Новый отель в Завидово удивил даже москвичей: отдых, где природа встречает комфорт

В Тверской области на территории курорта "Завидово" появился новый отель — "Эрбелия от Васта", рассчитанный на 300 номеров. Он стал частью масштабной программы развития туристического кластера, реализуемой в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Проект объединил усилия группы компаний "Васта", корпораций Туризм.РФ и ВЭБ.РФ, а также Правительства Тверской области. Это уже второй объект сети "Васта Отель Менеджмент", созданный на территории курорта в рамках планомерного формирования гостиничного комплекса на 1600 номеров.
"Эрбелия от Васта" создавалась как пространство, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и современным комфортом. Концепция объединяет актуальный дизайн, культурные акценты и безупречный сервис по международным стандартам.
Отель ориентирован на семейный отдых, пары и деловых путешественников. Он предлагает высокий уровень гостеприимства, эстетики и уюта, а сама архитектура подчёркивает открытость пространств и близость к природе.
"Эрбелия от Васта — не просто отель, а новая точка притяжения в Центральной России. Мы создавали место, где отдых становится вдохновением", — отметил генеральный директор Евгений Макаров.
В отеле — 300 современных номеров, выполненных в спокойных природных тонах. Около трети номерного фонда занимают люксы: просторные двухкомнатные апартаменты с панорамными окнами, собственными обеденными зонами и террасами-смотровыми площадками.
Каждый номер оснащён системой климат-контроля, зоной отдыха и рабочим пространством. Интерьеры выдержаны в лаконичном стиле с акцентом на свет, дерево и мягкие текстуры. Особое внимание уделено звукоизоляции и эргономике пространства, чтобы гости могли комфортно работать и отдыхать, пишет welcometimes.
Инфраструктура "Эрбелии" соответствует уровню 4+ звезды. Комплекс объединяет всё необходимое для отдыха, здоровья и работы:
современный СПА-центр с двумя бассейнами, термальной зоной и массажными кабинетами;
фитнес-зал с панорамными окнами и тренажёрами премиум-класса;
ресторан "Венецианов" с авторским меню современной русской кухни;
конференц-зал площадью 650 кв. м. и шесть переговорных комнат для деловых мероприятий.
Благодаря удобному расположению отель находится всего в часе езды от Москвы и четырёх часах от Санкт-Петербурга, что делает его удобным местом для уик-эндов, встреч и корпоративных событий.
Перед поездкой определите цель визита — семейные каникулы, романтический уик-энд или деловая встреча. На сайте отеля доступны пакетные предложения с питанием, СПА-процедурами и развлечениями.
Забронировать номер можно онлайн. До середины декабря действует гибкая тарифная политика — скидки до 20 % и специальные предложения на проживание с детьми.
Из Москвы проще всего доехать по трассе М11 или на скоростной электричке до станции Конаково, откуда организован трансфер. Из Санкт-Петербурга путь займёт около четырёх часов на автомобиле.
Ошибка: бронировать в высокий сезон без предоплаты.
Последствие: рост цены и отсутствие желаемой категории номера.
Альтернатива: планировать поездку за 2-3 недели и воспользоваться ранним бронированием.
Ошибка: не учитывать формат отдыха.
Последствие: выбранный номер может не соответствовать ожиданиям.
Альтернатива: уточнять условия проживания, наличие детских кроваток или рабочих зон.
Ошибка: не уточнить расписание СПА и ресторана.
Последствие: пропуск включённых услуг.
Альтернатива: бронировать процедуры и столики заранее.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн и новые номера
|Возможен дефицит мест в праздники
|Развитая инфраструктура (СПА, фитнес, ресторан)
|Цены выше среднего сегмента
|Удобное расположение между Москвой и Петербургом
|Нет пляжа в пешей доступности
|Подходит для отдыха и деловых встреч
|Молодой персонал проходит адаптацию
Миф 1. Завидово подходит только для гольфа и конференций.
Правда. Курорт активно развивает семейный, событийный и природный туризм.
Миф 2. В "Эрбелии" дорого даже в межсезонье.
Правда. До конца года действует программа гибких тарифов и акций для раннего бронирования.
Миф 3. Курорт находится далеко от Москвы.
Правда. По трассе М11 путь занимает не больше часа.
Сколько стоит проживание?
Цена в будни — от 9 800 рублей за ночь на двоих с завтраком "шведский стол".
Есть ли семейные предложения?
Да, предусмотрены пакеты с детскими развлечениями и доступом в аквапарк.
Можно ли организовать корпоратив?
Да, зал на 650 кв. м. и переговорные комнаты позволяют проводить конференции и торжества.
Есть ли трансфер до отеля?
Да, от станции Конаково курсирует автобусный трансфер.
