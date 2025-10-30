Новый туристический путь соединит Москву и Минск — центр маршрута уже известен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:39
Туризм

Россия и Белоруссия делают очередной шаг к интеграции — теперь в сфере туризма. Союзное государство формирует единый маршрут между двумя столицами, а ключевую роль в проекте получит Смоленская область, расположенная ровно посередине пути. Здесь создаются туристические центры, совместные миссии и инфраструктура, которая должна сделать дорогу между Москвой и Минском комфортной и познавательной.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Новый формат союзного туризма

На международном форуме FITT 2025 в Москве государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил, что туризм включён в число приоритетных направлений. По его словам, развитие маршрута Москва — Минск поможет укрепить связи между странами и снять все оставшиеся барьеры.

"Нам предстоит перейти от конкуренции к сотрудничеству, чтобы наши туроператоры работали вместе", — отметил государственный секретарь Сергей Глазьев.

В рамках проекта планируется запуск единого туристического агрегатора, который объединит предложения российских и белорусских операторов. Сервис будет доступен и для туристов из третьих стран.

Смоленская область — центр маршрута

Заместитель председателя правительства региона Анастасия Гапеева подчеркнула, что Смоленская область имеет самую протяжённую границу с Белоруссией и расположена на стратегическом маршруте трассы М-1 "Беларусь", соединяющей обе столицы.

Регион обладает богатым потенциалом: здесь сохранились старинные крепости, монастыри, заповедные природные зоны. Смоленск традиционно считается "вратами России" и историческим мостом между странами.

"Жители западных районов Белоруссии, утратившие возможность свободно ездить в Европу, смогут открыть для себя Россию и её культурное наследие", — добавила Анастасия Гапеева.

Сравнение: кто и что получает от проекта

Участник Роль в маршруте Основные выгоды
Москва Отправная точка маршрута Рост числа туристов, продвижение бренда "Москва плюс"
Смоленская область Центр маршрута и транзитная точка Развитие инфраструктуры и малого бизнеса
Минск Конечная точка путешествия Приток туристов из России и третьих стран
Туроператоры Создатели комбинированных маршрутов Новые продукты и аудитория

Единая инфраструктура: навигация и информационные центры

В Смоленске уже работает туристско-информационный центр (ТИЦ), где можно получить карты, бронировать туры и купить сувениры. Филиал центра открылся и в Москве — прямо в здании Белорусского вокзала. В 2025 году ещё один офис появится в Минске, на железнодорожном вокзале, пишет RUSSPASS.

Такая сеть создаёт единую навигационную цепочку: от Москвы до Минска туристы смогут получать информацию, бронировать экскурсии и планировать поездки прямо в пути.

Совместные бизнес-миссии

В августе 2025 года московская делегация побывала в Смоленске, где представила туристический потенциал столицы и подписала соглашения с белорусскими партнёрами. Осенью ответная миссия Смоленской области прошла в Москве на ВДНХ.

Участниками стали туроператоры, музеи, гостиницы и фермерские хозяйства региона — от "Турпоездки" и "Лазурного берега" до музея-заповедника Юрия Гагарина.

"Мы надеемся, что коллаборация "Москва плюс Смоленская область" станет эффективной для обеих сторон", — сказала заместитель гендиректора Центра развития туризма региона Алла Юнаш.

"Между двух столиц": маршрут для автомобилистов

Одним из ключевых элементов станет автомаршрут "Между двух столиц". Он сертифицирован и рассчитан на самостоятельных путешественников. На трассе М-1 размещены баннеры, видеоролики и сувенирные витрины, рассказывающие о музеях, усадьбах и природных объектах Смоленщины.

Планируется интеграция маршрута в навигационные приложения. Водители смогут получать уведомления о достопримечательностях, кафе, фермах и отелях на пути. Такой формат особенно удобен для семейных поездок и автотуристов, которые ценят гибкость маршрута.

Космическое наследие Гагарина

Одной из самых ярких точек маршрута станет город Гагарин — родина первого космонавта Земли. В его честь здесь действует комплекс музеев: Дом семьи Гагариных в Клушине, музей школьных лет Юрия Гагарина и Музей первого полёта.

"У нас можно узнать не парадную, а человеческую историю Юрия Гагарина", — отметил заведующий отделом по связям с общественностью музея-заповедника Владимир Гопко.

По словам Аллы Юнаш, образ первого космонавта остаётся одним из самых узнаваемых брендов России за рубежом. На туристической выставке в Китае, где представляли Смоленскую область, открытки с Гагариным разобрали за считанные минуты.

Советы шаг за шагом: как отправиться в путешествие Москва — Минск

  • Начните маршрут с Москвы — через RUSSPASS можно выбрать готовый турпакет.

  • По пути сделайте остановку в Смоленске — посетите крепость, музей-заповедник и старинные усадьбы.

  • Отдохните на экобазах региона: "Петровское озеро" и "Космическая улитка" принимают гостей круглый год.

  • В Минске завершите путешествие прогулкой по Верхнему городу и посещением музея истории Белоруссии.

  • На обратном пути используйте туристическую карту, чтобы открыть новые точки маршрута.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без предварительного бронирования.
    Последствие: отсутствие мест в отелях и музеях.
    Альтернатива: использовать сервисы RUSSPASS и ТИЦ Смоленской области.

  • Ошибка: игнорировать погодные условия на трассе М-1.
    Последствие: задержка или поломка авто.
    Альтернатива: проверять прогноз и состояние дороги.

  • Ошибка: недооценить время на остановки.
    Последствие: упущенные достопримечательности.
    Альтернатива: выделить не менее двух дней на Смоленскую область.

А что если…

Если вы путешествуете не на автомобиле, маршрут доступен и для поездов. Между Москвой и Минском ежедневно ходят десятки рейсов, а в пути можно сделать остановку в Смоленске на один-два дня. Туристические центры помогут подобрать гостиницу и экскурсию прямо на вокзале.

Кроме того, проект предусматривает создание комбинированных пакетов — например, автобус + поезд или авто + музейный маршрут.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Упрощённая логистика между странами Необходимость согласований и сертификации маршрутов
Рост внутреннего и въездного туризма Зависимость от состояния трассы М-1
Поддержка регионального бизнеса Потребность в расширении гостиничного фонда
Создание единой информационной системы Требует интеграции IT-сервисов обеих стран

FAQ

Когда откроется единый туристический агрегатор?
Ожидается, что платформа начнёт работу в 2026 году, после завершения тестирования.

Можно ли оформить визу для белорусских маршрутов?
Между Россией и Белоруссией действует безвизовый режим для граждан обеих стран.

Сколько занимает поездка по маршруту?
На автомобиле — около 8-9 часов, на поезде — 6-7 часов с остановкой в Смоленске.

Будет ли поддержка иностранных туристов?
Да, агрегатор планируется с интерфейсом на нескольких языках, включая английский и китайский.

Мифы и правда

Миф: маршрут предназначен только для россиян и белорусов.
Правда: проект рассчитан также на туристов из Европы и Азии.

Миф: дорога Москва — Минск скучна.
Правда: на трассе десятки природных парков, усадеб и музеев.

Миф: путешествие возможно только летом.
Правда: зимние туры включают рождественские ярмарки и катки в Смоленске и Минске.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
