Роскошь на воде: в Санкт-Петербурге появится крупнейший морской курорт России

6:59
Туризм

Санкт-Петербург, славящийся своим историческим наследием и культурной значимостью, готовится открыть новый этап в развитии туризма и рекреации — создание крупнейшего морского курорта России, "Санкт-Петербург марина".

проект "Санкт-Петербург марина"
Фото: telegram-канал Александра Беглова is licensed under free for commercial use
проект "Санкт-Петербург марина"

В 2026 году в городе начнётся финансирование масштабного инфраструктурного проекта, который обещает стать знаковым для всей страны.

Проект туристско-рекреационного кластера включает в себя создание уникальной морской марины, где смогут швартоваться как моторные, так и парусные яхты. Это будет не только крупнейшая марина России, но и один из самых современных морских комплексов в мире, в котором комфорт и удобство для владельцев яхт будут на первом месте.

Инфраструктура и развитие: многофункциональные зоны и современные комплексы

Проект предусматривает строительство ряда значимых объектов, среди которых:

  • Многофункциональные комплексы, включающие культурно-развлекательные и спортивно-оздоровительные зоны. Это будут современные здания с общественно-деловыми пространствами, где посетители смогут насладиться не только отдыхом, но и интересными культурными событиями, выставками и спортивными активностями.

  • Тематический природно-экологический парк вдоль берега, который станет важной частью концепции курорта. Здесь будут организованы зоны для отдыха и развлечений, сочетая гармонию природы и возможности для активного отдыха.

  • Спортивные и водные сооружения в районе Горской, которые будут предназначены для занятий водными видами спорта, включая катание на лодках, водные лыжи и другие активности. Также будут созданы зоны для физкультуры на открытом воздухе, где горожане смогут заниматься спортом в любое время года.

Гостиницы, торговля и общественные пространства

"Санкт-Петербург марина" будет не только курортом, но и полноценным туристическим кластером. В проекте предусмотрены:

  • Гостиничные комплексы, которые смогут разместить тысячи туристов и яхтсменов, обеспечивая комфортное проживание и удобства для отдыха.

  • Объекты общественного питания и торговли с кафе, ресторанами, магазинами и сувенирными лавками, что позволит создать атмосферу комфорта и уюта для всех гостей комплекса.

  • Музеи и выставочные залы, которые будут не только популяризировать культуру и искусство Санкт-Петербурга, но и служить центрами, где можно узнать больше о морской истории города и его культуре.

Инженерная инфраструктура и доступность

Важной частью проекта является инженерная инфраструктура, которая обеспечит бесперебойную работу всех объектов комплекса. Семь новых проездов, которые будут построены для обеспечения транспортной доступности к кластеру, сделают "Санкт-Петербург марину" легко доступной как для местных жителей, так и для туристов.

Эти меры позволят разгрузить уже существующие транспортные маршруты города, обеспечив быструю и удобную транспортировку гостей и жителей комплекса.

Перспективы и влияние на экономику

Проект "Санкт-Петербург марина" не только улучшит инфраструктуру города, но и даст мощный импульс для развития туризма и экономики региона. Строительство такого курорта будет способствовать созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса в сфере туризма, гостиничного обслуживания и спорта.

Планируемые инвестиции в проект, финансируемый из городского бюджета, дадут возможности для создания нового типа городской среды — с высококлассной инфраструктурой и возможностями для активного отдыха и культурного досуга.

FAQ

1. Что такое "Санкт-Петербург марина"?
Это новый масштабный туристско-рекреационный кластер, который будет построен в Санкт-Петербурге с целью создания крупнейшей марины в России. В проект входит строительство яхтенной марини, культурно-развлекательных комплексов, спортивных сооружений и природно-экологического парка.

2. Где будет располагаться "Санкт-Петербург марина"?
Проект будет реализован в районе Горской, который является одним из перспективных для развития инфраструктуры города, рядом с искусственной пляжной линией, подходящей для швартовки яхт.

3. Какие объекты будут построены в рамках проекта?
В рамках проекта предусмотрено создание марины для моторных и парусных яхт, тренировочной базы для яхт-клуба, многофункциональных культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных комплексов, гостиниц, ресторанов, торговых объектов, музеев, выставочных залов и других объектов. Также будет создан природно-экологический парк и спортивные сооружения для водных видов спорта.

4. Когда начнётся строительство и когда планируется завершение?
Строительство начнется в 2026 году, когда будут сделаны первые инвестиции из городского бюджета. Конкретные сроки завершения проекта могут зависеть от этапов реализации, но в целом проект ориентирован на несколько лет.

5. Как будет обеспечена транспортная доступность к комплексу?
Для обеспечения транспортной доступности будет построено семь новых проездов, которые обеспечат удобный доступ к кластеру как для местных жителей, так и для туристов.

6. Какое влияние проект окажет на экономику города?
Проект "Санкт-Петербург марина" даст мощный импульс для развития туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, создания рабочих мест и развития инфраструктуры региона. Это также привлечет инвестиции и увеличит туристический поток в город.

7. Что такое природно-экологический тематический парк?
Это зона, которая будет расположена вдоль берега и предназначена для отдыха и развлечений. В парке будут созданы пространства, где гости смогут наслаждаться природой, а также участвовать в экологических и культурных мероприятиях.

8. Какие виды спорта будут развиваться в "Санкт-Петербург марина"?
Проект предусматривает строительство спортивных сооружений для занятий водными видами спорта, такими как катание на лодках, водные лыжи, а также зоны для физкультуры на открытом воздухе.

9. Какое значение для города имеет создание этого проекта?
Проект значительно улучшит инфраструктуру Санкт-Петербурга, сделав его более привлекательным для туристов и яхтсменов. Он также будет способствовать улучшению качества жизни горожан и стимулировать развитие различных отраслей экономики, включая туризм, гостиничное дело, спортивную и культурную индустрию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
