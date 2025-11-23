Хотели на море, а рванули на заводы — необычные туры в Новосибирской области стали хитом у россиян

Новосибирская область делает промышленность заметной не только для специалистов, но и для путешественников. То, что раньше считалось закрытой территорией и рабочей рутиной, сегодня превращается в площадку для новых впечатлений. Люди приезжают на предприятия, чтобы увидеть, как рождаются технологии, познакомиться с устройством индустриальных парков и попробовать себя в роли исследователей. За несколько лет регион сформировал полноценное направление промышленного туризма, и интерес к нему продолжает расти.
Идея развивать экскурсии на предприятия появилась как часть масштабной государственной программы по поддержке туризма. В Новосибирской области её подхватили особенно активно: более полусотни предприятий готовы принимать гостей и предлагают маршруты как для школьников, так и для взрослых групп.
Главная цель — показать, что современное производство далеко от устаревших представлений о заводах. Здесь работают роботизированные линии, биотехнологические лаборатории, логистические комплексы и инновационные компании, а сами экскурсии помогают людям по-новому взглянуть на региональную экономику.
Наиболее популярны несколько площадок: Биотехнопарк, Академпарк, индустриальные зоны с высокотехнологичными производствами и крупные логистические центры. Каждая локация делает акцент на своей уникальности — от биомедицины до автоматизации складов.
По итогам 2024 года такие экскурсии посетили свыше 15 тысяч человек. На 2026-й аналитики прогнозируют удвоение потока. Спрос объясняется просто: людям интересно видеть живую науку, понимать, какие продукты появляются в регионе, и узнавать о профессиях будущего.
Определить цель — впечатления, обучение, деловой интерес.
Выбрать площадку: Биотехнопарк для науки, Академпарк для стартапов, промзоны для реального производства.
Оформить запись через сайт предприятия или региональный центр туризма.
Учесть требования безопасности — закрытая обувь, отсутствие доступа к опасным зонам.
Подготовить вопросы: о технологиях, оборудовании, перспективах профессии.
Если планируется корпоративный визит — запросить индивидуальную программу и трансфер.
Ошибка: выбирать площадку вслепую.
Последствие: экскурсия может оказаться неинтересной.
Альтернатива: уточнить описание маршрута и посмотреть видеообзоры на сайтах предприятий.
Ошибка: игнорировать дресс-код.
Последствие: отказ в посещении отдельных зон.
Альтернатива: заранее подготовить закрытую обувь и удобную одежду.
Семейные группы нередко выбирают логистические комплексы и предприятия лёгкой промышленности: детям проще понять, как создаются знакомые товары — продукты, упаковка, бытовая техника. Можно совместить экскурсию с музеем науки, прогулкой по Академгородку или мастер-классом в технопарке. Такие маршруты становятся альтернативой торговым центрам и обычным экскурсиям, особенно зимой.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая познавательная ценность
|Некоторые площадки доступны только по будням
|Возможность увидеть технологии вживую
|Требования безопасности могут ограничивать доступ
|Профориентация для молодёжи
|Долгое планирование для больших групп
|Интерактивное обучение
|Не на всех предприятиях разрешена съёмка
Как выбрать маршрут?
Ориентируйтесь на цель поездки: наука — в технопарках, высокие технологии — на предприятиях электроники, логистика — на складах и хабах.
Что лучше для школьников?
Лучшим вариантом становятся интерактивные пространства: лаборатории, выставочные зоны, учебные центры при технопарках.
Миф: это направление только для профессионалов.
Правда: многие маршруты рассчитаны на широкий круг туристов.
Миф: промышленный туризм скучный.
Правда: маршруты включают экспериментальные зоны, демонстрации технологий и участие в мини-практикумах.
В Академпарке регулярно проходят выставки прототипов от стартапов — доступные для посетителей.
Биотехнопарк участвует в разработке медицинских приборов, которые затем тестируются в клиниках региона.
В 1960-е годы Академгородок стал научным центром СССР, и интерес к индустриальным объектам появился ещё тогда.
