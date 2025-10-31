Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда

Имя Юрия Шатунова снова появилось в новостных заголовках — теперь в контексте не музыки, а туризма. Вдова легендарного исполнителя Светлана Шатунова подала заявку на регистрацию имени артиста как товарного знака. Речь идёт не о сувенирах или музыкальных правах, а о туристическом направлении — экскурсиях, круизах и путешествиях.

Фото: Юрий Шатунов by Aleksandr Osipov, w:en:Creative Commons attribution share alike This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Юрий Шатунов

Заявка поступила в Роспатент 27 октября и охватывает 39-й класс Международной классификации товаров и услуг. Этот раздел объединяет деятельность, связанную с организацией поездок, экскурсионных туров, туристических консультаций и бронированием путешествий. Таким образом, имя певца может стать частью бренда, связанного с отдыхом и культурным туризмом.

"Документ поступил в Роспатент 27 октября", — сообщили в агентстве ТАСС.

Как может работать туристический бренд "Юрий Шатунов"

Эксперты отмечают, что регистрация имени известного артиста в туристической сфере может означать запуск экскурсий по местам, связанным с его жизнью и творчеством. Например, маршруты по городам, где он выступал, музейные экспозиции, интерактивные выставки, посвящённые "Ласковому маю". Подобная практика нередко используется в Европе — туры по следам знаменитостей популярны у поклонников и ностальгирующих туристов.

Кроме того, бренд может быть использован для организации тематических круизов, фан-туров и музыкальных фестивалей памяти артиста. Всё это укрепляет культурное наследие и поддерживает интерес к творчеству Шатунова.

Что означает регистрация имени как товарного знака

Товарный знак защищает использование имени от коммерческого копирования и даёт право на его официальное применение в выбранной сфере. Это означает, что теперь только владелец — Светлана Шатунова — сможет разрешать использование имени супруга в туристическом контексте. Подобный шаг помогает контролировать качество услуг, связанных с именем артиста, и предотвращает недобросовестное использование его образа.

Ранее аналогичным образом поступали наследники других известных исполнителей. Например, семьи Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри зарегистрировали их имена и изображения для туристических и музейных проектов, сувенирной продукции и концертных мероприятий.

Юрий Шатунов: символ целой эпохи

Певец стал одним из самых узнаваемых артистов конца 1980-х — начала 2000-х. Его голос и песни "Белые розы", "Седая ночь" и "Лето" стали неотъемлемой частью музыкальной памяти поколения. Юрий Шатунов — символ романтики юности, искренности и простоты, с которыми ассоциировалась группа "Ласковый май".

Он родился в Башкирии, а путь к славе начал с детского дома. После оглушительного успеха коллектива его карьера продолжилась как сольная. Несмотря на популярность, Шатунов всегда сохранял скромность и теплоту, что вызывало особое доверие публики. Не случайно до сих пор его песни звучат на радиостанциях, а концерты памяти собирают тысячи зрителей.

Юрий умер в ночь на 23 июня 2022 года от обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Его уход стал неожиданным ударом для поклонников — многие до сих пор возлагают цветы на месте его захоронения, а в интернете активно обсуждают способы сохранить память о певце.

А что если бренд "Юрий Шатунов" станет туристическим маршрутом

Если регистрация будет одобрена, поклонников может ждать интересный формат — музыкальные туры по местам, связанным с историей "Ласкового мая": студии, дома культуры, концертные площадки. Также возможно создание музейного центра, где соберут личные вещи артиста, афиши и видеозаписи. Такие маршруты не только сохраняют память, но и формируют эмоциональную связь между поколениями.

Плюсы и минусы регистрации имени

Плюсы Минусы Защита имени от незаконного использования Юридические расходы на оформление Возможность развивать бренд Необходимость постоянного контроля Продвижение культурного наследия Ограничение для сторонних проектов

FAQ

Как проходит регистрация товарного знака в Роспатенте?

Подаётся заявление, проводится экспертиза, затем при положительном решении имя заносится в реестр. Процесс занимает от 8 месяцев до года.

Можно ли использовать имя артиста без разрешения наследников?

Нет, если имя зарегистрировано как товарный знак. Нарушение карается штрафами и судебными исками.

Исторический контекст

Традиция защищать имена артистов уходит корнями в XX век. Первые случаи появились в США, когда наследники Марлен Дитрих и Джеймса Дина стали оформлять товарные знаки на их образы. Это позволило избежать подделок и сохранить культурную ценность их наследия. В России процесс стал активным после 2010-х, когда артисты начали воспринимать свои имена как интеллектуальную собственность.

Интересные факты

Альбом "Белые розы" в своё время стал одним из самых продаваемых на территории СНГ. На песнях Шатунова выросло целое поколение начинающих исполнителей российской поп-сцены.