Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздух решает больше, чем кажется: как неправильное давление в шинах бьёт по кошельку и безопасности
Финансовый кризис Жанны Агалаковой*: как живёт экс-ведущая Первого канала после эмиграции
Египет, который не показывают на открытках: как туристы открывают другой Каир
Сокровище древнего моря: в России добыли янтарь весом больше двух килограммов
Каждое утро зеркало напоминает о недосыпе? Есть способы избавиться от синяков под глазами
Низкая безработица — победа или бомба замедленного действия? Глава ЦБ объяснила, в чём минус высоких зарплат
Спасение для усталых ног: не верьте мифам — вот что реально помогает снять напряжение
Лавровый лист творит чудеса: напиток снижает сахар в крови до 26% — вот что обнаружили учёные
Встреча века без финала: Трамп и Си Цзиньпин не смогли поставить подпись под сделкой

Китай показал, как выглядит мир без людей: экскурсии на заводы-автоматы стали вирусным трендом

6:43
Туризм

Безлюдные заводы Китая, где трудятся роботы, неожиданно превратились в популярные туристические точки. Сегодня китайская промышленность не просто производит товары для всего мира — она становится сценой, на которой демонстрируется, каким будет будущее, когда машины и люди научатся работать в гармонии.

Завод xiaomi
Фото: commons.wikimedia.org by Justin Sijbolts, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Завод xiaomi

Роботы как новая достопримечательность

Китай, известный своими древними храмами и историческими памятниками, теперь удивляет туристов по-другому. Вместо традиционных экскурсий в Запретный город или к Великой Китайской стене, всё больше путешественников выбирают туры на роботизированные фабрики. Там, где раньше было шумно и пыльно, теперь царит порядок, точность и безупречная координация механических рук.

Одним из первых предприятий, открывших двери для широкой публики, стал завод электромобилей Xiaomi в пригороде Пекина. За год его посетило более 100 тысяч человек. Компания отмечает, что это направление стало частью имиджа бренда: промышленная экскурсия превращается в маркетинговое событие. К ноябрю планируется увеличить количество туров до 111 в месяц.

"Десятки тысяч заявок подавались на каждый день открытых дверей. После полугодового ожидания и более десяти попыток меня, наконец, выбрали", — поделилась пользователь соцсети RedNote.

На таких экскурсиях туристы видят, как сотни роботов синхронно собирают автомобили, двигаясь с точностью, недоступной человеческой руке. Участники признаются: это не просто прогулка по заводу — это погружение в реальность, где технология и творчество соединяются.

Новый тренд внутреннего туризма

По данным Trip.com Group, в период празднования Дня независимости промышленные экскурсии вошли в число самых популярных направлений. На посещение авиационных, аэрокосмических и автомобильных заводов пришлось свыше 20% поисковых запросов.

Исследовательская компания ChinaIRN прогнозирует, что в ближайшие годы этот сектор будет расти на 18% ежегодно, а к 2029 году его объём достигнет 300 миллиардов юаней — примерно 4,2 триллиона рублей.

Эксперты отмечают, что китайцы начали по-другому воспринимать собственную промышленность. Если раньше завод ассоциировался с тяжёлым трудом и шумом, то теперь — с инновацией и национальной гордостью.

"Благодаря сочетанию модели «экскурсия + исследования + потребление» компании могут продвигать свои бренды и одновременно создавать новые источники дохода. Мы можем ожидать, что компании других отраслей последуют этому примеру", — заявляют китайские эксперты.

Экономика впечатлений

Рост промышленного туризма стал выгодным не только для предприятий, но и для государства. По данным Beijing Daily, в 2024 году Пекин посетили около 15 миллионов промышленных туристов, что принесло городу 1,7 миллиарда юаней. План на 2027 год — 20 миллионов посетителей и 3 миллиарда юаней прибыли.

