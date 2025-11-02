Идеальный отпуск по-русски: сколько тратят туристы и без чего не представляют отдых

Что делает отпуск по-настоящему идеальным? По данным исследования сервиса "Купибилет", для большинства россиян это комфорт, вкусная еда и немного роскоши — но в разумных пределах. Туристы рассказали, как именно проводят отдых и сколько готовы заплатить за дополнительные удобства.
Современные путешественники всё чаще используют платные услуги, предлагаемые гостиницами.
Менее востребованы тренажёрный зал (14%) и прачечная (13%).
"Каждый пятый россиянин принципиально не пользуется дополнительными услугами, если они не включены в стоимость проживания", — отмечают авторы исследования.
Большинство респондентов признаются: идеальный отпуск — это не обязательно роскошный пятизвёздочный отель, а баланс между ценой и эмоциями. Люди предпочитают тратить деньги на впечатления, экскурсии и вкусную еду, а не на формальный комфорт.
Исследование показало, что россияне всё чаще выбирают пассивный отдых с элементами заботы о себе:
Тренд последних лет — осознанные путешествия: отдых с пользой для здоровья и эмоционального восстановления.
Потому что это удобно — не нужно искать кафе в незнакомом месте, а качество еды чаще всего гарантировано.
Большинство путешественников планируют бюджет заранее и стараются не выходить за его рамки, особенно при коротких поездках.
По данным разных исследований, средний бюджет отдыха в России — от 80 до 120 тысяч рублей на семью из двух человек.
|Ошибка
|Почему это проблема
|Как избежать
|Выбор отеля без отзывов
|Риск некачественного сервиса
|Проверяйте рейтинги на нескольких сайтах
|Экономия на страховке
|Может обернуться большими затратами
|Оформляйте базовый полис перед поездкой
|Перепланировка отдыха на месте
|Потеря времени и нервов
|Продумывайте маршрут заранее
|Игнорирование мелких трат
|Итоговый бюджет выходит за рамки
|Ведите учёт расходов
Понятие "комфортного отпуска" в России изменилось за последние два десятилетия. Если в 2000-х путешественники искали доступные туры "всё включено", то сегодня всё больше людей стремятся к персонализированному отдыху — с элементами спа, гастрономическими впечатлениями и атмосферой "slow life".
Рост внутреннего туризма также влияет на предпочтения: россияне чаще выбирают Карелию, Алтай, Байкал, Краснодарский край и стараются сочетать отдых с экологическими или культурными программами.
Идеальный отпуск по-русски — это гармония между комфортом и умеренностью. Большинство туристов не гонятся за роскошью, а ищут возможность выспаться, расслабиться и получить яркие впечатления, не выходя за рамки разумного бюджета.
