Китай показал, как выглядит мир без людей: экскурсии на заводы-автоматы стали вирусным трендом

6:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Безлюдные заводы Китая, где трудятся роботы, неожиданно превратились в популярные туристические точки. Сегодня китайская промышленность не просто производит товары для всего мира — она становится сценой, на которой демонстрируется, каким будет будущее, когда машины и люди научатся работать в гармонии.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Sijbolts, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Завод xiaomi

Роботы как новая достопримечательность

Китай, известный своими древними храмами и историческими памятниками, теперь удивляет туристов по-другому. Вместо традиционных экскурсий в Запретный город или к Великой Китайской стене, всё больше путешественников выбирают туры на роботизированные фабрики. Там, где раньше было шумно и пыльно, теперь царит порядок, точность и безупречная координация механических рук.

Одним из первых предприятий, открывших двери для широкой публики, стал завод электромобилей Xiaomi в пригороде Пекина. За год его посетило более 100 тысяч человек. Компания отмечает, что это направление стало частью имиджа бренда: промышленная экскурсия превращается в маркетинговое событие. К ноябрю планируется увеличить количество туров до 111 в месяц.

"Десятки тысяч заявок подавались на каждый день открытых дверей. После полугодового ожидания и более десяти попыток меня, наконец, выбрали", — поделилась пользователь соцсети RedNote.

На таких экскурсиях туристы видят, как сотни роботов синхронно собирают автомобили, двигаясь с точностью, недоступной человеческой руке. Участники признаются: это не просто прогулка по заводу — это погружение в реальность, где технология и творчество соединяются.

Новый тренд внутреннего туризма

По данным Trip.com Group, в период празднования Дня независимости промышленные экскурсии вошли в число самых популярных направлений. На посещение авиационных, аэрокосмических и автомобильных заводов пришлось свыше 20% поисковых запросов.

Исследовательская компания ChinaIRN прогнозирует, что в ближайшие годы этот сектор будет расти на 18% ежегодно, а к 2029 году его объём достигнет 300 миллиардов юаней — примерно 4,2 триллиона рублей.

Эксперты отмечают, что китайцы начали по-другому воспринимать собственную промышленность. Если раньше завод ассоциировался с тяжёлым трудом и шумом, то теперь — с инновацией и национальной гордостью.

"Благодаря сочетанию модели «экскурсия + исследования + потребление» компании могут продвигать свои бренды и одновременно создавать новые источники дохода. Мы можем ожидать, что компании других отраслей последуют этому примеру", — заявляют китайские эксперты.

Экономика впечатлений

Рост промышленного туризма стал выгодным не только для предприятий, но и для государства. По данным Beijing Daily, в 2024 году Пекин посетили около 15 миллионов промышленных туристов, что принесло городу 1,7 миллиарда юаней. План на 2027 год — 20 миллионов посетителей и 3 миллиарда юаней прибыли.

Городские власти разработали программу 2025–2027 годов, призванную превратить заводские территории в места отдыха и развлечений. Старые цеха переоборудуют под интерактивные пространства, а промышленные зоны становятся центрами семейных туров.

Примером может служить пивоварня Tsingtao Brewery, чья продукция давно известна за пределами Китая. В 2024 году её музей и производственные линии посетили 1,8 миллиона человек, что принесло более 200 миллионов юаней дохода.

Советы шаг за шагом: как попасть на экскурсию

Найдите официальные страницы предприятий в китайских соцсетях (Weibo, RedNote) — там публикуются даты открытых туров. Зарегистрируйтесь заранее: на многие заводы очередь составляет несколько месяцев. При планировании поездки воспользуйтесь сервисами Trip.com или Fliggy — они позволяют выбрать тур с переводчиком. Соблюдайте правила безопасности — на производстве запрещено фотографировать отдельные участки или приближаться к оборудованию. Не забудьте захватить сувенир: многие компании выпускают фирменные наборы, напоминая, что завод — не просто производство, а часть культурного бренда.

Плюсы и минусы промышленного туризма

Плюсы Минусы Возможность увидеть технологии будущего своими глазами Не всегда есть доступ к ключевым зонам производства Образовательный эффект для студентов и инженеров Ограниченные даты посещений Развитие внутреннего туризма Требуется регистрация заранее Повышение доверия к брендам Некоторые экскурсии доступны только на китайском языке

А что если заводы станут музеями будущего

Если тенденция сохранится, через несколько лет туристы смогут посещать не только заводы, но и целые технологические парки, где демонстрируются инновации в реальном времени. Китай уже тестирует проекты «умных туров», когда посетители взаимодействуют с роботами-гидом, а дополненная реальность помогает понять, как работает производственная линия.

Мифы и правда

Миф 1: На заводах всё полностью автоматизировано.

Правда: Даже на роботизированных предприятиях есть операторы, инженеры и контролёры качества.

Миф 2: Промышленный туризм интересен только специалистам.

Правда: Многие экскурсии рассчитаны на широкую аудиторию и включают интерактивные шоу.

Исторический контекст

Промышленный туризм в Китае не появился внезапно. Его истоки — в начале 2000-х, когда старые заводы стали превращать в музеи. Сначала это были угольные шахты и металлургические комбинаты, позже — автомобильные и электроникопроизводящие предприятия. Сегодня это стратегическое направление экономики, сочетающее промышленность, туризм и образование.

Китай уже доказал: будущее не где-то впереди — оно происходит прямо сейчас, на заводах, где механические руки собирают не только автомобили, но и новый образ страны.