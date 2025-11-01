Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей
Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось

Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте

7:30
Туризм

На севере Моравии, в окружении сосновых лесов и горных ручьев, скрывается курорт, который европейские путеводители называют "дыханием Альп без толп туристов". Карлова Студанка — старинный спа-поселок, где воздух настолько чист, что приборы едва фиксируют уровень загрязнения. Здесь нет промышленных зон, машинный трафик ограничен, а местные жители до сих пор пьют воду прямо из горных источников. И хотя иностранцы приезжают сюда круглый год, большинство чехов о жемчужине собственной страны почти ничего не знают.

Карлова Студанка, Моравия, Чехия
Фото: commons.wikimedia by Vlach Pavel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карлова Студанка, Моравия, Чехия

История, выросшая из имперской мечты

История курорта началась в 1778 году, когда архиепископ Максимилиан Франтишек, сын императрицы Марии Терезии, решил создать место для восстановления здоровья после тяжёлых болезней. Он выбрал живописную долину у подножия горы Пруд, где били источники минеральной воды. Уже через несколько лет здесь появились первые деревянные корпуса, а позже — элегантные здания в стиле классицизма: Прусский дом, Силезский дом и санаторий Святого Губерта.

К XIX веку Карлова Студанка стала модным направлением у знати Австро-Венгрии. Здесь лечились военные, писатели и политики. Особой популярностью пользовались минеральные ванны и прогулки по сосновым аллеям, которые, как считали врачи, очищают дыхательные пути лучше любой ингаляции.

Современный оазис здоровья

Сегодня Карлова Студанка входит в список природных курортов Чехии, и её атмосфера мало изменилась за два века. Здесь нет шумных улиц и громкой музыки — только шелест листвы и журчание воды. Курорт открыт для всех, вне зависимости от состояния здоровья: приезжают и для лечения, и просто ради отдыха.

Программы включают профилактику, восстановление после стрессов и заболеваний дыхательных путей. Основные процедуры — минеральные ванны, ингаляции, торфяные обертывания, массажи и контрастные купания. Популярны короткие пакеты выходного дня, где можно за три дня восстановить энергию без медицинских назначений.

Спа-процедуры шаг за шагом

  1. Начинают с консультации врача и определения программы — от лёгких релакс-процедур до целевых курсов по укреплению иммунитета.

  2. Далее — ванны с минеральной водой из источников Максимилиан и Чарльз, температура которых поддерживается около 36 °C.

  3. После водных процедур рекомендуются прогулки по хвойному лесу и дыхательные упражнения у горных ручьев.

  4. Завершают день торфяными обертываниями или ароматерапией с маслами можжевельника и лаванды.

Такая последовательность помогает телу перестроиться на природный ритм и снять накопленное напряжение.

Природа, которая лечит сама

Поселок расположен на высоте около 800 метров над уровнем моря, в сердце района Брунталь. Со всех сторон его окружают горные хребты Есеники. Воздух здесь насыщен отрицательными ионами, а концентрация пыли в десятки раз ниже, чем в городах. Поэтому Карлова Студанка признана местом с самым чистым воздухом в Европе.

Неподалеку поднимается вторая по высоте гора Чехии — Пруд. На её склонах проложены десятки туристических троп: к водопадам Билопрутского потока, к руинам замка Рабенштейн и к ледяным пещерам. Зимой сюда приезжают лыжники — трассы подойдут и новичкам, и опытным спортсменам.

Плюсы и минусы отдыха в Карловой Студанке

Плюсы Минусы
Уникально чистый воздух Небольшой выбор кафе и развлечений
Целебные минеральные источники Ограниченное количество отелей
Отсутствие толп туристов Труднодоступность без автомобиля
Возможность совмещать отдых и лечение Цены выше среднего уровня
Экологичная атмосфера и красивая природа Слабая мобильная связь в горах

А что если поехать сюда зимой?

Зимой Карлова Студанка превращается в рождественскую открытку: заснеженные ели, аромат горячего глинтвейна и звуки колокольчиков саней. Температура держится около -5 °C, а воздух становится ещё суше и чище. Это идеальное время для укрепления дыхательной системы и профилактики простуд. Многие туристы совмещают визит в спа с катанием на лыжах в соседнем курорте Карлова, до которого всего 5 км.

Исторический контекст

  1. В XVIII веке вода из местных источников считалась священной и продавалась в аптеках Вены как "эликсир долголетия".

  2. Во времена Первой мировой войны здесь лечили раненых офицеров, а в 1940-х — астматиков и шахтёров из Остравы.

  3. После 1989 года курорт модернизировали, сохранив исторические здания. Сейчас он входит в государственную программу охраны культурного наследия Чехии.

Мифы и правда

  • Миф: Карлова Студанка подходит только для людей с заболеваниями.
    Правда: большинство гостей приезжают ради профилактики и отдыха.

  • Миф: процедуры доступны только по назначению врача.
    Правда: можно выбрать свободную программу — от расслабляющего массажа до антистресс-курса.

  • Миф: воздух здесь ничем не отличается от других горных курортов.
    Правда: исследования показывают, что содержание вредных частиц в атмосфере в 10 раз ниже, чем на популярных альпийских курортах.

FAQ

Как добраться до Карловой Студанки?
Ближайший крупный город — Острава (около 100 км). Из Праги можно доехать поездом до станции Брюнталь, затем пересесть на автобус или арендовать авто.

Сколько стоит отдых на курорте?
Трёхдневная программа с проживанием и процедурами обойдётся от 6 000 до 9 000 крон. Длительный курс лечения — от 15 000 крон за неделю.

Что взять с собой?
Тёплую одежду даже летом — в горах прохладно, удобную обувь для прогулок, купальник и медицинские документы, если планируется лечебная программа.

Можно ли приезжать с детьми?
Да, для семей предусмотрены отдельные апартаменты, детские зоны и короткие веломаршруты.

Когда лучшее время для поездки?
Весна и осень — периоды с наиболее комфортной температурой и наименьшим количеством туристов.

3 интересных факта о Карловой Студанке

  1. Вода из источников содержит естественный диоксид углерода, поэтому её вкус слегка газированный.

  2. Все корпуса курорта построены из ели и лиственницы без использования химических пропиток.

  3. Здесь снимались сцены фильма "Дикие сердца" — именно из-за сочетания старинной архитектуры и горного пейзажа.

Карлова Студанка — это место, где время будто замедляется. Здесь не ищут развлечений, а возвращают себе внутреннее равновесие. Вдохнув этот воздух хотя бы раз, понимаешь, почему сюда едут даже те, кто уже побывал в Альпах и на Адриатике.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей
Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте
Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.