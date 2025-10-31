Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ

Каждый год сотни стран, городов и регионов замирают в ожидании объявления лауреатов World Travel Awards — своеобразного "Оскара" мировой индустрии туризма.

Эти награды — не просто символ успеха, а индикатор того, как мир путешествий меняется: от массового туризма к устойчивому, от "модных" направлений — к подлинным.

И в этой динамике Болгария уже семь лет подряд остаётся в центре внимания.

Болгария в списке, Банско в центре

В 2025 году болгарский город Банско вновь вошёл в число номинантов в категории "Ведущее развивающееся туристическое направление Европы". Этот титул присуждается регионам, которые не только развивают инфраструктуру, но и предлагают путешественникам новый смысл отдыха — сочетание локальной культуры, природы и подлинности.

Для Болгарии это уже традиция: с момента введения категории в 2019 году в ней всегда были София или Банско.

И хотя в этом году победу одержал греческий регион Восточная Македония и Фракия, сам факт номинации говорит о том, что Болгария уверенно занимает своё место в новой туристической карте Европы.

Почему именно Банско

Банско когда-то был тихим горным городком у подножия Пирина, а теперь — зимний курорт мирового уровня и точка притяжения для цифровых кочевников, любителей гастрономии и горного экотуризма.

С конца 2010-х годов сюда потянулись путешественники, ищущие альтернативу дорогим альпийским курортам.

Цены — вдвое ниже, пейзажи — не менее живописные, кухня — аутентичная, а местные жители сумели сохранить болгарскую душу места.

"Банско стал примером того, как небольшие города могут развиваться без потери идентичности", — отмечает туристический аналитик Софийского университета Ралица Димова.

Смена туристической парадигмы

Победа Восточной Македонии и Фракии в этом году — часть более широкой тенденции: туризм в Европе движется на восток и к периферии.

Региональные направления вроде Браги в Португалии, Батуми в Грузии и Банско в Болгарии становятся новыми центрами притяжения.

Если 2010-е были десятилетием "массовых маршрутов" — Париж, Рим, Барселона, — то 2020-е принадлежат маленьким, но искренним городам.

Они не просто предлагают достопримечательности — они рассказывают истории.

Брага, Батуми, Банско: три лица новой Европы

В 2024 году победителем стала Брага — португальский город, где древние храмы соседствуют с IT-стартапами.

До этого пять лет подряд первенство удерживал Батуми — черноморский символ грузинского туризма, сумевший совместить архитектуру модернизма с восточной теплотой.

А Болгария всё это время уверенно шла рядом — медленно, но устойчиво, выстраивая собственный путь между природным туризмом, локальной культурой и ремесленными традициями.

Куда движется Болгария

Согласно данным Министерства туризма, Болгарию ежегодно посещают более 12 миллионов иностранных туристов - почти вдвое больше, чем численность её населения.

Однако главный вызов для страны — не рост, а качество: как сделать туризм устойчивым, не разрушая экосистемы Пирина, Рилы и Черноморского побережья.

"Болгария уже перестала быть направлением "для экономных путешественников”", — говорит культуролог и журналист Мария Ковачева. — Теперь она становится страной, куда едут за смыслами, а не просто за солнцем и горами".

От премий к подлинности

World Travel Awards остаются важным символом, но истинное признание приходит не из Лондона или Афин, а от самих путешественников.

Банско, возможно, не получил статуэтку в 2025 году, но он получил нечто большее — репутацию города, где традиции живут не на витрине, а в сердце.

FAQ

1. Что такое World Travel Awards?

Это международная премия, учреждённая в 1993 году, которая ежегодно отмечает лидеров мировой индустрии туризма — от стран и городов до авиакомпаний и отелей.

2. Кто решает, кто победит?

Голосуют профессионалы индустрии и обычные путешественники по всему миру. Результаты подводятся в нескольких этапах, включая региональные категории.

3. Почему Болгария всегда в списке?

Благодаря росту туристической инфраструктуры, разнообразию направлений (от горных до морских) и ориентации на устойчивое развитие.

4. Кто выиграл в 2025 году?

Регион Восточная Македония и Фракия (Греция) — за продвижение локальных маршрутов, агротуризма и сохранение культурного наследия.

5. Почему Банско важно, даже без победы?

Потому что оно демонстрирует модель развития, где экономика, природа и культура существуют в балансе.