Россия на рельсах будущего: Петербург представил интерактивного помощника для путешественников

4:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Железнодорожный туризм в России получил новое развитие — РЖД представили цифровой гид, объединяющий маршруты и экскурсионные программы по Северо-Западу страны. Проект направлен на популяризацию поездок по регионам и показывает, как комфортно и интересно можно путешествовать на поезде.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Семейное купе РЖД

Что представляет собой проект

Новый онлайн-гид собрал всю актуальную информацию о туристических маршрутах, начинающихся или проходящих через Санкт-Петербург. Здесь можно:

узнать расписание и формат туристических поездов;

выбрать однодневные экскурсии или многодневные круизы по системе "поезд — отель";

познакомиться с историей и архитектурой вокзалов города;

найти интерактивные карты маршрутов и советы по организации поездок.

Цель проекта — сделать железнодорожные путешествия доступнее, понятнее и привлекательнее для российских и иностранных туристов.

Зачем создан цифровой гид

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что запуск проекта совместно с РЖД — это важный этап в продвижении города как туристического центра. По его словам, развитие железнодорожного туризма помогает формировать новые маршруты, увеличивает турпоток и показывает, какими комфортными могут быть поездки по России.

Возможности для туристов

На Октябрьской железной дороге уже реализуется множество туристических программ — от коротких поездок выходного дня до тематических путешествий. Среди них маршруты по историческим местам Северо-Запада, гастрономические и культурные туры, а также экскурсии с остановками в малых городах России.

"Решение сосредоточить информацию обо всех наших туристских продуктах в одном проекте — логичное продолжение сотрудничества администрации города и Октябрьской магистрали. Это поможет путешественникам увидеть всю палитру возможностей для поездок на поезде", — отметил начальник дороги Виктор Голомолзин.

Сравнение: цифровой гид и классическое бронирование

Критерий Цифровой гид Visit-Petersburg Классические источники Информация о маршрутах Систематизирована и обновляется в реальном времени Распылена по сайтам и агентствам Удобство поиска Единая навигация и фильтры по типу поездок Требует нескольких запросов Интерактивность Карты, ссылки, онлайн-бронирование Чаще всего статичные страницы Фокус на туризм Подбор экскурсий и тематических маршрутов Только расписание и билеты

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать поездку, ориентируясь только на классические расписания.

Последствие: упущенные акции, неудобные пересадки, отсутствие информации о турмаршрутах.

Альтернатива: использовать цифровой гид, где все данные собраны и обновляются.

планировать поездку, ориентируясь только на классические расписания. Последствие: упущенные акции, неудобные пересадки, отсутствие информации о турмаршрутах. Альтернатива: использовать цифровой гид, где все данные собраны и обновляются. Ошибка: не учитывать туристические поезда при планировании отпуска.

Последствие: пропуск уникальных маршрутов с экскурсиями и комфортным сервисом.

Альтернатива: выбрать формат "поезд — отель" для путешествия выходного дня.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Вся информация о поездах и турах в одном месте Требуется интернет для доступа Удобная навигация и визуальные карты Пока охватывает только Северо-Запад Обновления в реальном времени Новый формат требует адаптации пользователей Возможность планировать поездку онлайн Не заменяет личную консультацию туроператора

Мифы и правда

Миф 1. Железнодорожный туризм — это прошлое.

Правда. Современные поезда предлагают уровень комфорта, сравнимый с отелями, и позволяют увидеть больше за то же время.

Миф 2. Туристические поезда — это дорого.

Правда. Есть маршруты разного уровня — от бюджетных дневных туров до премиальных круизов.

Миф 3. Цифровые гиды заменят живых консультантов.

Правда. Онлайн-сервисы дополняют работу специалистов, помогая сделать выбор быстрее.

FAQ

Что даёт новый гид туристу?

Быстрый доступ к информации о маршрутах, экскурсиях и сервисах поездов, проходящих через Петербург.

Можно ли купить билет через портал?

Пока гид служит справочным ресурсом, но содержит ссылки на официальные страницы бронирования РЖД.

Для кого проект особенно полезен?

Для путешественников, планирующих туры по Северо-Западу России и маршруты с отправлением из Санкт-Петербурга.

Когда лучше планировать поездку?

Осенью и зимой действуют сезонные скидки на туристические направления.