6:01
Туризм

Деревня Ма́скус (Mas), расположенная всего в нескольких километрах от Убуда, — одно из тех мест на Бали, где традиции оживают на глазах. Сюда приезжают не только туристы, но и коллекционеры со всего мира, ведь именно здесь рождаются маски, наполненные символикой и духом острова. Каждая из них рассказывает историю — древнюю, мистическую и по-своему живую.

Брутальные маски
Фото: Bhutanese dance masks by Esin Üstün from Istanbul, Turkey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брутальные маски

Секреты балийских масок

История создания масок на Бали уходит в глубину веков. Изначально они использовались в ритуальных танцах и церемониях, где каждый персонаж воплощал определённую силу — добро или зло, свет или тьму. Эти представления до сих пор можно увидеть на фестивалях в Убуде и соседних деревнях.
Самыми известными персонажами балийской мифологии считаются Баронг — дух-защитник, и Рангда — демоническая царица, воплощающая разрушение. Их противостояние символизирует вечную борьбу добра и зла. Маски этих персонажей считаются самыми мощными оберегами и занимают центральное место в культуре острова.

В Ма́скус резьба по дереву — не просто ремесло, а способ жизни. Мастера работают с деревом с раннего утра до позднего вечера, передавая секреты обработки материала из поколения в поколение. Многие из них учились у своих отцов и дедов, а в домах-мастерских можно увидеть десятки инструментов, отполированных временем.

Как рождается маска

Создание маски начинается с выбора древесины. На Бали для этого используют несколько пород — сандаловое дерево, тик, красное и эбеновое. Каждый материал имеет свой характер: сандал легко поддаётся обработке и излучает мягкий аромат, тик отличается прочностью и насыщенным золотистым оттенком, а эбен даёт плотный, почти чёрный цвет.

Далее начинается работа руками мастера: резцы и ножи высекают из куска дерева черты будущего лица. Глаза, рот, линии лба — всё вытачивается с ювелирной точностью. Затем поверхность шлифуют и полируют до гладкости. Завершающий этап — роспись. Для этого используют природные и яркие краски — красный, белый, чёрный, золотой и зелёный. Каждый цвет имеет значение: белый символизирует чистоту, красный — энергию, золотой — божественность.

Советы: как выбрать настоящую маску

Чтобы не попасться на подделку и увезти с собой подлинное произведение искусства, важно знать несколько простых правил:

  1. Проверяйте материал. Настоящие маски делаются из дерева. Если изделие лёгкое и на ощупь напоминает пластик — это имитация.

  2. Обратите внимание на детали. У ручных работ линии неровные, но живые, а выражение лица всегда индивидуально.

  3. Понюхайте маску. Натуральное дерево имеет свой запах, особенно сандал или тик. Пластик или фабричная краска выдадут подделку.

  4. Задавайте вопросы. Настоящий мастер расскажет историю каждой маски: кому она посвящена, для чего создавалась.

  5. Слушайте звук. Если слегка постучать по изделию, дерево отзовётся мягким глухим тоном, в отличие от звенящего звука пластика.

А что если

…вы не можете поехать на Бали? Некоторые мастера из Ма́скус продают свои изделия онлайн, но покупая дистанционно, стоит запрашивать фотографии процесса работы и видео, подтверждающее ручную резьбу. Уважающие себя ремесленники всегда готовы показать, как создают свои шедевры.

Таблица "Плюсы и минусы покупки масок на Бали"

Плюсы Минусы
Уникальные изделия ручной работы Риск наткнуться на подделку
Возможность увидеть процесс создания Необходимость торговаться
Энергия и символизм традиции Сложности с транспортировкой
Приятные ароматы натурального дерева Требуют ухода и защиты от влаги

FAQ

Как выбрать подходящую маску для дома?
Выбирайте маску с позитивной энергией — например, Баронга. Изображения демонов чаще используются для сценических представлений.

Сколько стоит настоящая маска из Ма́скус?
Цены варьируются от 30 до 300 долларов в зависимости от размера, породы дерева и возраста мастера.

Как ухаживать за деревянной маской?
Раз в несколько месяцев протирайте поверхность мягкой тканью, можно использовать масло для мебели, чтобы сохранить блеск.

Можно ли вешать маску в спальне?
Да, если это добрый дух. Маски Баронга, к примеру, считаются защитными и приносят спокойствие в дом.

Исторический контекст

Первые деревянные маски на Бали появились около тысячи лет назад. Они использовались в обрядах, посвящённых духам предков. Позднее из этих ритуалов выросло театральное искусство "топенг" — танцы в масках. До сих пор на острове устраиваются представления, где через мимику деревянных лиц рассказываются истории о борьбе добра и зла, любви и карме. Каждая деревня имеет свой "почерк" в резьбе, а Ма́скус по праву считается сердцем этой традиции.

Интересные факты

  1. Краски для росписи раньше делали из натуральных пигментов — минералов и растений.

  2. Маску Баронга иногда надевают во время праздников, чтобы отогнать злых духов и принести удачу.

В доме туристки Марины маска Баронга заняла почётное место — не просто сувенир, а символ внутренней гармонии и памяти о путешествии на остров духов и света.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
