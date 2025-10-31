Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Если отправиться из Петербурга в сторону курортов Ленинградской области — "Красного озера" или "Золотой долины", — взгляд непременно привлечёт огромный белый купол, возвышающийся над верхушками сосен. Он похож на антенну или военный радар, но на самом деле это радиотелескоп РТФ-32 — центральный элемент радиоастрономической обсерватории "Светлое". Здесь не наблюдают звёзды через окуляр, а "слушают" космос, улавливая сигналы из самых далёких уголков Вселенной.

Радиоастрономическая обсерватория "Светлое"
Фото: commons.wikimedia.org by Petrov Victor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Радиоастрономическая обсерватория "Светлое"

Как появился центр "Светлое"

Научный комплекс был основан в 1996 году по инициативе Института прикладной астрономии Российской академии наук. Обсерватория стала частью национальной радиоинтерферометрической сети "Квазар-КВО", которая объединяет три крупнейших пункта наблюдений в России: "Бадары" в Бурятии, "Зеленчукскую" на Кавказе и "Светлое" в Ленинградской области.

Эти станции работают синхронно, образуя гигантский виртуальный телескоп, способный рассматривать объекты на расстоянии миллиардов световых лет. Такая технология помогает учёным получать сверхточные данные о строении и движении далёких галактик.

Радиотелескоп РТФ-32 — "ухо" Вселенной

Главный инструмент "Светлого" — радиотелескоп диаметром 32 метра, установленный в 1999 году и модернизированный в 2006-м. Его зеркало вращается во всех направлениях, позволяя принимать сигналы из любой точки неба.

В отличие от оптических телескопов, которые фиксируют свет, радиотелескоп улавливает невидимые радиоволны. По ним учёные восстанавливают процессы, происходящие на огромных расстояниях — от вспышек квазаров до столкновений галактик.

Работая вместе с другими станциями сети, "Светлое" формирует изображение с невероятным разрешением — точность измерений сравнима с определением толщины человеческого волоса на расстоянии тысячи километров.

Современные технологии и уникальные приборы

Помимо радиотелескопа, на территории обсерватории установлена квантово-оптическая система "Сажень-ТМ-БИС". Она используется для наблюдения за искусственными спутниками Земли, включая навигационные аппараты ГЛОНАСС.

В небольших павильонах спрятаны оптические телескопы, которые выполняют тонкие измерения положения небесных тел. Всё оборудование соединено в единую систему, благодаря которой обсерватория работает круглосуточно, без перерывов на погоду или время суток.

Как туда попасть

Несмотря на то что "Светлое" — серьёзный научный объект, оно открыто для посетителей. Здесь периодически проводят экскурсии и научно-популярные лекции. Гости могут увидеть гигантский телескоп в движении, услышать о принципах радионаблюдений и узнать, как российские учёные исследуют космос.

Экскурсии проходят небольшими группами и длятся около двух часов. Особое впечатление производит момент, когда антенна начинает поворачиваться, улавливая радиоволны от далёких звёзд.

Что рядом и как спланировать поездку

Обсерватория расположена в Ломоносовском районе Ленинградской области, примерно в 90 километрах от Санкт-Петербурга. Добираться удобнее всего на автомобиле по направлению к курорту "Красное озеро". Поездку можно совместить с прогулкой по живописным хвойным лесам и отдыхом на озёрах региона.

Плюсы и минусы визита

Плюсы Минусы
Возможность увидеть крупнейший радиотелескоп Северо-Запада Необходима предварительная запись на экскурсию
Интересные лекции и демонстрации Ограниченный доступ к отдельным объектам
Живописное расположение в сосновом лесу Добираться удобнее на автомобиле
Отличное сочетание науки и туризма Экскурсии проходят не каждый месяц

FAQ

Как добраться до обсерватории "Светлое"?
— Комплекс находится в Ломоносовском районе Ленинградской области. Из Петербурга удобнее всего ехать на автомобиле в сторону Кавголово и "Красного озера".

Можно ли приехать с детьми?
— Да, экскурсии рассчитаны на посетителей любого возраста. Для школьников это особенно познавательно.

Когда проходят экскурсии?
— Обычно весной и летом, по заранее опубликованному расписанию на сайте Института прикладной астрономии РАН.

Мифы и правда

Миф: радиотелескоп "Светлое" принадлежит военным.
Правда: комплекс — научный объект гражданского назначения, работающий под эгидой РАН.

Миф: антенна ловит сигналы инопланетян.
Правда: телескоп фиксирует радиоволны от звёзд и галактик, помогая изучать строение Вселенной.

Миф: сюда нельзя попасть.
Правда: попасть можно, но только в составе экскурсионной группы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
