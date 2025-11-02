В Бразилии отменили самое обидное авиаправило — теперь пассажиры защищены

Пассажирам бразильских авиалиний предстоят заметные перемены: Палата представителей одобрила пакет поправок к кодексу аэронавтики, который возвращает бесплатную регистрацию одного места багажа до 23 кг и меняет правила неявки на указанный в билете рейс (no show), выбора мест и поддержки людей с особыми потребностями. Разбираем по пунктам, что это значит на практике и как подготовиться к новым правилам, чтобы сберечь деньги и нервы.
Поправки поддержаны подавляющим большинством депутатов и касаются сразу нескольких горячих тем. Бесплатно можно будет сдать чемодан весом до 23 кг: это снимает часть расходов, особенно на семейных и длительных перелётах. Правило "no show" смягчается: отмена обратного участка из-за пропуска первого рейса станет незаконной, если пассажир подтверждает готовность лететь обратно. Выбор стандартного места без доплат станет нормой — платить придётся только за повышенный комфорт (выход у аварийного ряда, увеличенный шаг и т. п.). Также закрепляется приоритетная помощь людям, которым требуются дополнительные кресла: перевозчики должны предоставлять до двух таких мест бесплатно. Наконец, компании получают право временно отказывать в перевозке пассажирам, уличённым в серьёзной недисциплинированности на борту, с межавиакомпанийным обменом данными о нарушителях.
|Параметр
|Было
|Станет
|Зарегистрированный багаж
|Часто платный с первого места
|Одно место до 23 кг бесплатно
|"No show" и обратный билет
|Пропуск первого сегмента мог "сжечь" обратный
|Отмена обратного сегмента запрещена
|Выбор стандартного места
|Нередко за доплату
|Без доплаты за стандартную разметку
|Специальная помощь (доп. кресла)
|По внутренним правилам авиакомпаний
|До двух мест бесплатно, гарантировано
|Недисциплинированность
|Санкции у конкретного перевозчика
|До 12 месяцев отказ в перевозке, обмен данными
На этапе бронирования проверяйте, как именно отображается бесплатное место багажа в интерфейсе сайта/приложения — чтобы не купить второе по инерции. Полезны карманные багажные весы и жёсткая чемоданная линейка.
Если пропустили первый перелёт, сразу свяжитесь с перевозчиком и подтвердите намерение лететь обратным рейсом. Сохраните переписку и номера обращений.
Выбирая место, ориентируйтесь на "стандартную" схему салона: ряды у окна/у прохода должны быть без доплаты. За extra legroom, приоритетную посадку и первые ряды доплата возможна.
Нужна особая помощь? Заявляйте заранее: укажите необходимость дополнительного кресла (кресел), сопровождающего, подъёмника, коляски. Обязательно сохраните медицинские документы, если они требуются правилами.
Для спокойствия оформите страховку поездки: задержки, утеря багажа и медицинские риски компенсируются быстрее, если полис покрывает авиа-форс-мажоры.
Если авиакомпания задерживает обновление правил в своих интерфейсах, сохраняйте скриншоты тарифа/опций на момент покупки. Если колл-центр ссылается на "старые условия", напомните, что правила закреплены законодательно; для разбирательства пригодятся жалоба в регулятор и защита прав потребителей. Если вы летите с пересадками на партнёрах, уточняйте, какой сегмент выполняет какая компания: правоприменение может отличаться — особенно в международной части маршрута.
|Плюсы
|Минусы/риски
|Экономия на багаже и местах
|Возможный "перелив" стоимости в базовые тарифы
|Понятные правила "no show"
|Различия в трактовках при код-шеринге
|Более доступные семейные поездки
|Рост загрузки багажных лент и времени ожидания
|Гарантии по спецпомощи
|Необходимость заранее оформлять запросы
Как выбрать чемодан под 23 кг? Берите лёгкий поликарбонатный корпус 65-70 см, объём 60-80 л. Для контроля веса — портативные весы и компрессионные чехлы.
Сколько стоит выбор "лучших" мест? Стандартные места — бесплатно; места у аварийных выходов и первые ряды могут стоить от нескольких до десятков долларов в зависимости от перевозчика и длины маршрута.
Что делать при "no show"? Немедленно уведомить авиакомпанию и подтвердить готовность вылететь обратно. При отказе — письменная претензия и обращение к регулятору.
Повлияет ли это на лоукостеры? Да, но детали зависят от их тарифных правил: бесплатный багаж и базовая разметка мест должны учитываться, часть сервисов останется платной (например, приоритетная посадка).
Коснутся ли изменения международных рейсов? Для чисто внутренних сегментов — напрямую. На стыковках с иностранными перевозчиками возможны исключения по договорам межкод-шеринга.
Платный первый чемодан появился как часть "разукрупнения" тарифов и роста модели "базовый тариф + доплаты", что позволяло авиакомпаниям удерживать прайс в рекламных диапазонах. Со временем регуляторы и законодатели в разных странах переосмыслили баланс между свободой тарифообразования и защитой потребителя. Бразильские поправки укладываются в мировую тенденцию: сделать правила прозрачнее, а базовую услугу — более полной. В ближайшие месяцы многое решит правоприменение: корректировки условий перевозки, интерфейсов сайтов и обучение фронт-линий в аэропортах.
Планируя поездку, считайте бюджет с учётом бесплатного места багажа и стандартных мест без доплат — так легче сравнивать предложения разных перевозчиков. Для сложных маршрутов держите под рукой доказательства условий покупки и не стесняйтесь пользоваться механизмами досудебного урегулирования. Новые правила — хороший шанс летать без навязанных платежей.
