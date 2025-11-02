Идеальный отпуск по-русски: сколько тратят туристы и без чего не представляют отдых

4:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что делает отпуск по-настоящему идеальным? По данным исследования сервиса "Купибилет", для большинства россиян это комфорт, вкусная еда и немного роскоши — но в разумных пределах. Туристы рассказали, как именно проводят отдых и сколько готовы заплатить за дополнительные удобства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Идеальный отпуск у моря

Как россияне отдыхают в отелях

Современные путешественники всё чаще используют платные услуги, предлагаемые гостиницами.

Наиболее популярные варианты

напитки и закуски из мини-бара — 24%;

ресторан при отеле — 22%;

посещение СПА-салона — 20%;

трансфер из аэропорта — 17%.

Менее востребованы тренажёрный зал (14%) и прачечная (13%).

"Каждый пятый россиянин принципиально не пользуется дополнительными услугами, если они не включены в стоимость проживания", — отмечают авторы исследования.

Сколько готовы платить за комфорт

По данным опроса

20% туристов тратят на комфорт от 5 до 10 тысяч рублей за поездку;

туристов тратят на комфорт от 5 до 10 тысяч рублей за поездку; 16% - не более 3 тысяч рублей;

- не более 3 тысяч рублей; 17% готовы выделить от 10 до 30 тысяч и больше;

готовы выделить от 10 до 30 тысяч и больше; 9% ограничиваются 3-5 тысячами рублей.

Большинство респондентов признаются: идеальный отпуск — это не обязательно роскошный пятизвёздочный отель, а баланс между ценой и эмоциями. Люди предпочитают тратить деньги на впечатления, экскурсии и вкусную еду, а не на формальный комфорт.

Что для россиян "идеальный отпуск"

Исследование показало, что россияне всё чаще выбирают пассивный отдых с элементами заботы о себе:

тишина и возможность выспаться;

хорошая кухня и чистое море;

минимум организации — всё включено или заранее спланированный тур.

Тренд последних лет — осознанные путешествия: отдых с пользой для здоровья и эмоционального восстановления.

Частые вопросы

1. Почему россияне предпочитают мини-бар и ресторан?

Потому что это удобно — не нужно искать кафе в незнакомом месте, а качество еды чаще всего гарантировано.

2. Почему многие отказываются от платных услуг?

Большинство путешественников планируют бюджет заранее и стараются не выходить за его рамки, особенно при коротких поездках.

3. Сколько россияне готовы потратить на идеальный отпуск в целом?

По данным разных исследований, средний бюджет отдыха в России — от 80 до 120 тысяч рублей на семью из двух человек.

Ошибки, мешающие идеальному отдыху

Ошибка Почему это проблема Как избежать Выбор отеля без отзывов Риск некачественного сервиса Проверяйте рейтинги на нескольких сайтах Экономия на страховке Может обернуться большими затратами Оформляйте базовый полис перед поездкой Перепланировка отдыха на месте Потеря времени и нервов Продумывайте маршрут заранее Игнорирование мелких трат Итоговый бюджет выходит за рамки Ведите учёт расходов

3 любопытных факта об отдыхе россиян

Более 60% туристов хотя бы раз бронировали отдых по акции или со скидкой.

Каждый третий путешественник выбирает отель, исходя не из "звёзд", а из наличия завтрака и бассейна.

Россияне всё чаще называют "идеальным отпуском" неделю без гаджетов и работу только с фотоаппаратом.

Исторический контекст

Понятие "комфортного отпуска" в России изменилось за последние два десятилетия. Если в 2000-х путешественники искали доступные туры "всё включено", то сегодня всё больше людей стремятся к персонализированному отдыху — с элементами спа, гастрономическими впечатлениями и атмосферой "slow life".

Рост внутреннего туризма также влияет на предпочтения: россияне чаще выбирают Карелию, Алтай, Байкал, Краснодарский край и стараются сочетать отдых с экологическими или культурными программами.

Идеальный отпуск по-русски — это гармония между комфортом и умеренностью. Большинство туристов не гонятся за роскошью, а ищут возможность выспаться, расслабиться и получить яркие впечатления, не выходя за рамки разумного бюджета.