Место, где архитектура учит чувствовать: что посмотреть туристу в легендарной Академии Штиглица

Туризм

На берегу Невы, среди старинных улиц Петербурга, скрывается место, где искусство стало частью самой архитектуры. Это Академия имени Штиглица — легендарное училище, которое многие знают под ласковым названием "Муха". Здесь каждый зал наполнен историей, каждый элемент — напоминание о том, что творчество и ремесло могут быть единым целым.

Академия им. А.Л. Штиглица
Фото: commons.wikimedia.org by Lion10~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Академия им. А.Л. Штиглица

Барон, подаривший городу храм красоты

История Академии Штиглица началась в 1876 году, когда барон Александр Людвигович фон Штиглиц, известный финансист и меценат, основал Центральное училище технического рисования. Его идея заключалась в том, чтобы объединить науку, ремесло и искусство, создавая специалистов, способных не только проектировать, но и вдохновлять.

Барон считал, что красота — двигатель прогресса, и вложил собственные средства в создание учебного заведения, где здание само становилось главным учебным пособием.

Архитектор вдохновения

Проект поручили известному архитектору Максимилиану Егоровичу Месмахеру, мастеру эклектики и будущему первому ректору училища. Для него Академия стала главным делом жизни.

Месмахер не просто проектировал стены — он создавал символ, где каждый камень был частью художественного высказывания.

Фасад: музыка в камне

Фасад академии — пример изысканной эклектики. В нём сочетаются строгость итальянского Ренессанса и пышность барокко. Арочные окна, мощный цоколь, лепнина, гирлянды и кариатиды образуют архитектурную поэму.

Центральный фронтон украшен аллегорическими фигурами живописи, архитектуры, скульптуры и прикладного искусства. В центре композиции — фигура мастера, по мнению историков, напоминающая самого Месмахера.

Чуть ниже — овальные медальоны с портретами Рафаэля, Дюрера и Филарете, связывающие российское искусство с великими традициями Европы.

У входа стоят бронзовые фонари, отлитые в 1895 году, увенчанные фигурками херувимов — символами хранителей вдохновения.

Свет и купол

Главный купол академии — символ её духа. Стеклянный свод, парящий над зданием, пропускает северный свет, наполняя интерьеры особой атмосферой. Он словно объединяет земное и небесное, делая пространство внутри светлым и одухотворённым.

Этот купол не просто украшение, а архитектурный акцент, подчёркивающий идею: знание и искусство должны быть прозрачными, открытыми, устремлёнными вверх.

Интерьеры: путешествие сквозь эпохи

Внутренние залы академии — как музей, оживший в стенах учебного заведения. Месмахер задумал каждый зал в своём стиле: античном, византийском, ренессансном. Парадная лестница с изразцами и скульптурами ведёт гостей в пространство, где прошлое встречается с настоящим.

Музей прикладного искусства, созданный при академии, задумывался как учебный полигон для студентов. Сейчас он насчитывает 32 зала и более 3 тысяч экспонатов, а фонды включают около 35 тысяч предметов — от древних гобеленов до керамики, мебели и бронзовых изделий.

Большой выставочный зал

Одно из самых впечатляющих помещений — Большой зал под стеклянным куполом. Он напоминает внутренний двор итальянского особняка: два яруса арок, облицованных песчаником, изящные лестницы и росписи создают ощущение гармонии.

Свет, льющийся сверху, оживляет фрески и скульптуры, делая зал похожим на живое произведение искусства. Здесь проводятся выставки, творческие вечера и студенческие показы.

Роль архитектора и хранителя традиций

Месмахер создал не просто здание, а идеальную среду для развития творческой мысли. Он был уверен, что архитектура способна воспитывать вкус и характер.

Именно благодаря этому подходу Академия Штиглица стала не только образовательным центром, но и одним из важнейших культурных символов Петербурга.

Вечное пристанище красоты

Академия Штиглица пережила революции, войны и смену эпох, но сохранила свою миссию. Сегодня здесь учатся художники, реставраторы, дизайнеры, создающие будущее российского искусства.

Петербуржцы по-прежнему называют академию "Мухой" — с любовью и уважением. Это место, где вдохновение чувствуется в воздухе, где каждый камень хранит память о прошлом и зовёт в будущее.

Советы путешественнику

  • Академия расположена по адресу: Соляной переулок, 13.

  • Посетить можно только в составе экскурсии, которую лучше бронировать заранее.

  • В солнечные дни свет под куполом создаёт уникальную атмосферу — идеальную для фотографий.

  • Обратите внимание на декоративные детали фасада — их символика раскрывается только при внимательном взгляде.

  • После экскурсии можно заглянуть в музей академии, где регулярно проходят выставки студентов и мастеров…

Плюсы и минусы визита

Плюсы Минусы
Великолепная архитектура и атмосфера Ограниченный доступ без экскурсии
Уникальные интерьеры разных эпох Требуется предварительная запись
Возможность увидеть редкие коллекции Невозможно фотографировать в некоторых залах
Историческая ценность В высокий сезон много туристов

FAQ

Как попасть в Академию Штиглица?
— Только с экскурсией, запись открыта на официальном сайте музея.

Сколько стоит билет?
— Стоимость экскурсии — от 600 рублей для взрослых и от 400 рублей для студентов.

Когда лучше посещать?
— Весной и летом, когда естественный свет под куполом создаёт неповторимую атмосферу.

Мифы и правда

Миф: Академия закрыта для публики.
Правда: Посещение возможно в составе организованных экскурсий.

Миф: Здесь учатся только художники.
Правда: Академия готовит дизайнеров, реставраторов, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Миф: Это просто музей.
Правда: Это действующее учебное заведение с богатой культурной жизнью.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
