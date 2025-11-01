Каргополь готовится удивить: зачем древний город превращают в арт-площадку под открытым небом

Каргополь — один из древнейших городов Русского Севера и творческих центров страны, включённый в сеть ЮНЕСКО в области ремёсел и народного творчества. Сегодня здесь идёт активная работа над созданием современного туристического центра, который объединит технологии, ремесленные традиции и атмосферу северного гостеприимства.
Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" и должен стать ключевой площадкой, где история Каргополя встретится с современным подходом к путешествиям.
Основные строительные и монтажные работы планируют завершить уже к декабрю этого года. Новый центр станет важной частью инфраструктуры исторического поселения федерального значения.
Министр культуры Архангельской области Оксана Светлова подчеркнула, что создание центра поможет сохранить культурное наследие и сделать его доступным для гостей региона.
"Каргополь включён в сеть творческих городов ЮНЕСКО, и наша задача — не только сохранить уникальное наследие, но и сделать его доступным для посещения туристами. Эту задачу будет решать современный туристический центр", — сказала министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.
В здании центра разместятся информационные киоски, интерактивные стенды и выставочные зоны, пишет "Двиноважье". Также появятся уличные зоны отдыха с туристической мебелью и удобной навигацией, которая поможет путешественникам строить маршруты по городу и окрестностям.
Проект объединён общей визуальной концепцией "Каргополь под небесами". Её основа — символика, отражающая душу города и традиции местных ремёсел. Визуальные мотивы вдохновлены узорами каргопольской глиняной игрушки, орнаментами кубовой набойки и знаком в форме шестиугольника, отсылающим к "небесам" из росписи церкви Иоанна Златоуста в Саунино.
Разработанная система охватывает весь визуальный облик туристической инфраструктуры — от указателей и карт до фасадных табличек и павильонов. Единый стиль сделает Каргополь узнаваемым брендом, а прогулки по городу — более комфортными.
Одним из самых необычных элементов нового центра станет интерактивная выставка "Старая фотография". В центре города появятся стенды с QR-кодами, по которым туристы смогут попасть на старую карту Каргополя и увидеть, как выглядели улицы и здания несколько веков назад.
Эта идея объединяет историческое наследие и современные технологии, позволяя буквально "путешествовать во времени". Проект рассчитан на любителей истории, семей с детьми и всех, кто хочет взглянуть на Север с новой стороны.
Каргополь с давних времён славится народными промыслами. Местные мастера создают глиняные игрушки, текстиль и изделия из дерева, сохраняя традиции северного рукоделия. Новый туристический центр станет площадкой для их продвижения.
На территории откроются торговые павильоны, где посетители смогут приобрести работы ремесленников, познакомиться с техниками росписи и даже поучаствовать в мастер-классах. Это создаст дополнительный интерес для туристов и поможет мастерам развивать своё дело.
Каргополь особенно красив в зимнее время. Снежные улицы, деревянные церкви, искрящиеся купола и праздничные ярмарки создают атмосферу северной сказки. Новый туристический центр станет отправной точкой для зимних туров — сюда можно будет прийти, согреться, узнать о ближайших маршрутах и отправиться исследовать регион.
Когда откроется туристический центр?
Основные строительные работы планируют завершить к декабрю 2025 года, запуск — в начале следующего туристического сезона.
Что можно будет увидеть внутри?
Интерактивные стенды, выставки, информационные панели, павильоны ремёсел и зоны отдыха.
Можно ли будет купить сувениры и изделия мастеров?
Да, торговые павильоны станут частью проекта, где представят продукцию местных ремесленников.
Миф: Каргополь — тихий музей под открытым небом.
Правда: город развивается, вводит новые технологии и становится современным туристическим центром Севера.
Миф: такие проекты нужны только для туристов.
Правда: центр поддержит и местное сообщество, создавая новые рабочие места и возможности для мастеров.
Миф: ЮНЕСКО ограничивает развитие города.
Правда: статус творческого города ЮНЕСКО помогает привлекать внимание и инвестиции в культурную среду региона.
