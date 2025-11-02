На грани детектива: как таможенники вылавливают радиацию в аэропортах и вычисляют опасные вещи

Рамки, спектрометры и даже герметичные контейнеры — всё это не кадры из фантастического фильма, а повседневная работа таможенников. В российских аэропортах действуют системы радиационного контроля, способные распознать заражённые предметы ещё до того, как турист получит багаж.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка багажа на радиацию

Как находят радиоактивные предметы

Проверка начинается с прохождения через систему радиационного контроля "Янтарь". Эти рамки реагируют на даже незначительное излучение: если человек несёт заражённый предмет, система подаёт громкий сигнал.

"Если "Янтарь” срабатывает, инспектор использует ручной спектрометр МКС-А03. Он позволяет точно определить источник излучения — сумку, куртку или часы", — рассказал таможенный инспектор Александр Гаврилов.

Подозрительные предметы помещают в герметичный пакет и направляют на экспертизу. Самого владельца задерживать не имеют права — берут его данные и отпускают.

Если экспертиза подтверждает опасность, вещь утилизируют: упаковывают в металлический баллон и захоранивают в специально оборудованных зонах.

Где может скрываться радиация

Чаще всего изымают

часы и компасы с люминесцентным покрытием — раньше для свечения использовали радиоактивный радий;

с люминесцентным покрытием — раньше для свечения использовали радиоактивный радий; игральные карты , покрытые веществами, которые излучают в 4000 раз больше нормы;

, покрытые веществами, которые излучают в 4000 раз больше нормы; минералы и камни , обработанные соединениями урана для усиления цвета;

, обработанные соединениями урана для усиления цвета; лечебные медальоны и амулеты , в которых якобы "оздоравливающая" радиация;

, в которых якобы "оздоравливающая" радиация; лекарства с радиоактивными веществами без медицинского рецепта.

Иногда встречаются и более необычные находки: так, у одного пассажира из Китая изъяли банку с "клеем”, в которой оказался торий-232 — элемент, применяемый в ядерной промышленности.

Когда радиация исходит от человека

Система "Янтарь" может сработать и на тех, кто недавно проходил лечение радиоактивными препаратами. Это не считается нарушением, но пассажиру нужно предъявить справку от врача.

"В большинстве случаев такие люди просто возвращаются после терапии. Если справки нет — проводится медосмотр, чтобы убедиться в безопасности", — поясняют в ФТС.

Что грозит за контрабанду радиоактивных веществ

Максимально допустимый уровень излучения для предметов, провозимых через границу, — 74 беккереля на грамм.

Превышение этого порога без разрешения — основание для возбуждения уголовного дела по статье о контрабанде радиоактивных материалов.

Наказание — до 12 лет лишения свободы.

Чтобы ввезти легальные предметы с радиационным фоном (например, научное оборудование), требуется сертификат радиационной безопасности и декларация.

Статистика находок

По данным ФТС, с января по август 2025 года в России было изъято 12 заражённых предметов, пять из них — в московских аэропортах.

Система "Янтарь" за тот же период срабатывала 226 раз, но 208 случаев оказались безопасными — излучение исходило от людей, проходивших медицинское лечение.

Частые вопросы

Можно ли случайно провезти радиоактивный предмет?

Да, если вы купили сувенир, украшение или камень, не подозревая о его составе. Именно поэтому все предметы проходят сканирование.

Что делать, если рамка сработала на вас?

Сохраняйте спокойствие — инспекторы проверят вещи и объяснят причину. Если вы лечились радиопрепаратами, покажите медицинскую справку.

Возвращают ли изъятые предметы?

Если экспертиза покажет, что излучение безопасно, вещь вернут владельцу. В противном случае она будет утилизирована.

Ошибки туристов и их последствия

Ошибка Что происходит Возможное последствие Покупка светящихся сувениров или минералов В них часто содержится радий или уран Изъятие и возможное возбуждение дела Попытка провезти лекарства без справки Радиоактивные вещества в составе Штраф или конфискация препарата Отказ от экспертизы Считается нарушением порядка Включение в базу нарушителей ФТС Использование "лечебных" медальонов Реальная радиационная опасность Облучение и проблемы со здоровьем

3 факта о радиационном контроле

Первые рамки радиационного контроля в аэропортах России появились в начале 2000-х годов.

Современные спектрометры способны распознать изотопы по типу излучения и отличить медицинское облучение от радиоактивного предмета.

Радиоактивные вещества чаще всего выявляют у пассажиров, прилетающих из стран Азии и Ближнего Востока, где популярны псевдолечебные изделия.

Исторический контекст

Интерес к бытовому применению радиоактивных веществ появился ещё в начале XX века — тогда радий считался "чудесным источником энергии".

Им покрывали циферблаты часов, компасы и даже медицинские амулеты. Лишь спустя десятилетия стало известно, насколько это опасно. Сегодня подобные артефакты представляют реальную радиационную угрозу, особенно при повреждении покрытия.

Современные технологии позволяют выявлять радиационные предметы ещё на контроле — и спасать путешественников от непреднамеренного нарушения закона. Главное правило туриста — не покупать сомнительные "чудо-вещи" и всегда помнить: даже самый безобидный сувенир может оказаться опасным.