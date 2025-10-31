Россия на рельсах будущего: Петербург представил интерактивного помощника для путешественников

Железнодорожный туризм в России получил новое развитие — РЖД представили цифровой гид, объединяющий маршруты и экскурсионные программы по Северо-Западу страны. Проект направлен на популяризацию поездок по регионам и показывает, как комфортно и интересно можно путешествовать на поезде.
Новый онлайн-гид собрал всю актуальную информацию о туристических маршрутах, начинающихся или проходящих через Санкт-Петербург. Здесь можно:
Цель проекта — сделать железнодорожные путешествия доступнее, понятнее и привлекательнее для российских и иностранных туристов.
Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что запуск проекта совместно с РЖД — это важный этап в продвижении города как туристического центра. По его словам, развитие железнодорожного туризма помогает формировать новые маршруты, увеличивает турпоток и показывает, какими комфортными могут быть поездки по России.
На Октябрьской железной дороге уже реализуется множество туристических программ — от коротких поездок выходного дня до тематических путешествий. Среди них маршруты по историческим местам Северо-Запада, гастрономические и культурные туры, а также экскурсии с остановками в малых городах России.
"Решение сосредоточить информацию обо всех наших туристских продуктах в одном проекте — логичное продолжение сотрудничества администрации города и Октябрьской магистрали. Это поможет путешественникам увидеть всю палитру возможностей для поездок на поезде", — отметил начальник дороги Виктор Голомолзин.
|Критерий
|Цифровой гид Visit-Petersburg
|Классические источники
|Информация о маршрутах
|Систематизирована и обновляется в реальном времени
|Распылена по сайтам и агентствам
|Удобство поиска
|Единая навигация и фильтры по типу поездок
|Требует нескольких запросов
|Интерактивность
|Карты, ссылки, онлайн-бронирование
|Чаще всего статичные страницы
|Фокус на туризм
|Подбор экскурсий и тематических маршрутов
|Только расписание и билеты
|Плюсы
|Минусы
|Вся информация о поездах и турах в одном месте
|Требуется интернет для доступа
|Удобная навигация и визуальные карты
|Пока охватывает только Северо-Запад
|Обновления в реальном времени
|Новый формат требует адаптации пользователей
|Возможность планировать поездку онлайн
|Не заменяет личную консультацию туроператора
Миф 1. Железнодорожный туризм — это прошлое.
Правда. Современные поезда предлагают уровень комфорта, сравнимый с отелями, и позволяют увидеть больше за то же время.
Миф 2. Туристические поезда — это дорого.
Правда. Есть маршруты разного уровня — от бюджетных дневных туров до премиальных круизов.
Миф 3. Цифровые гиды заменят живых консультантов.
Правда. Онлайн-сервисы дополняют работу специалистов, помогая сделать выбор быстрее.
Что даёт новый гид туристу?
Быстрый доступ к информации о маршрутах, экскурсиях и сервисах поездов, проходящих через Петербург.
Можно ли купить билет через портал?
Пока гид служит справочным ресурсом, но содержит ссылки на официальные страницы бронирования РЖД.
Для кого проект особенно полезен?
Для путешественников, планирующих туры по Северо-Западу России и маршруты с отправлением из Санкт-Петербурга.
Когда лучше планировать поездку?
Осенью и зимой действуют сезонные скидки на туристические направления.
