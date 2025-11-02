Жить нельзя, но заработать можно: как россиянам разрешат покупать номера в отелях

В скором будущем инвесторы смогут приобретать гостиничные номера так же, как квартиры в новостройках — через механизм долевого строительства. Но жить в таких помещениях постоянно будет запрещено. Новый законопроект Минэкономразвития и Минстроя может кардинально изменить рынок гостиничной недвижимости и привлечь частные инвестиции в туристическую отрасль.
Законопроект предусматривает, что строительство отелей и апарт-комплексов будет вестись по схеме долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов. Это значит, что покупатели смогут приобретать номера на привычных условиях — деньги будут храниться на счёте до ввода объекта в эксплуатацию.
После завершения строительства комплексом будет управлять единый гостиничный оператор, который возьмёт на себя:
Такой формат создаёт модель, при которой собственники получают доход от сдачи номеров, а управление остаётся централизованным.
Одно из ключевых условий — владельцы не смогут жить в своих номерах постоянно. Это важно для сохранения гостиничного статуса объекта: он должен использоваться исключительно как средство размещения, а не как жилой фонд.
Эксперты отмечают, что запрет позволит избежать подмены понятий между апартаментами и гостиничными номерами, что ранее вызывало путаницу на рынке недвижимости.
"Такой подход создаёт новый инструмент для частных инвесторов и делает гостиничную недвижимость доступнее", — отмечают аналитики туриндустрии.
Согласно данным правительственной стратегической сессии, с 2021 года в России построено 55 тыс. новых номеров, а в ближайшие годы планируется ввод ещё 75 тыс. при инвестициях до 1,7 трлн рублей.
Новые правила будут действовать только для объектов, строительство которых начнётся после утверждения закона. Уже существующие отели и апарт-комплексы останутся работать по прежним схемам.
Кроме того, управлять гостиницами смогут только профессиональные операторы, которые пройдут аккредитацию и будут обязаны обеспечивать единые стандарты сервиса и безопасности.
Да, номер можно будет перепродать как инвестиционный актив — аналогично доле в жилом строительстве.
Да, оператор будет сдавать номер в аренду, а собственник — получать часть прибыли по договору управления.
Закон различает жилые помещения и гостиничные. Постоянное проживание нарушит классификацию объекта и налоговый режим.
Да, но только в пределах, установленных договором с оператором — например, определённое количество дней в году.
|Потенциальная проблема
|Что означает
|Последствие
|Задержки строительства
|Зависимость от застройщика
|Заморозка инвестиций до сдачи объекта
|Ошибки оператора
|Неправильное управление и расчёты
|Снижение доходности
|Нарушение гостиничного статуса
|Попытки использовать номер как жильё
|Штрафы и аннулирование лицензии
Идея продажи гостиничных номеров как инвестиционного актива не нова. Аналогичные схемы давно работают в Европе, Турции и ОАЭ, где частные инвесторы покупают "доли" в отелях и получают процент от прибыли.
В России подобная практика ранее не регулировалась законом, из-за чего инвесторы сталкивались с рисками. Новый механизм должен легализовать этот рынок и придать прозрачность отношениям между застройщиками, операторами и владельцами.
Законопроект о покупке гостиничных номеров по аналогии с квартирами может стать новым инструментом для инвестиций и привлечения капитала в туризм. Владелец получит стабильный доход, а отрасль — мощный стимул для развития без превращения отелей в жилые дома.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.