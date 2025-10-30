Эти маски будто смотрят в душу — и знают, что вы скрываете: что на самом деле покупают туристы на Бали

6:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Деревня Ма́скус (Mas), расположенная всего в нескольких километрах от Убуда, — одно из тех мест на Бали, где традиции оживают на глазах. Сюда приезжают не только туристы, но и коллекционеры со всего мира, ведь именно здесь рождаются маски, наполненные символикой и духом острова. Каждая из них рассказывает историю — древнюю, мистическую и по-своему живую.

Фото: Bhutanese dance masks by Esin Üstün from Istanbul, Turkey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брутальные маски

Секреты балийских масок

История создания масок на Бали уходит в глубину веков. Изначально они использовались в ритуальных танцах и церемониях, где каждый персонаж воплощал определённую силу — добро или зло, свет или тьму. Эти представления до сих пор можно увидеть на фестивалях в Убуде и соседних деревнях.

Самыми известными персонажами балийской мифологии считаются Баронг — дух-защитник, и Рангда — демоническая царица, воплощающая разрушение. Их противостояние символизирует вечную борьбу добра и зла. Маски этих персонажей считаются самыми мощными оберегами и занимают центральное место в культуре острова.

В Ма́скус резьба по дереву — не просто ремесло, а способ жизни. Мастера работают с деревом с раннего утра до позднего вечера, передавая секреты обработки материала из поколения в поколение. Многие из них учились у своих отцов и дедов, а в домах-мастерских можно увидеть десятки инструментов, отполированных временем.

Как рождается маска

Создание маски начинается с выбора древесины. На Бали для этого используют несколько пород — сандаловое дерево, тик, красное и эбеновое. Каждый материал имеет свой характер: сандал легко поддаётся обработке и излучает мягкий аромат, тик отличается прочностью и насыщенным золотистым оттенком, а эбен даёт плотный, почти чёрный цвет.

Далее начинается работа руками мастера: резцы и ножи высекают из куска дерева черты будущего лица. Глаза, рот, линии лба — всё вытачивается с ювелирной точностью. Затем поверхность шлифуют и полируют до гладкости. Завершающий этап — роспись. Для этого используют природные и яркие краски — красный, белый, чёрный, золотой и зелёный. Каждый цвет имеет значение: белый символизирует чистоту, красный — энергию, золотой — божественность.

Советы: как выбрать настоящую маску

Чтобы не попасться на подделку и увезти с собой подлинное произведение искусства, важно знать несколько простых правил:

Проверяйте материал. Настоящие маски делаются из дерева. Если изделие лёгкое и на ощупь напоминает пластик — это имитация. Обратите внимание на детали. У ручных работ линии неровные, но живые, а выражение лица всегда индивидуально. Понюхайте маску. Натуральное дерево имеет свой запах, особенно сандал или тик. Пластик или фабричная краска выдадут подделку. Задавайте вопросы. Настоящий мастер расскажет историю каждой маски: кому она посвящена, для чего создавалась. Слушайте звук. Если слегка постучать по изделию, дерево отзовётся мягким глухим тоном, в отличие от звенящего звука пластика.

А что если

…вы не можете поехать на Бали? Некоторые мастера из Ма́скус продают свои изделия онлайн, но покупая дистанционно, стоит запрашивать фотографии процесса работы и видео, подтверждающее ручную резьбу. Уважающие себя ремесленники всегда готовы показать, как создают свои шедевры.

Таблица "Плюсы и минусы покупки масок на Бали"

Плюсы Минусы Уникальные изделия ручной работы Риск наткнуться на подделку Возможность увидеть процесс создания Необходимость торговаться Энергия и символизм традиции Сложности с транспортировкой Приятные ароматы натурального дерева Требуют ухода и защиты от влаги

FAQ

Как выбрать подходящую маску для дома?

Выбирайте маску с позитивной энергией — например, Баронга. Изображения демонов чаще используются для сценических представлений.

Сколько стоит настоящая маска из Ма́скус?

Цены варьируются от 30 до 300 долларов в зависимости от размера, породы дерева и возраста мастера.

Как ухаживать за деревянной маской?

Раз в несколько месяцев протирайте поверхность мягкой тканью, можно использовать масло для мебели, чтобы сохранить блеск.

Можно ли вешать маску в спальне?

Да, если это добрый дух. Маски Баронга, к примеру, считаются защитными и приносят спокойствие в дом.

Исторический контекст

Первые деревянные маски на Бали появились около тысячи лет назад. Они использовались в обрядах, посвящённых духам предков. Позднее из этих ритуалов выросло театральное искусство "топенг" — танцы в масках. До сих пор на острове устраиваются представления, где через мимику деревянных лиц рассказываются истории о борьбе добра и зла, любви и карме. Каждая деревня имеет свой "почерк" в резьбе, а Ма́скус по праву считается сердцем этой традиции.

Интересные факты

Краски для росписи раньше делали из натуральных пигментов — минералов и растений. Маску Баронга иногда надевают во время праздников, чтобы отогнать злых духов и принести удачу.

В доме туристки Марины маска Баронга заняла почётное место — не просто сувенир, а символ внутренней гармонии и памяти о путешествии на остров духов и света.