Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повторять тренировки блогеров опасно — и что делать, чтобы прогресс не сломал тело
Главная ловушка диет: почему вес перестает снижаться и как снова запустить похудение
Связи решают всё? Кира Найтли откровенно о том, как родители открыли ей дверь в мир кино
Моль не устоит: простой способ защитить вашу одежду и текстиль на целый год
Машина времени ожила вновь, но потеряла путь: DeLorean из назад в будущее застрял между Россией и Европой
Паническая атака на съёмочной площадке: Ида Галич рассказала о случившемся
Из глубин прошлого: в египетской пустыне нашли первого морского крокодила Земли
Праздник в маске закона: где заканчивается веселье и начинается административка за Хэллоуин
Лукойл избавляется от балласта? Что стоит за продажей зарубежных активов

В Москве состоялась церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025

4:31
Туризм

29 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров VII международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд-2025".

Церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025
Фото: Пресс-служба PROбренд
Церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025

Впервые в истории конкурса на церемонии встретились и объединились не только представители туристического бизнеса и сферы гостеприимства, но и искусства: принимал и чествовал лучшие проекты новый партнер конкурса — Арт-кластер Андрея Тыртышникова в Москве.

Участники церемонии и Оргкомитет получили приветствие от главы Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы РФ Сангаджи Тарбаева. Его зачитала и поздравила призеров и победителей конкурса член Комитета, депутат ГД Алла Салаева.

Уже семь лет конкурс "PROбренд" выполняет свою основную миссию — объединяет регионы и страны, помогает налаживать коммуникации между участниками туристического рынка. В этом году организаторы — Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ сделали еще один шаг вперед. Искусство и туризм всегда идут рука об руку, не случайно среди номинантов конкурса всегда много музеев, галерей, креативных пространств. На новой площадке зародились новые совместные проекты, направленные на продвижение и сохранение национальной исторической памяти и российских традиций и ценностей.

В рамках церемонии состоялось еще одно событие — горный курорт "Роза Хутор" и Издательский дом Мещерякова представили новый проект — остросюжетный детектив "Золото штабс-капитана Рындина". Произведение востоковеда, журналиста, дипломата Андрея Беляка — уже шестое совместное издание, и впервые в этой уникальной серии вышла остросюжетная детективная повесть для взрослой аудитории.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ "РЕГИОН-ЛИДЕР" за активное продвижение региона получает КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В рамках церемонии награждения победителей и призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2025" также состоялось награждение лучших автомаршрутов этого года по версии ЕСОТ и медиахолдинга ПРАВДА. ру.

Эксперты выбирали лучшие из автомаршрутов, размещенных на официальных туристических сайтах регионов, оценивая насколько проработан маршрут с учетом потребностей автотуристов, его потенциальный интерес и доступность для автопутешественников, есть ли дополнительная информация.

Победители премии "Лучшие автомаршруты" 2025 года

Конкурс "PROбренд-2025" проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение национальных и локальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

Узнать актуальную информацию можно на сайте и на страницах Союза в социальных сетях.

Конкурс проводится при поддержке ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Генеральный партнер конкурса: горный курорт "Роза Хутор".

Партнеры конкурса: Арт-кластер Андрея Тыртышникова, АО "Гознак", издательство "Бомбора", производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте", Чайный дом "Сугревъ", компания "Урал Звук".

Генеральный информационный партнер — МИЦ "Известия".

Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты".

Генеральный интернет-партнер — PRAVDA.RU

Информационные партнеры: газета "Новые Ведомости", туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS.RU, издательство "Аякс-Пресс", путеводители "Русский гид", туристическая выставка "Интурмаркет", проект "ТревелЭксперт", сайт "Вести Туризм".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом Любовь Степушова Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Связи решают всё? Кира Найтли откровенно о том, как родители открыли ей дверь в мир кино
Моль не устоит: простой способ защитить вашу одежду и текстиль на целый год
Машина времени ожила вновь, но потеряла путь: DeLorean из назад в будущее застрял между Россией и Европой
В Москве состоялась церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025
Паническая атака на съёмочной площадке: Ида Галич рассказала о случившемся
Из глубин прошлого: в египетской пустыне нашли первого морского крокодила Земли
Праздник в маске закона: где заканчивается веселье и начинается административка за Хэллоуин
Лукойл избавляется от балласта? Что стоит за продажей зарубежных активов
Пельмени по-новому: запеканка с грибным соусом, от которой никто не откажется
Любовь без слов: почему кошки доверяют мужчинам свои тайны, а коты берегут женщин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.