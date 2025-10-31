Туристы ликуют: Россия и Индия запускают совместные самолёты — билеты могут подешеветь

Российский самолет SJ-100, созданный на базе "Сухого Суперджета", получит вторую жизнь в Индии. Страны подписали соглашение, которое может стать одним из самых масштабных примеров сотрудничества в сфере авиации за последние годы.

Фото: Ростех SJ-100

Новый виток сотрудничества

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заключили соглашение о совместном производстве SJ-100. Это полностью локализованная версия "Суперджета", адаптированная под требования индийского рынка и программу импортозамещения в России.

Для Индии проект важен сразу по нескольким причинам: он укрепит внутренний авиапром, создаст рабочие места и позволит развивать собственную школу проектирования гражданских самолётов.

Как Индия училась строить самолёты

У Индии уже есть богатый опыт в авиастроении. Ещё в середине прошлого века страна выпускала по лицензии британские турбовинтовые самолёты "Хоукер-Сиддли HS748". Позже HAL наладила производство истребителей Су-30МКИ по российской лицензии.

Теперь на повестке дня — гражданская авиация. Для этого Индия активно инвестирует в развитие авиазаводов и обучение инженеров, способных работать по международным стандартам. Совместный проект с Россией помогает объединить технологические компетенции двух стран и расширить доступ к новым рынкам.

Зачем Индии собственные "Суперджеты"

В последние годы индийское правительство реализует масштабную программу UDAN — развитие региональных авиаперевозок и малых аэропортов. Цель — соединить между собой даже отдалённые регионы страны, где до сих пор не было регулярных рейсов.

SJ-100 идеально вписывается в эту концепцию: самолёт рассчитан на 98 пассажиров и способен выполнять короткие перелёты на расстояние до 3000 км. Для небольших аэродромов с ограниченной инфраструктурой это оптимальный вариант.

Кроме того, совместное производство позволяет Индии снизить зависимость от западных поставщиков и увеличить долю отечественных компонентов в гражданской авиации.

Как будут делить производство

Согласно предварительным договорённостям, сборка самолётов и часть технического обслуживания будут проходить на мощностях HAL. Россия, в свою очередь, обеспечит поставку двигателей, бортовых систем и проведёт обучение специалистов.

Такое разделение труда выгодно обеим сторонам: Индия получает новые технологии и компетенции, а Россия — надёжного партнёра и возможность расширить рынок сбыта своего самолёта, который в последние годы испытывал трудности из-за ограничений на импорт западных деталей.

Почему проект важен для России

Для ОАК производство в Индии — это не только экономический, но и стратегический шаг. Российский рынок "Суперджета" ограничен, а зарубежные контракты помогают сохранить рентабельность программы. Кроме того, совместная сборка даёт шанс закрепить позицию России на рынке Южной Азии, где растёт спрос на региональные авиалайнеры.

Бурный рост авиации Индии

Согласно данным Министерства гражданской авиации Индии, с 2014 по 2025 год число аэропортов в стране выросло с 74 до 163. К 2047 году планируется довести их количество до 350-400. Такой рост требует масштабного обновления парка воздушных судов: по прогнозам, к 2040 году Индии понадобится более 2000 самолётов, из них около 200 — для внутренних рейсов и 350 — для международных туристических направлений.

Именно поэтому в Дели внимательно следят за программами, которые позволяют развивать производство самолётов внутри страны, снижая зависимость от импорта и укрепляя технологический суверенитет.

Сравнение: SJ-100 и его конкуренты

Модель Вместимость Дальность полёта Страна-производитель Особенности SJ-100 98 мест до 3000 км Россия / Индия адаптирован под жаркий климат, низкие эксплуатационные расходы Embraer E175 E2 90 мест до 3700 км Бразилия экономичный двигатель, высокая стоимость обслуживания Mitsubishi SpaceJet 88 мест до 3300 км Япония высокая комфортность, проект заморожен ATR 72-600 72 мест до 1500 км Франция / Италия турбовинтовой, подходит для коротких полос

По сочетанию цены, вместимости и дальности SJ-100 занимает привлекательную нишу и может стать конкурентом бразильских и японских моделей.

Шаг за шагом: как будет развиваться проект

Создание совместного предприятия HAL-ОАК с распределением долей. Подготовка производственной площадки и обучение инженеров. Поставка первых комплектующих и сборка пилотной партии. Испытательные полёты и сертификация по индийским стандартам. Запуск серийного производства и поставка самолётов в региональные авиакомпании.

Если проект реализуется по плану, первые самолёты могут подняться в небо уже в начале следующего десятилетия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Ставка только на импорт иностранных самолётов.

Последствие: рост зависимости от валютных колебаний и внешних поставщиков.

Альтернатива: локальное производство SJ-100 с частичной индийской сборкой и российской технической поддержкой.

А что если…

А что, если Индия действительно станет новым центром регионального авиастроения?

Такая перспектива вполне реальна. Страна обладает демографическим потенциалом, активно развивает инженерное образование и инфраструктуру. Если HAL и ОАК сумеют выстроить устойчивую производственную цепочку, то совместный SJ-100 сможет занять заметное место на азиатском рынке, где растёт спрос на доступные и надёжные самолёты.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Создание рабочих мест в Индии Зависимость от поставок российских двигателей Развитие локального авиапрома Необходимость адаптации под индийские стандарты Расширение экспорта для России Долгие сроки сертификации Технологический обмен Возможные бюрократические сложности Укрепление политических связей Высокая стоимость запуска производства

Часто задаваемые вопросы

Какой самолёт выбрали для совместного производства?

SJ-100 — это обновлённая версия "Сухого Суперджета", с полностью российскими комплектующими и системой импортозамещения.

Почему Индия заинтересована в проекте?

Из-за стремительного роста внутреннего авиарынка и необходимости обслуживать десятки новых региональных маршрутов в рамках программы UDAN.

Когда начнётся производство?

По предварительным оценкам, первые серийные лайнеры могут быть готовы к началу 2030-х годов.

Кто будет оператором самолётов?

Индийские региональные авиакомпании, в том числе те, кто участвует в госпрограммах развития малых аэропортов.

Можно ли будет экспортировать самолёт?

Да, после сертификации SJ-100 планируется поставлять и в другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

Мифы и правда

Миф: SJ-100 полностью российский и не подойдёт Индии.

Правда: самолёт адаптируют под индийские стандарты, климат и требования безопасности.

Миф: HAL не справится с производством реактивных лайнеров.

Правда: компания уже десятилетиями выпускает боевые самолёты, включая Су-30, и имеет все ресурсы для гражданских программ.

Миф: проект не окупится.

Правда: при прогнозируемом росте авиарынка в Индии до 2000 самолётов — окупаемость более чем вероятна.

Исторический контекст

Взаимодействие России и Индии в авиационной сфере имеет долгую историю. Ещё с 1960-х годов страны сотрудничают в области военной техники. Совместный проект SJ-100 становится логичным продолжением этой линии — теперь уже в гражданском секторе.

Интересные факты