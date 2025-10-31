Место, где архитектура учит чувствовать: что посмотреть туристу в легендарной Академии Штиглица

На берегу Невы, среди старинных улиц Петербурга, скрывается место, где искусство стало частью самой архитектуры. Это Академия имени Штиглица — легендарное училище, которое многие знают под ласковым названием "Муха". Здесь каждый зал наполнен историей, каждый элемент — напоминание о том, что творчество и ремесло могут быть единым целым.
История Академии Штиглица началась в 1876 году, когда барон Александр Людвигович фон Штиглиц, известный финансист и меценат, основал Центральное училище технического рисования. Его идея заключалась в том, чтобы объединить науку, ремесло и искусство, создавая специалистов, способных не только проектировать, но и вдохновлять.
Барон считал, что красота — двигатель прогресса, и вложил собственные средства в создание учебного заведения, где здание само становилось главным учебным пособием.
Проект поручили известному архитектору Максимилиану Егоровичу Месмахеру, мастеру эклектики и будущему первому ректору училища. Для него Академия стала главным делом жизни.
Месмахер не просто проектировал стены — он создавал символ, где каждый камень был частью художественного высказывания.
Фасад академии — пример изысканной эклектики. В нём сочетаются строгость итальянского Ренессанса и пышность барокко. Арочные окна, мощный цоколь, лепнина, гирлянды и кариатиды образуют архитектурную поэму.
Центральный фронтон украшен аллегорическими фигурами живописи, архитектуры, скульптуры и прикладного искусства. В центре композиции — фигура мастера, по мнению историков, напоминающая самого Месмахера.
Чуть ниже — овальные медальоны с портретами Рафаэля, Дюрера и Филарете, связывающие российское искусство с великими традициями Европы.
У входа стоят бронзовые фонари, отлитые в 1895 году, увенчанные фигурками херувимов — символами хранителей вдохновения.
Главный купол академии — символ её духа. Стеклянный свод, парящий над зданием, пропускает северный свет, наполняя интерьеры особой атмосферой. Он словно объединяет земное и небесное, делая пространство внутри светлым и одухотворённым.
Этот купол не просто украшение, а архитектурный акцент, подчёркивающий идею: знание и искусство должны быть прозрачными, открытыми, устремлёнными вверх.
Внутренние залы академии — как музей, оживший в стенах учебного заведения. Месмахер задумал каждый зал в своём стиле: античном, византийском, ренессансном. Парадная лестница с изразцами и скульптурами ведёт гостей в пространство, где прошлое встречается с настоящим.
Музей прикладного искусства, созданный при академии, задумывался как учебный полигон для студентов. Сейчас он насчитывает 32 зала и более 3 тысяч экспонатов, а фонды включают около 35 тысяч предметов — от древних гобеленов до керамики, мебели и бронзовых изделий.
Одно из самых впечатляющих помещений — Большой зал под стеклянным куполом. Он напоминает внутренний двор итальянского особняка: два яруса арок, облицованных песчаником, изящные лестницы и росписи создают ощущение гармонии.
Свет, льющийся сверху, оживляет фрески и скульптуры, делая зал похожим на живое произведение искусства. Здесь проводятся выставки, творческие вечера и студенческие показы.
Месмахер создал не просто здание, а идеальную среду для развития творческой мысли. Он был уверен, что архитектура способна воспитывать вкус и характер.
Именно благодаря этому подходу Академия Штиглица стала не только образовательным центром, но и одним из важнейших культурных символов Петербурга.
Академия Штиглица пережила революции, войны и смену эпох, но сохранила свою миссию. Сегодня здесь учатся художники, реставраторы, дизайнеры, создающие будущее российского искусства.
Петербуржцы по-прежнему называют академию "Мухой" — с любовью и уважением. Это место, где вдохновение чувствуется в воздухе, где каждый камень хранит память о прошлом и зовёт в будущее.
Академия расположена по адресу: Соляной переулок, 13.
Посетить можно только в составе экскурсии, которую лучше бронировать заранее.
В солнечные дни свет под куполом создаёт уникальную атмосферу — идеальную для фотографий.
Обратите внимание на декоративные детали фасада — их символика раскрывается только при внимательном взгляде.
После экскурсии можно заглянуть в музей академии, где регулярно проходят выставки студентов и мастеров…
|Плюсы
|Минусы
|Великолепная архитектура и атмосфера
|Ограниченный доступ без экскурсии
|Уникальные интерьеры разных эпох
|Требуется предварительная запись
|Возможность увидеть редкие коллекции
|Невозможно фотографировать в некоторых залах
|Историческая ценность
|В высокий сезон много туристов
Как попасть в Академию Штиглица?
— Только с экскурсией, запись открыта на официальном сайте музея.
Сколько стоит билет?
— Стоимость экскурсии — от 600 рублей для взрослых и от 400 рублей для студентов.
Когда лучше посещать?
— Весной и летом, когда естественный свет под куполом создаёт неповторимую атмосферу.
Миф: Академия закрыта для публики.
→ Правда: Посещение возможно в составе организованных экскурсий.
Миф: Здесь учатся только художники.
→ Правда: Академия готовит дизайнеров, реставраторов, мастеров декоративно-прикладного искусства.
Миф: Это просто музей.
→ Правда: Это действующее учебное заведение с богатой культурной жизнью.
