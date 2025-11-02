В Бразилии отменили самое обидное авиаправило — теперь пассажиры защищены

Туризм

Пассажирам бразильских авиалиний предстоят заметные перемены: Палата представителей одобрила пакет поправок к кодексу аэронавтики, который возвращает бесплатную регистрацию одного места багажа до 23 кг и меняет правила неявки на указанный в билете рейс (no show), выбора мест и поддержки людей с особыми потребностями. Разбираем по пунктам, что это значит на практике и как подготовиться к новым правилам, чтобы сберечь деньги и нервы.

Фото: commons.wikimedia by Bruno Dantas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Международный аэропорт Гуарульос (GRU), Сан-Паулу, Бразилия

Что изменится для путешественников

Поправки поддержаны подавляющим большинством депутатов и касаются сразу нескольких горячих тем. Бесплатно можно будет сдать чемодан весом до 23 кг: это снимает часть расходов, особенно на семейных и длительных перелётах. Правило "no show" смягчается: отмена обратного участка из-за пропуска первого рейса станет незаконной, если пассажир подтверждает готовность лететь обратно. Выбор стандартного места без доплат станет нормой — платить придётся только за повышенный комфорт (выход у аварийного ряда, увеличенный шаг и т. п.). Также закрепляется приоритетная помощь людям, которым требуются дополнительные кресла: перевозчики должны предоставлять до двух таких мест бесплатно. Наконец, компании получают право временно отказывать в перевозке пассажирам, уличённым в серьёзной недисциплинированности на борту, с межавиакомпанийным обменом данными о нарушителях.

Сравнение: как было и как станет

Параметр Было Станет Зарегистрированный багаж Часто платный с первого места Одно место до 23 кг бесплатно "No show" и обратный билет Пропуск первого сегмента мог "сжечь" обратный Отмена обратного сегмента запрещена Выбор стандартного места Нередко за доплату Без доплаты за стандартную разметку Специальная помощь (доп. кресла) По внутренним правилам авиакомпаний До двух мест бесплатно, гарантировано Недисциплинированность Санкции у конкретного перевозчика До 12 месяцев отказ в перевозке, обмен данными

Как действовать пассажиру: пошагово

На этапе бронирования проверяйте, как именно отображается бесплатное место багажа в интерфейсе сайта/приложения — чтобы не купить второе по инерции. Полезны карманные багажные весы и жёсткая чемоданная линейка. Если пропустили первый перелёт, сразу свяжитесь с перевозчиком и подтвердите намерение лететь обратным рейсом. Сохраните переписку и номера обращений. Выбирая место, ориентируйтесь на "стандартную" схему салона: ряды у окна/у прохода должны быть без доплаты. За extra legroom, приоритетную посадку и первые ряды доплата возможна. Нужна особая помощь? Заявляйте заранее: укажите необходимость дополнительного кресла (кресел), сопровождающего, подъёмника, коляски. Обязательно сохраните медицинские документы, если они требуются правилами. Для спокойствия оформите страховку поездки: задержки, утеря багажа и медицинские риски компенсируются быстрее, если полис покрывает авиа-форс-мажоры.

Ошибка → последствие → альтернатива

Переплатить за "первое" место багажа → потери 20-50 USD и выше → возьмите чемодан 55-60 л и проверяйте вес на домашних весах перед выездом.

Смириться с отменой обратного участка после "no show" → сорванный отпуск/командировка → зафиксируйте право на обратный сегмент письменно через чат/почту и обратитесь в службу поддержки аэропорта в день вылета.

Платить за стандартное место "на автомате" → лишние расходы на семью → выбирайте бесплатные ряды и доплачивайте только за реальные преимущества (например, для пассажира ростом 190+ см).

Не заявить спецпомощь заранее → риск отказа в посадке/долгих согласований у гейта → отправьте запрос минимум за 48-72 часа и получите подтверждение.

А что если…

Если авиакомпания задерживает обновление правил в своих интерфейсах, сохраняйте скриншоты тарифа/опций на момент покупки. Если колл-центр ссылается на "старые условия", напомните, что правила закреплены законодательно; для разбирательства пригодятся жалоба в регулятор и защита прав потребителей. Если вы летите с пересадками на партнёрах, уточняйте, какой сегмент выполняет какая компания: правоприменение может отличаться — особенно в международной части маршрута.

Плюсы и минусы для пассажира

Плюсы Минусы/риски Экономия на багаже и местах Возможный "перелив" стоимости в базовые тарифы Понятные правила "no show" Различия в трактовках при код-шеринге Более доступные семейные поездки Рост загрузки багажных лент и времени ожидания Гарантии по спецпомощи Необходимость заранее оформлять запросы

FAQ

Как выбрать чемодан под 23 кг? Берите лёгкий поликарбонатный корпус 65-70 см, объём 60-80 л. Для контроля веса — портативные весы и компрессионные чехлы.

Сколько стоит выбор "лучших" мест? Стандартные места — бесплатно; места у аварийных выходов и первые ряды могут стоить от нескольких до десятков долларов в зависимости от перевозчика и длины маршрута.

Что делать при "no show"? Немедленно уведомить авиакомпанию и подтвердить готовность вылететь обратно. При отказе — письменная претензия и обращение к регулятору.

Повлияет ли это на лоукостеры? Да, но детали зависят от их тарифных правил: бесплатный багаж и базовая разметка мест должны учитываться, часть сервисов останется платной (например, приоритетная посадка).

Коснутся ли изменения международных рейсов? Для чисто внутренних сегментов — напрямую. На стыковках с иностранными перевозчиками возможны исключения по договорам межкод-шеринга.

Мифы и правда

"Платный багаж сделал билеты дешевле". Проверка: существенного снижения тарифов рынок не показал; теперь бесплатное место возвращают — вывод: миф частично опровергнут.

"Выбор места всегда платный". Нет: оплата — только за зоны повышенного комфорта; стандартная рассадка — без доплат.

"После "no show" обратный билет всегда сгорает". Больше нет: запрет закреплён законом, при подтверждённом намерении лететь обратный сегмент должен сохраняться.

Три полезных факта

Твёрдая сумка часто "съедает" меньше веса, чем тканевая на железной раме. Чемоданы 4-колёсные удобнее в очередях на стойке, 2-колёсные устойчивее на неровном покрытии. Электронные бирки для багажа ускоряют сдачу на стойках самообслуживания.

Исторический контекст

Платный первый чемодан появился как часть "разукрупнения" тарифов и роста модели "базовый тариф + доплаты", что позволяло авиакомпаниям удерживать прайс в рекламных диапазонах. Со временем регуляторы и законодатели в разных странах переосмыслили баланс между свободой тарифообразования и защитой потребителя. Бразильские поправки укладываются в мировую тенденцию: сделать правила прозрачнее, а базовую услугу — более полной. В ближайшие месяцы многое решит правоприменение: корректировки условий перевозки, интерфейсов сайтов и обучение фронт-линий в аэропортах.

Что это значит для вас

Планируя поездку, считайте бюджет с учётом бесплатного места багажа и стандартных мест без доплат — так легче сравнивать предложения разных перевозчиков. Для сложных маршрутов держите под рукой доказательства условий покупки и не стесняйтесь пользоваться механизмами досудебного урегулирования. Новые правила — хороший шанс летать без навязанных платежей.