Новый туристический путь соединит Москву и Минск — центр маршрута уже известен

Россия и Белоруссия делают очередной шаг к интеграции — теперь в сфере туризма. Союзное государство формирует единый маршрут между двумя столицами, а ключевую роль в проекте получит Смоленская область, расположенная ровно посередине пути. Здесь создаются туристические центры, совместные миссии и инфраструктура, которая должна сделать дорогу между Москвой и Минском комфортной и познавательной.
На международном форуме FITT 2025 в Москве государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил, что туризм включён в число приоритетных направлений. По его словам, развитие маршрута Москва — Минск поможет укрепить связи между странами и снять все оставшиеся барьеры.
"Нам предстоит перейти от конкуренции к сотрудничеству, чтобы наши туроператоры работали вместе", — отметил государственный секретарь Сергей Глазьев.
В рамках проекта планируется запуск единого туристического агрегатора, который объединит предложения российских и белорусских операторов. Сервис будет доступен и для туристов из третьих стран.
Заместитель председателя правительства региона Анастасия Гапеева подчеркнула, что Смоленская область имеет самую протяжённую границу с Белоруссией и расположена на стратегическом маршруте трассы М-1 "Беларусь", соединяющей обе столицы.
Регион обладает богатым потенциалом: здесь сохранились старинные крепости, монастыри, заповедные природные зоны. Смоленск традиционно считается "вратами России" и историческим мостом между странами.
"Жители западных районов Белоруссии, утратившие возможность свободно ездить в Европу, смогут открыть для себя Россию и её культурное наследие", — добавила Анастасия Гапеева.
|Участник
|Роль в маршруте
|Основные выгоды
|Москва
|Отправная точка маршрута
|Рост числа туристов, продвижение бренда "Москва плюс"
|Смоленская область
|Центр маршрута и транзитная точка
|Развитие инфраструктуры и малого бизнеса
|Минск
|Конечная точка путешествия
|Приток туристов из России и третьих стран
|Туроператоры
|Создатели комбинированных маршрутов
|Новые продукты и аудитория
В Смоленске уже работает туристско-информационный центр (ТИЦ), где можно получить карты, бронировать туры и купить сувениры. Филиал центра открылся и в Москве — прямо в здании Белорусского вокзала. В 2025 году ещё один офис появится в Минске, на железнодорожном вокзале, пишет RUSSPASS.
Такая сеть создаёт единую навигационную цепочку: от Москвы до Минска туристы смогут получать информацию, бронировать экскурсии и планировать поездки прямо в пути.
В августе 2025 года московская делегация побывала в Смоленске, где представила туристический потенциал столицы и подписала соглашения с белорусскими партнёрами. Осенью ответная миссия Смоленской области прошла в Москве на ВДНХ.
Участниками стали туроператоры, музеи, гостиницы и фермерские хозяйства региона — от "Турпоездки" и "Лазурного берега" до музея-заповедника Юрия Гагарина.
"Мы надеемся, что коллаборация "Москва плюс Смоленская область" станет эффективной для обеих сторон", — сказала заместитель гендиректора Центра развития туризма региона Алла Юнаш.
Одним из ключевых элементов станет автомаршрут "Между двух столиц". Он сертифицирован и рассчитан на самостоятельных путешественников. На трассе М-1 размещены баннеры, видеоролики и сувенирные витрины, рассказывающие о музеях, усадьбах и природных объектах Смоленщины.
Планируется интеграция маршрута в навигационные приложения. Водители смогут получать уведомления о достопримечательностях, кафе, фермах и отелях на пути. Такой формат особенно удобен для семейных поездок и автотуристов, которые ценят гибкость маршрута.
Одной из самых ярких точек маршрута станет город Гагарин — родина первого космонавта Земли. В его честь здесь действует комплекс музеев: Дом семьи Гагариных в Клушине, музей школьных лет Юрия Гагарина и Музей первого полёта.
"У нас можно узнать не парадную, а человеческую историю Юрия Гагарина", — отметил заведующий отделом по связям с общественностью музея-заповедника Владимир Гопко.
По словам Аллы Юнаш, образ первого космонавта остаётся одним из самых узнаваемых брендов России за рубежом. На туристической выставке в Китае, где представляли Смоленскую область, открытки с Гагариным разобрали за считанные минуты.
Начните маршрут с Москвы — через RUSSPASS можно выбрать готовый турпакет.
По пути сделайте остановку в Смоленске — посетите крепость, музей-заповедник и старинные усадьбы.
Отдохните на экобазах региона: "Петровское озеро" и "Космическая улитка" принимают гостей круглый год.
В Минске завершите путешествие прогулкой по Верхнему городу и посещением музея истории Белоруссии.
На обратном пути используйте туристическую карту, чтобы открыть новые точки маршрута.
Ошибка: ехать без предварительного бронирования.
Последствие: отсутствие мест в отелях и музеях.
Альтернатива: использовать сервисы RUSSPASS и ТИЦ Смоленской области.
Ошибка: игнорировать погодные условия на трассе М-1.
Последствие: задержка или поломка авто.
Альтернатива: проверять прогноз и состояние дороги.
Ошибка: недооценить время на остановки.
Последствие: упущенные достопримечательности.
Альтернатива: выделить не менее двух дней на Смоленскую область.
Если вы путешествуете не на автомобиле, маршрут доступен и для поездов. Между Москвой и Минском ежедневно ходят десятки рейсов, а в пути можно сделать остановку в Смоленске на один-два дня. Туристические центры помогут подобрать гостиницу и экскурсию прямо на вокзале.
Кроме того, проект предусматривает создание комбинированных пакетов — например, автобус + поезд или авто + музейный маршрут.
|Плюсы
|Минусы
|Упрощённая логистика между странами
|Необходимость согласований и сертификации маршрутов
|Рост внутреннего и въездного туризма
|Зависимость от состояния трассы М-1
|Поддержка регионального бизнеса
|Потребность в расширении гостиничного фонда
|Создание единой информационной системы
|Требует интеграции IT-сервисов обеих стран
Когда откроется единый туристический агрегатор?
Ожидается, что платформа начнёт работу в 2026 году, после завершения тестирования.
Можно ли оформить визу для белорусских маршрутов?
Между Россией и Белоруссией действует безвизовый режим для граждан обеих стран.
Сколько занимает поездка по маршруту?
На автомобиле — около 8-9 часов, на поезде — 6-7 часов с остановкой в Смоленске.
Будет ли поддержка иностранных туристов?
Да, агрегатор планируется с интерфейсом на нескольких языках, включая английский и китайский.
Миф: маршрут предназначен только для россиян и белорусов.
Правда: проект рассчитан также на туристов из Европы и Азии.
Миф: дорога Москва — Минск скучна.
Правда: на трассе десятки природных парков, усадеб и музеев.
Миф: путешествие возможно только летом.
Правда: зимние туры включают рождественские ярмарки и катки в Смоленске и Минске.
