Туристы ликуют: Россия и Индия запускают совместные самолёты — билеты могут подешеветь

Российский самолет SJ-100, созданный на базе "Сухого Суперджета", получит вторую жизнь в Индии. Страны подписали соглашение, которое может стать одним из самых масштабных примеров сотрудничества в сфере авиации за последние годы.
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заключили соглашение о совместном производстве SJ-100. Это полностью локализованная версия "Суперджета", адаптированная под требования индийского рынка и программу импортозамещения в России.
Для Индии проект важен сразу по нескольким причинам: он укрепит внутренний авиапром, создаст рабочие места и позволит развивать собственную школу проектирования гражданских самолётов.
У Индии уже есть богатый опыт в авиастроении. Ещё в середине прошлого века страна выпускала по лицензии британские турбовинтовые самолёты "Хоукер-Сиддли HS748". Позже HAL наладила производство истребителей Су-30МКИ по российской лицензии.
Теперь на повестке дня — гражданская авиация. Для этого Индия активно инвестирует в развитие авиазаводов и обучение инженеров, способных работать по международным стандартам. Совместный проект с Россией помогает объединить технологические компетенции двух стран и расширить доступ к новым рынкам.
В последние годы индийское правительство реализует масштабную программу UDAN — развитие региональных авиаперевозок и малых аэропортов. Цель — соединить между собой даже отдалённые регионы страны, где до сих пор не было регулярных рейсов.
SJ-100 идеально вписывается в эту концепцию: самолёт рассчитан на 98 пассажиров и способен выполнять короткие перелёты на расстояние до 3000 км. Для небольших аэродромов с ограниченной инфраструктурой это оптимальный вариант.
Кроме того, совместное производство позволяет Индии снизить зависимость от западных поставщиков и увеличить долю отечественных компонентов в гражданской авиации.
Согласно предварительным договорённостям, сборка самолётов и часть технического обслуживания будут проходить на мощностях HAL. Россия, в свою очередь, обеспечит поставку двигателей, бортовых систем и проведёт обучение специалистов.
Такое разделение труда выгодно обеим сторонам: Индия получает новые технологии и компетенции, а Россия — надёжного партнёра и возможность расширить рынок сбыта своего самолёта, который в последние годы испытывал трудности из-за ограничений на импорт западных деталей.
Для ОАК производство в Индии — это не только экономический, но и стратегический шаг. Российский рынок "Суперджета" ограничен, а зарубежные контракты помогают сохранить рентабельность программы. Кроме того, совместная сборка даёт шанс закрепить позицию России на рынке Южной Азии, где растёт спрос на региональные авиалайнеры.
Согласно данным Министерства гражданской авиации Индии, с 2014 по 2025 год число аэропортов в стране выросло с 74 до 163. К 2047 году планируется довести их количество до 350-400. Такой рост требует масштабного обновления парка воздушных судов: по прогнозам, к 2040 году Индии понадобится более 2000 самолётов, из них около 200 — для внутренних рейсов и 350 — для международных туристических направлений.
Именно поэтому в Дели внимательно следят за программами, которые позволяют развивать производство самолётов внутри страны, снижая зависимость от импорта и укрепляя технологический суверенитет.
|Модель
|Вместимость
|Дальность полёта
|Страна-производитель
|Особенности
|SJ-100
|98 мест
|до 3000 км
|Россия / Индия
|адаптирован под жаркий климат, низкие эксплуатационные расходы
|Embraer E175 E2
|90 мест
|до 3700 км
|Бразилия
|экономичный двигатель, высокая стоимость обслуживания
|Mitsubishi SpaceJet
|88 мест
|до 3300 км
|Япония
|высокая комфортность, проект заморожен
|ATR 72-600
|72 мест
|до 1500 км
|Франция / Италия
|турбовинтовой, подходит для коротких полос
По сочетанию цены, вместимости и дальности SJ-100 занимает привлекательную нишу и может стать конкурентом бразильских и японских моделей.
Создание совместного предприятия HAL-ОАК с распределением долей.
Подготовка производственной площадки и обучение инженеров.
Поставка первых комплектующих и сборка пилотной партии.
Испытательные полёты и сертификация по индийским стандартам.
Запуск серийного производства и поставка самолётов в региональные авиакомпании.
Если проект реализуется по плану, первые самолёты могут подняться в небо уже в начале следующего десятилетия.
А что, если Индия действительно станет новым центром регионального авиастроения?
Такая перспектива вполне реальна. Страна обладает демографическим потенциалом, активно развивает инженерное образование и инфраструктуру. Если HAL и ОАК сумеют выстроить устойчивую производственную цепочку, то совместный SJ-100 сможет занять заметное место на азиатском рынке, где растёт спрос на доступные и надёжные самолёты.
|Плюсы
|Минусы
|Создание рабочих мест в Индии
|Зависимость от поставок российских двигателей
|Развитие локального авиапрома
|Необходимость адаптации под индийские стандарты
|Расширение экспорта для России
|Долгие сроки сертификации
|Технологический обмен
|Возможные бюрократические сложности
|Укрепление политических связей
|Высокая стоимость запуска производства
Какой самолёт выбрали для совместного производства?
SJ-100 — это обновлённая версия "Сухого Суперджета", с полностью российскими комплектующими и системой импортозамещения.
Почему Индия заинтересована в проекте?
Из-за стремительного роста внутреннего авиарынка и необходимости обслуживать десятки новых региональных маршрутов в рамках программы UDAN.
Когда начнётся производство?
По предварительным оценкам, первые серийные лайнеры могут быть готовы к началу 2030-х годов.
Кто будет оператором самолётов?
Индийские региональные авиакомпании, в том числе те, кто участвует в госпрограммах развития малых аэропортов.
Можно ли будет экспортировать самолёт?
Да, после сертификации SJ-100 планируется поставлять и в другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки.
Миф: SJ-100 полностью российский и не подойдёт Индии.
Правда: самолёт адаптируют под индийские стандарты, климат и требования безопасности.
Миф: HAL не справится с производством реактивных лайнеров.
Правда: компания уже десятилетиями выпускает боевые самолёты, включая Су-30, и имеет все ресурсы для гражданских программ.
Миф: проект не окупится.
Правда: при прогнозируемом росте авиарынка в Индии до 2000 самолётов — окупаемость более чем вероятна.
Взаимодействие России и Индии в авиационной сфере имеет долгую историю. Ещё с 1960-х годов страны сотрудничают в области военной техники. Совместный проект SJ-100 становится логичным продолжением этой линии — теперь уже в гражданском секторе.
Индия планирует увеличить пассажиропоток до 1 млрд человек в год к 2040-му.
HAL уже производит более 30 типов авиационных двигателей.
В проекте SJ-100 будет использоваться двигатель PD-8, созданный в России.
Для программы UDAN строятся десятки новых аэропортов на северо-востоке Индии.
Первый полёт SJ-100 с российскими двигателями состоялся в 2023 году.
