр после открытия в новом сезоне — здесь можно будет получить туристические карты и маршруты.

  • Обратите внимание на зону "Старая фотография": это идеальный способ узнать историю Каргополя в интерактивном формате.

  • Планируйте поездку в зимне-весенний сезон — тогда вы сможете совместить посещение центра с фестивалями народного искусства и ярмарками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиться только осмотром центра.
Последствие: вы упустите атмосферу старого города и ремесленные мастерские.
Альтернатива: выделите время на прогулку по исторической части и визит в музей каргопольской игрушки.

Ошибка: ехать без предварительной информации.
Последствие: можно пропустить временные выставки и события.
Альтернатива: заранее проверяйте афишу центра и сайта туризма Архангельской области.

Ошибка: рассматривать центр только как музей.
Последствие: упустите интерактивную составляющую.
Альтернатива: используйте QR-коды и навигацию для самостоятельного маршрута.

А что если приехать зимой

Каргополь особенно красив в зимнее время. Снежные улицы, деревянные церкви, искрящиеся купола и праздничные ярмарки создают атмосферу северной сказки. Новый туристический центр станет отправной точкой для зимних туров — сюда можно будет прийти, согреться, узнать о ближайших маршрутах и отправиться исследовать регион.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Современный подход к историческому наследию Возможны временные ограничения в период строительства
Поддержка местных мастеров и ремёсел Небольшие задержки при запуске отдельных объектов
Удобная навигация и интерактивные технологии Требуется время для обкатки нового формата

FAQ

Когда откроется туристический центр?
Основные строительные работы планируют завершить к декабрю 2025 года, запуск — в начале следующего туристического сезона.

Что можно будет увидеть внутри?
Интерактивные стенды, выставки, информационные панели, павильоны ремёсел и зоны отдыха.

Можно ли будет купить сувениры и изделия мастеров?
Да, торговые павильоны станут частью проекта, где представят продукцию местных ремесленников.

Мифы и правда

Миф: Каргополь — тихий музей под открытым небом.
Правда: город развивается, вводит новые технологии и становится современным туристическим центром Севера.

Миф: такие проекты нужны только для туристов.
Правда: центр поддержит и местное сообщество, создавая новые рабочие места и возможности для мастеров.

Миф: ЮНЕСКО ограничивает развитие города.
Правда: статус творческого города ЮНЕСКО помогает привлекать внимание и инвестиции в культурную среду региона.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