Городские власти разработали программу 2025–2027 годов, призванную превратить заводские территории в места отдыха и развлечений. Старые цеха переоборудуют под интерактивные пространства, а промышленные зоны становятся центрами семейных туров.

Примером может служить пивоварня Tsingtao Brewery, чья продукция давно известна за пределами Китая. В 2024 году её музей и производственные линии посетили 1,8 миллиона человек, что принесло более 200 миллионов юаней дохода.

Советы шаг за шагом: как попасть на экскурсию

  1. Найдите официальные страницы предприятий в китайских соцсетях (Weibo, RedNote) — там публикуются даты открытых туров.

  2. Зарегистрируйтесь заранее: на многие заводы очередь составляет несколько месяцев.

  3. При планировании поездки воспользуйтесь сервисами Trip.com или Fliggy — они позволяют выбрать тур с переводчиком.

  4. Соблюдайте правила безопасности — на производстве запрещено фотографировать отдельные участки или приближаться к оборудованию.

  5. Не забудьте захватить сувенир: многие компании выпускают фирменные наборы, напоминая, что завод — не просто производство, а часть культурного бренда.

Плюсы и минусы промышленного туризма

Плюсы Минусы
Возможность увидеть технологии будущего своими глазами Не всегда есть доступ к ключевым зонам производства
Образовательный эффект для студентов и инженеров Ограниченные даты посещений
Развитие внутреннего туризма Требуется регистрация заранее
Повышение доверия к брендам Некоторые экскурсии доступны только на китайском языке

А что если заводы станут музеями будущего

Если тенденция сохранится, через несколько лет туристы смогут посещать не только заводы, но и целые технологические парки, где демонстрируются инновации в реальном времени. Китай уже тестирует проекты «умных туров», когда посетители взаимодействуют с роботами-гидом, а дополненная реальность помогает понять, как работает производственная линия.

Мифы и правда

Миф 1: На заводах всё полностью автоматизировано.
Правда: Даже на роботизированных предприятиях есть операторы, инженеры и контролёры качества.

Миф 2: Промышленный туризм интересен только специалистам.
Правда: Многие экскурсии рассчитаны на широкую аудиторию и включают интерактивные шоу.

Исторический контекст

Промышленный туризм в Китае не появился внезапно. Его истоки — в начале 2000-х, когда старые заводы стали превращать в музеи. Сначала это были угольные шахты и металлургические комбинаты, позже — автомобильные и электроникопроизводящие предприятия. Сегодня это стратегическое направление экономики, сочетающее промышленность, туризм и образование.

Китай уже доказал: будущее не где-то впереди — оно происходит прямо сейчас, на заводах, где механические руки собирают не только автомобили, но и новый образ страны.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Садоводство, цветоводство
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев Санкционный узел затягивается: Трамп зовёт Центральную Азию на помощь против России Любовь Степушова Уникальный внедорожник, который остался в тени: почему УАЗ-3172 не стал серийным Сергей Милешкин
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Последние материалы
Уникальный внедорожник, который остался в тени: почему УАЗ-3172 не стал серийным
Пакетотерапия по-кошачьи: как пластик помогает питомцам справиться со стрессом
Китай показал, как выглядит мир без людей: экскурсии на заводы-автоматы стали вирусным трендом
Секрет долголетия раскрыт: всего 6 минут в день изменят вашу жизнь навсегда
Не допускайте этих ошибок при обрезке гортензий осенью — ваше растение зацветёт пышнее прежнего
Развод не помеха: Дибров дал наставление мужчинам, как сохранить брак
Эта простая утренняя привычка сократит заболеваемость простудами на 30%
Казахстанские автомобили обернулись ловушкой: владельцам выставили счёт до 3,5 млн рублей
Межресничка без ошибок: как выбрать идеального мастера и оттенок, чтобы взгляд был естественным
Вы думаете, это полезный завтрак? На самом деле он тормозит метаболизм и добавляет лишние килограммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.