Здесь осень танцует, поёт и светится фонарями — маршруты для тех, кто ищет вдохновение

Осень не ограничивается серыми дождями и чашкой горячего какао под пледом. Это время ярких красок и незабываемых впечатлений. Именно сейчас по всему миру проходят десятки фестивалей — от древних религиозных торжеств до современных культурных праздников. Каждый из них имеет свой характер, символику и особую атмосферу.
Если вы хотите заменить сезонную хандру на новые эмоции, осенние путешествия к фестивалям станут отличным решением. Ниже — подборка самых интересных событий, на которые стоит отправиться.
Главный индуистский праздник, Дивали, символизирует победу света над тьмой и добра над злом. В эти дни Индия буквально сияет: на улицах, в домах и храмах зажигают тысячи ламп, фонариков и свечей. Городские рынки превращаются в море огней, а воздух наполняется ароматом сладостей и звуками петард.
Празднуют Дивали в конце октября или начале ноября. Люди обмениваются подарками, поют мантры богине Лакшми — покровительнице благополучия, и запускают в небо бумажные фонарики.
Самое масштабное празднование проходит в Айодхье, где в 2018 году установили рекорд Гиннесса: на берегу реки Сарю зажгли более 300 000 глиняных ламп.
Día de los Muertos — один из самых ярких и глубоких праздников Мексики. Он объединяет ацтекские традиции и католические обряды. Праздник проходит 1-2 ноября и посвящён памяти ушедших близких.
В первый день вспоминают умерших детей, во второй — взрослых. Люди создают домашние алтари, украшают их бархатцами, фотографиями, сладкими черепами и блюдами, которые любили их родственники. Вечером кладбища и улицы озаряются тысячами свечей, а по городам проходят костюмированные шествия и карнавалы.
В 2004 году студенты Мехико даже попали в Книгу рекордов Гиннесса, выстроив стену из 5667 сахарных черепов.
Также известен как Лунный фестиваль — древний праздник урожая, которому более 3000 лет. Его отмечают в полнолуние восьмого лунного месяца, обычно в сентябре.
По легенде, в этот день на небе встречаются лучник Хоу И и его жена Чанъэ, ставшая богиней Луны. В честь этого устраивают шествия с фонарями и выпекают лунные пряники — символ гармонии и семейного единства.
В южных провинциях Китая, а также в Сингапуре и Малайзии, проходят знаменитые танцы драконов, сопровождаемые барабанами и фейерверками. Ночью люди выходят на улицу, чтобы любоваться луной и обмениваться сладостями.
Этот праздник появился в США благодаря художнику Харви Боллу — создателю классического смайлика в 1963 году. В 1993-м Болл предложил посвятить ему отдельный день — первая пятница октября стала Всемирным днём улыбки.
В Финляндии, признанной самой счастливой страной мира, этот день особенно символичен. Здесь не проводят масштабных шествий, но повсюду царит атмосфера доброжелательности: устраиваются встречи в кафе, акции добрых дел и фотосессии со смайликами.
Erntedankfest - традиционный день благодарения за дары природы. Его отмечают в первое воскресенье октября, а в 2025 году дата выпадает на 5 октября.
Праздник уходит корнями в дохристианские времена. В церквях Германии к алтарям приносят овощи, злаки и фрукты, а улицы украшают венками из колосьев. На площадях проходят ярмарки с фермерскими продуктами, концерты и народные гуляния.
В небольших деревнях атмосфера особенно тёплая: жители обмениваются угощениями, а детям устраивают игры и костюмированные парады.
|Праздник
|Страна
|Месяц проведения
|Главная особенность
|Атмосфера
|Дивали
|Индия
|Октябрь-ноябрь
|Фейерверки и тысячи ламп
|Волшебство света
|День мёртвых
|Мексика
|Ноябрь
|Алтари, карнавалы, черепа из сахара
|Яркая память о предках
|Лунный фестиваль
|Китай
|Сентябрь
|Танцы драконов и лунные пряники
|Семейное единство
|День улыбки
|Финляндия
|Октябрь
|Символ доброты и позитива
|Спокойная радость
|Праздник урожая
|Германия
|Октябрь
|Благодарность природе
|Деревенское тепло
|Плюсы
|Минусы
|Меньше туристов, чем летом
|Возможны дожди и прохлада
|Умеренные цены на жильё и авиабилеты
|Короткий световой день
|Атмосфера уютных праздников
|Требуется заранее планировать даты
Где самый масштабный осенний праздник?
В Индии на Дивали — десятки миллионов огней и недельные торжества.
Куда поехать за колоритом и карнавалами?
В Мексику на День мёртвых — сочетание яркости, музыки и традиций.
Что выбрать для спокойного отдыха?
Финляндию или Германию: там осенью царит умиротворённая атмосфера и уют.
Какие сувениры стоит привезти?
Из Индии — ароматические лампы, из Мексики — сахарные черепки, из Германии — фермерские продукты.
Если осень кажется унылой, попробуйте провести отпуск не у камина, а на одном из осенних фестивалей мира. Новые впечатления, ароматы и краски этого сезона возвращают энергию куда лучше любого кофе.
