Жить нельзя, но заработать можно: как россиянам разрешат покупать номера в отелях

4:47
Туризм

В скором будущем инвесторы смогут приобретать гостиничные номера так же, как квартиры в новостройках — через механизм долевого строительства. Но жить в таких помещениях постоянно будет запрещено. Новый законопроект Минэкономразвития и Минстроя может кардинально изменить рынок гостиничной недвижимости и привлечь частные инвестиции в туристическую отрасль.

Покупка номера в отеле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка номера в отеле

Что изменится

Законопроект предусматривает, что строительство отелей и апарт-комплексов будет вестись по схеме долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов. Это значит, что покупатели смогут приобретать номера на привычных условиях — деньги будут храниться на счёте до ввода объекта в эксплуатацию.

После завершения строительства комплексом будет управлять единый гостиничный оператор, который возьмёт на себя:

  • техническое обслуживание и ремонт,
  • разработку проектной документации,
  • расчёт регулярных выплат владельцам номеров.

Такой формат создаёт модель, при которой собственники получают доход от сдачи номеров, а управление остаётся централизованным.

Запрет на постоянное проживание

Одно из ключевых условий — владельцы не смогут жить в своих номерах постоянно. Это важно для сохранения гостиничного статуса объекта: он должен использоваться исключительно как средство размещения, а не как жилой фонд.

Эксперты отмечают, что запрет позволит избежать подмены понятий между апартаментами и гостиничными номерами, что ранее вызывало путаницу на рынке недвижимости.

Почему это выгодно

"Такой подход создаёт новый инструмент для частных инвесторов и делает гостиничную недвижимость доступнее", — отмечают аналитики туриндустрии.

Основные плюсы для рынка

  • безопасная схема покупки благодаря ДДУ и эскроу-счетам;
  • приток инвестиций в регионы с туристическим потенциалом;
  • возможность вложиться в коммерческую недвижимость с меньшими суммами;
  • повышение доходности гостиничных активов.

Согласно данным правительственной стратегической сессии, с 2021 года в России построено 55 тыс. новых номеров, а в ближайшие годы планируется ввод ещё 75 тыс. при инвестициях до 1,7 трлн рублей.

На кого распространится закон

Новые правила будут действовать только для объектов, строительство которых начнётся после утверждения закона. Уже существующие отели и апарт-комплексы останутся работать по прежним схемам.

Кроме того, управлять гостиницами смогут только профессиональные операторы, которые пройдут аккредитацию и будут обязаны обеспечивать единые стандарты сервиса и безопасности.

Частые вопросы

Можно ли будет продать купленный номер?

Да, номер можно будет перепродать как инвестиционный актив — аналогично доле в жилом строительстве.

Будет ли владелец получать доход от аренды?

Да, оператор будет сдавать номер в аренду, а собственник — получать часть прибыли по договору управления.

Почему запрещено постоянное проживание?

Закон различает жилые помещения и гостиничные. Постоянное проживание нарушит классификацию объекта и налоговый режим.

Можно ли будет пользоваться номером самому?

Да, но только в пределах, установленных договором с оператором — например, определённое количество дней в году.

Возможные риски и ограничения

Потенциальная проблема Что означает Последствие
Задержки строительства Зависимость от застройщика Заморозка инвестиций до сдачи объекта
Ошибки оператора Неправильное управление и расчёты Снижение доходности
Нарушение гостиничного статуса Попытки использовать номер как жильё Штрафы и аннулирование лицензии

Исторический контекст

Идея продажи гостиничных номеров как инвестиционного актива не нова. Аналогичные схемы давно работают в Европе, Турции и ОАЭ, где частные инвесторы покупают "доли" в отелях и получают процент от прибыли.

В России подобная практика ранее не регулировалась законом, из-за чего инвесторы сталкивались с рисками. Новый механизм должен легализовать этот рынок и придать прозрачность отношениям между застройщиками, операторами и владельцами.

Законопроект о покупке гостиничных номеров по аналогии с квартирами может стать новым инструментом для инвестиций и привлечения капитала в туризм. Владелец получит стабильный доход, а отрасль — мощный стимул для развития без превращения отелей в жилые дома.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
