Эти маски будто смотрят в душу — и знают, что вы скрываете: что на самом деле покупают туристы на Бали

Деревня Ма́скус (Mas), расположенная всего в нескольких километрах от Убуда, — одно из тех мест на Бали, где традиции оживают на глазах. Сюда приезжают не только туристы, но и коллекционеры со всего мира, ведь именно здесь рождаются маски, наполненные символикой и духом острова. Каждая из них рассказывает историю — древнюю, мистическую и по-своему живую.
История создания масок на Бали уходит в глубину веков. Изначально они использовались в ритуальных танцах и церемониях, где каждый персонаж воплощал определённую силу — добро или зло, свет или тьму. Эти представления до сих пор можно увидеть на фестивалях в Убуде и соседних деревнях.
Самыми известными персонажами балийской мифологии считаются Баронг — дух-защитник, и Рангда — демоническая царица, воплощающая разрушение. Их противостояние символизирует вечную борьбу добра и зла. Маски этих персонажей считаются самыми мощными оберегами и занимают центральное место в культуре острова.
В Ма́скус резьба по дереву — не просто ремесло, а способ жизни. Мастера работают с деревом с раннего утра до позднего вечера, передавая секреты обработки материала из поколения в поколение. Многие из них учились у своих отцов и дедов, а в домах-мастерских можно увидеть десятки инструментов, отполированных временем.
Создание маски начинается с выбора древесины. На Бали для этого используют несколько пород — сандаловое дерево, тик, красное и эбеновое. Каждый материал имеет свой характер: сандал легко поддаётся обработке и излучает мягкий аромат, тик отличается прочностью и насыщенным золотистым оттенком, а эбен даёт плотный, почти чёрный цвет.
Далее начинается работа руками мастера: резцы и ножи высекают из куска дерева черты будущего лица. Глаза, рот, линии лба — всё вытачивается с ювелирной точностью. Затем поверхность шлифуют и полируют до гладкости. Завершающий этап — роспись. Для этого используют природные и яркие краски — красный, белый, чёрный, золотой и зелёный. Каждый цвет имеет значение: белый символизирует чистоту, красный — энергию, золотой — божественность.
Чтобы не попасться на подделку и увезти с собой подлинное произведение искусства, важно знать несколько простых правил:
Проверяйте материал. Настоящие маски делаются из дерева. Если изделие лёгкое и на ощупь напоминает пластик — это имитация.
Обратите внимание на детали. У ручных работ линии неровные, но живые, а выражение лица всегда индивидуально.
Понюхайте маску. Натуральное дерево имеет свой запах, особенно сандал или тик. Пластик или фабричная краска выдадут подделку.
Задавайте вопросы. Настоящий мастер расскажет историю каждой маски: кому она посвящена, для чего создавалась.
Слушайте звук. Если слегка постучать по изделию, дерево отзовётся мягким глухим тоном, в отличие от звенящего звука пластика.
…вы не можете поехать на Бали? Некоторые мастера из Ма́скус продают свои изделия онлайн, но покупая дистанционно, стоит запрашивать фотографии процесса работы и видео, подтверждающее ручную резьбу. Уважающие себя ремесленники всегда готовы показать, как создают свои шедевры.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные изделия ручной работы
|Риск наткнуться на подделку
|Возможность увидеть процесс создания
|Необходимость торговаться
|Энергия и символизм традиции
|Сложности с транспортировкой
|Приятные ароматы натурального дерева
|Требуют ухода и защиты от влаги
Как выбрать подходящую маску для дома?
Выбирайте маску с позитивной энергией — например, Баронга. Изображения демонов чаще используются для сценических представлений.
Сколько стоит настоящая маска из Ма́скус?
Цены варьируются от 30 до 300 долларов в зависимости от размера, породы дерева и возраста мастера.
Как ухаживать за деревянной маской?
Раз в несколько месяцев протирайте поверхность мягкой тканью, можно использовать масло для мебели, чтобы сохранить блеск.
Можно ли вешать маску в спальне?
Да, если это добрый дух. Маски Баронга, к примеру, считаются защитными и приносят спокойствие в дом.
Первые деревянные маски на Бали появились около тысячи лет назад. Они использовались в обрядах, посвящённых духам предков. Позднее из этих ритуалов выросло театральное искусство "топенг" — танцы в масках. До сих пор на острове устраиваются представления, где через мимику деревянных лиц рассказываются истории о борьбе добра и зла, любви и карме. Каждая деревня имеет свой "почерк" в резьбе, а Ма́скус по праву считается сердцем этой традиции.
Краски для росписи раньше делали из натуральных пигментов — минералов и растений.
Маску Баронга иногда надевают во время праздников, чтобы отогнать злых духов и принести удачу.
В доме туристки Марины маска Баронга заняла почётное место — не просто сувенир, а символ внутренней гармонии и памяти о путешествии на остров духов и света.
