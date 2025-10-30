Не просто дома: какие истории хранят старинные особняки Тюмени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:26
Туризм

Тюмень — город, в котором переплетаются старинные традиции и современные изменения. Одним из самых ярких и незаменимых наследий города являются его особняки, каждая постройка которых несёт в себе частицы исторической памяти и архитектурного гения.

Дом и магазин Н. Л. Панкратьева, Тюмень
Фото: 2 ГИС by Ирина Шаврина is licensed under free for commercial use
Дом и магазин Н. Л. Панкратьева, Тюмень

Эти здания не только служат памятниками архитектуры, но и рассказывают о богатой истории купеческого прошлого города. Особняки Тюмени — страницы, написанные в камне и дереве, которые пережили века и продолжают хранить истории о своих владельцах, событиях и изменениях в городской жизни, пишет nashgorod.ru.

Рассмотрим несколько самых известных и уникальных особняков города.

Особняк В. Л. Жернакова: от былого величия к надежде на возрождение

Дом, принадлежавший в прошлом купцу Жернакову, является одним из узнаваемых старинных зданий Тюмени. В начале XX века купец В. Л. Жернаков, владелец пароходной компании и совладелец завода, владел этим домом. Архитектурные изыски здания включали декоративные купола, узорчатые ограждения из металла, резные детали и пилястры. На снимках 2012 года видно, что здание находилось в аварийном состоянии, но в 2017 году, при проведении реконструкции случился пожар. После произошедшего пожара проводятся восстановительные работы, чтобы вернуть особняку его первоначальный вид.

Особняк Я. П. Андреева: утраченное великолепие купеческой архитектуры

Особняк Я. П. Андреева, с его характерной башенкой, служил банком и магазином. Купец Яков Прохорович Андреев был владельцем, а позже его сын руководил развитием фабрики и банка. К сожалению, в советский период дом претерпел значительные изменения: были разрушены многие элементы фасада, включая уникальную башенку. Сегодня лишь старые фотографии напоминают о былом величии этого здания.

Бывший особняк купчихи Вьюновой: сохранённая красота прошлого

Расположенный на улице Семакова, этот деревянный дом с резными наличниками и башенкой, иллюстрирует купеческий стиль Тюмени. На старых снимках можно увидеть детали оформления и деревянную мостовую. Здание было отреставрировано и выкрашено в зеленый цвет.

Особняк М. Е. Дементьева: восстановленный образец ампирной архитектуры

Дом был построен в XIX веке, и является образцом ампирной архитектуры. В советское время в здании находились различные учреждения. В начале 2000-х здание было отреставрировано, и сейчас в нем расположен ресторан.

Бывший дом виноторговцев Дмитриевых ("Дом Князева"): эклектика, утратившая былой блеск

Этот двухэтажный дом, построенный в 1887 году, отличался "дворцовой" архитектурой в эклектичном стиле. Архитектура здания представляла собой тип дома с магазином, где торговые помещения находились на первом этаже, а жилые — на втором. К сожалению, утрачен балкон на кронштейнах.

Дом А. С. Колмакова: "краснокирпичный" стиль, адаптированный к современности

Этот двухэтажный дом в "краснокирпичном" стиле конца XIX века, был построен с магазином на первом этаже и офисом на втором. В советские годы здесь располагались различные учреждения, включая госпиталь в военное время. Сегодня в здании находится стоматологическая клиника.

Экологический контекст и технология реставрации

Реставрация старых зданий, таких как особняки Тюмени, играет ключевую роль в сохранении культурного наследия. Однако процесс восстановления требует не только применения традиционных методов, но и новейших технологий. Важнейшей задачей реставраторов является использование экологичных и устойчивых материалов, которые позволяют сохранять историческую ценность зданий, не нанося ущерба окружающей среде.

Современные технологии реставрации включают в себя такие методы, как восстановление кирпичной кладки с использованием инновационных растворов, укрепление деревянных элементов с помощью специальных защитных составов, а также использование 3D-технологий для воссоздания утраченных элементов архитектуры. Эти методы позволяют сохранить дух прошлого и придать зданиям новую жизнь.

Реставрация исторических особняков в Тюмени — это сложный и затратный процесс, требующий значительных финансовых вложений. Стоимость работ зависит от состояния здания, объёма необходимых восстановительных мероприятий и сохранности оригинальных архитектурных элементов.

Пример стоимости реставрации

В 2025 году реставрация купеческого особняка "Дом и магазин Н. Л. Панкратьева" в Тюмени повысилась на 42%, увеличившись с 50 до 71 млн рублей. Это связано с выявлением дополнительных повреждений, таких как разрушение кирпичных перекрытий и обнаружение исторически ценных элементов, требующих сохранения.

Факторы, влияющие на стоимость

  • Состояние здания: наличие трещин, разрушений, необходимость укрепления фундамента.

  • Архитектурные особенности: наличие декоративных элементов, резьбы, витражей, рольставен.

  • Историческая ценность: обнаружение уникальных архитектурных решений, требующих сохранения.

  • Материалы и технологии: использование оригинальных строительных материалов и технологий.

  • Дополнительные работы: необходимость в усилении конструкций, восстановлении фасадов, кровли и оконных рам.

Примерные расценки на реставрационные работы

Стоимость реставрационных работ может варьироваться в зависимости от сложности и объёма:

  • Реставрация фасадов: от 5 000 до 15 000 рублей за квадратный метр.

  • Восстановление декоративных элементов: от 10 000 до 30 000 рублей за элемент.

  • Укрепление фундамента: от 20 000 до 50 000 рублей за погонный метр.

  • Восстановление кровли: от 15 000 до 40 000 рублей за квадратный метр.

  • Восстановление оконных рам и дверей: от 3 000 до 10 000 рублей за единицу.

Эти расценки являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретных условий и требований проекта.

При планировании реставрации исторических зданий рекомендуется:

  • Обратиться к специалистам: выбрать опытные реставрационные компании с положительными отзывами и портфолио выполненных работ.

  • Провести предварительную экспертизу: оценить текущее состояние здания и выявить скрытые дефекты.

  • Составить подробный сметный расчёт: учесть все возможные расходы, включая непредвиденные.

  • Получить разрешения: при необходимости — согласования с органами охраны культурного наследия.

Реставрация исторических особняков — инвестиция в сохранение культурного наследия и улучшение облика города. Тщательное планирование и профессиональный подход помогут вернуть зданиям их историческое величие.

FAQ

1. Почему особняк В. Л. Жернакова называют символом купеческой Тюмени?
Особняк Жернакова был построен в начале 20 века и являлся не только резиденцией купца, но и символом его богатства и статуса. Внешний вид дома, украшенный декоративными элементами и куполами, олицетворял роскошь того времени.

2. Какую роль играют современные технологии в реставрации старых домов?
Современные технологии позволяют сохранить историческую ценность зданий, используя экологичные материалы и методы. Реставраторы применяют инновационные растворы и защитные составы для укрепления конструкции, а также 3D-технологии для воссоздания утраченных элементов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
