В Москве состоялась церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025

29 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров VII международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд-2025".

Фото: Пресс-служба PROбренд Церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025

Впервые в истории конкурса на церемонии встретились и объединились не только представители туристического бизнеса и сферы гостеприимства, но и искусства: принимал и чествовал лучшие проекты новый партнер конкурса — Арт-кластер Андрея Тыртышникова в Москве.

Участники церемонии и Оргкомитет получили приветствие от главы Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы РФ Сангаджи Тарбаева. Его зачитала и поздравила призеров и победителей конкурса член Комитета, депутат ГД Алла Салаева.

Уже семь лет конкурс "PROбренд" выполняет свою основную миссию — объединяет регионы и страны, помогает налаживать коммуникации между участниками туристического рынка. В этом году организаторы — Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ сделали еще один шаг вперед. Искусство и туризм всегда идут рука об руку, не случайно среди номинантов конкурса всегда много музеев, галерей, креативных пространств. На новой площадке зародились новые совместные проекты, направленные на продвижение и сохранение национальной исторической памяти и российских традиций и ценностей.

В рамках церемонии состоялось еще одно событие — горный курорт "Роза Хутор" и Издательский дом Мещерякова представили новый проект — остросюжетный детектив "Золото штабс-капитана Рындина". Произведение востоковеда, журналиста, дипломата Андрея Беляка — уже шестое совместное издание, и впервые в этой уникальной серии вышла остросюжетная детективная повесть для взрослой аудитории.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ "РЕГИОН-ЛИДЕР" за активное продвижение региона получает КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В рамках церемонии награждения победителей и призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2025" также состоялось награждение лучших автомаршрутов этого года по версии ЕСОТ и медиахолдинга ПРАВДА. ру.

Эксперты выбирали лучшие из автомаршрутов, размещенных на официальных туристических сайтах регионов, оценивая насколько проработан маршрут с учетом потребностей автотуристов, его потенциальный интерес и доступность для автопутешественников, есть ли дополнительная информация.

Победители премии "Лучшие автомаршруты" 2025 года

Конкурс "PROбренд-2025" проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение национальных и локальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

