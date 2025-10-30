Остров отчаяния: 8 туристов, включая ребёнка, были покинуты турфирмой на произвол судьбы в Карелии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:48
Туризм

В Карелии произошёл скандальный инцидент с туристической группой: восемь человек, включая ребёнка, оказались брошенными на острове без вещей и средств связи после того, как опоздали к автобусу всего на 15 минут.

Карелия
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карелия

Случай получил широкий резонанс, а организаторам поездки теперь грозит уголовная и административная ответственность.

Как туристов оставили на острове

По данным телеканала РЕН ТВ, путешественники участвовали в туре, организованном петербургской компанией "Шарм-Трэвел". Из-за травмы ребёнка группа из восьми человек задержалась при возвращении к автобусу, однако гид и водитель решили не ждать и оформили "протокол согласия на выезд без пассажиров".

Документ, как выяснилось, подписали лишь трое из 50 туристов — остальные, по словам пострадавших, не знали, что кого-то решили оставить на острове.

Без вещей, связи и транспорта люди были вынуждены добираться до цивилизации самостоятельно, тратя значительные суммы на такси и частные лодки. После возвращения они обратились в полицию и подали заявление против турфирмы.

Позиция компании

Когда туристы пришли в офис "Шарм-Трэвел", директора компании Александра Кулбасова на месте не оказалось. Позже он вышел на связь по видеосвязи и заявил, что "проблема лишь в том, что гид не позвонил 112".

Однако, как отмечают журналисты, в договоре с туристами прямо прописано обязательство исполнителя услуг незамедлительно сообщать о любых чрезвычайных ситуациях и принимать меры по безопасности клиентов.

"Возвращать деньги директор фирмы Александр не спешит и путается в условиях договора", — говорится в материале РЕН ТВ.

Что грозит организаторам

Юрист Павел Аринушкин пояснил, что в действиях работников турфирмы усматриваются сразу два нарушения: оказание некачественных услуг и оставление людей в опасности.

По его словам, "фирме грозит административный штраф до 100 тысяч рублей, а виновным лицам — уголовная ответственность по статье 125 УК РФ с возможным лишением свободы до одного года".

Эксперт также отметил, что наличие ребёнка среди пострадавших может стать отягчающим обстоятельством при расследовании.

Почему инцидент вызвал общественный резонанс

История быстро распространилась в социальных сетях. Пользователи возмутились тем, что туристов фактически бросили в незнакомой местности без минимальных средств безопасности. Местные жители Карелии подтвердили, что связь на этом участке острова нестабильна, а транспортное сообщение ограничено.

Многие комментаторы отметили, что подобные случаи дискредитируют внутренний туризм, особенно в северных регионах, где погодные условия и логистика требуют особого внимания со стороны организаторов.

Как защитить себя туристу

Юристы напоминают, что перед покупкой тура стоит внимательно читать договор:

  • проверять, прописаны ли обязанности гида и туроператора в случае непредвиденных ситуаций;

  • требовать контакты ответственных лиц;

  • уточнять, предусмотрены ли страховка и аварийные процедуры.

Кроме того, при любом конфликте с турфирмой необходимо фиксировать переписку, сохранять билеты, чеки и обращаться в Роспотребнадзор или полицию.

Что дальше

Полиция Карелии уже начала проверку. Если вина организаторов подтвердится, компании может грозить не только штраф, но и отзыв лицензии. Пострадавшие намерены добиваться компенсации и публичных извинений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
