Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда

Имя Юрия Шатунова снова появилось в новостных заголовках — теперь в контексте не музыки, а туризма. Вдова легендарного исполнителя Светлана Шатунова подала заявку на регистрацию имени артиста как товарного знака. Речь идёт не о сувенирах или музыкальных правах, а о туристическом направлении — экскурсиях, круизах и путешествиях.
Заявка поступила в Роспатент 27 октября и охватывает 39-й класс Международной классификации товаров и услуг. Этот раздел объединяет деятельность, связанную с организацией поездок, экскурсионных туров, туристических консультаций и бронированием путешествий. Таким образом, имя певца может стать частью бренда, связанного с отдыхом и культурным туризмом.
"Документ поступил в Роспатент 27 октября", — сообщили в агентстве ТАСС.
Эксперты отмечают, что регистрация имени известного артиста в туристической сфере может означать запуск экскурсий по местам, связанным с его жизнью и творчеством. Например, маршруты по городам, где он выступал, музейные экспозиции, интерактивные выставки, посвящённые "Ласковому маю". Подобная практика нередко используется в Европе — туры по следам знаменитостей популярны у поклонников и ностальгирующих туристов.
Кроме того, бренд может быть использован для организации тематических круизов, фан-туров и музыкальных фестивалей памяти артиста. Всё это укрепляет культурное наследие и поддерживает интерес к творчеству Шатунова.
Товарный знак защищает использование имени от коммерческого копирования и даёт право на его официальное применение в выбранной сфере. Это означает, что теперь только владелец — Светлана Шатунова — сможет разрешать использование имени супруга в туристическом контексте. Подобный шаг помогает контролировать качество услуг, связанных с именем артиста, и предотвращает недобросовестное использование его образа.
Ранее аналогичным образом поступали наследники других известных исполнителей. Например, семьи Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри зарегистрировали их имена и изображения для туристических и музейных проектов, сувенирной продукции и концертных мероприятий.
Певец стал одним из самых узнаваемых артистов конца 1980-х — начала 2000-х. Его голос и песни "Белые розы", "Седая ночь" и "Лето" стали неотъемлемой частью музыкальной памяти поколения. Юрий Шатунов — символ романтики юности, искренности и простоты, с которыми ассоциировалась группа "Ласковый май".
Он родился в Башкирии, а путь к славе начал с детского дома. После оглушительного успеха коллектива его карьера продолжилась как сольная. Несмотря на популярность, Шатунов всегда сохранял скромность и теплоту, что вызывало особое доверие публики. Не случайно до сих пор его песни звучат на радиостанциях, а концерты памяти собирают тысячи зрителей.
Юрий умер в ночь на 23 июня 2022 года от обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Его уход стал неожиданным ударом для поклонников — многие до сих пор возлагают цветы на месте его захоронения, а в интернете активно обсуждают способы сохранить память о певце.
• Ошибка: Отсутствие регистрации имени артиста.
• Последствие: Недобросовестное использование бренда, появление фальшивых проектов.
• Альтернатива: Оформление товарного знака, как сделала Светлана Шатунова, чтобы сохранить честное имя музыканта.
Если регистрация будет одобрена, поклонников может ждать интересный формат — музыкальные туры по местам, связанным с историей "Ласкового мая": студии, дома культуры, концертные площадки. Также возможно создание музейного центра, где соберут личные вещи артиста, афиши и видеозаписи. Такие маршруты не только сохраняют память, но и формируют эмоциональную связь между поколениями.
|Плюсы
|Минусы
|Защита имени от незаконного использования
|Юридические расходы на оформление
|Возможность развивать бренд
|Необходимость постоянного контроля
|Продвижение культурного наследия
|Ограничение для сторонних проектов
Как проходит регистрация товарного знака в Роспатенте?
Подаётся заявление, проводится экспертиза, затем при положительном решении имя заносится в реестр. Процесс занимает от 8 месяцев до года.
Можно ли использовать имя артиста без разрешения наследников?
Нет, если имя зарегистрировано как товарный знак. Нарушение карается штрафами и судебными исками.
Традиция защищать имена артистов уходит корнями в XX век. Первые случаи появились в США, когда наследники Марлен Дитрих и Джеймса Дина стали оформлять товарные знаки на их образы. Это позволило избежать подделок и сохранить культурную ценность их наследия. В России процесс стал активным после 2010-х, когда артисты начали воспринимать свои имена как интеллектуальную собственность.
Альбом "Белые розы" в своё время стал одним из самых продаваемых на территории СНГ.
На песнях Шатунова выросло целое поколение начинающих исполнителей российской поп-сцены.
