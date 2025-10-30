Женщины за рулём и в салоне: Uber запустил в городах Бразилии функцию выбора водителя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бразилия известна не только карнавалами, но и тревожной статистикой: по данным национального института безопасности, каждая четвёртая женщина в стране чувствует себя небезопасно, возвращаясь домой одна ночью.

Пока урбанисты проектируют освещённые улицы, а социологи изучают "карту страха” мегаполисов, именно цифровые платформы мобильности стали полигоном для социальных инноваций.

В октябре 2025 года Uber запустил в Бразилии долгожданную функцию Women Preferences — "Предпочтения для женщин”. Она позволяет пассажиркам запрашивать поездку только с женщинами-водителями, а водителям-женщинам — принимать заказы только от пассажирок.

Запуск стартовал в пилотном режиме в городах Кампинас, Пирасикаба, Сан-Жозе-дус-Кампос и Рибейран-Прету (штат Сан-Паулу), а также в Уберландии, Куритибе и Кампу-Гранди.

Алгоритм анализа

С точки зрения технологий, функция не так проста, как кажется. Чтобы позволить пассажирке "отфильтровать" водителей по полу, платформа должна корректно классифицировать миллионы профилей.

В отличие от социальных сетей, Uber обязан учитывать юридическую идентичность водителя, полученную из официальных документов. Алгоритм анализа пола основан на данных регистрации и дополнительно учитывает имя, фотографию и отзывы, что помогает снизить вероятность ошибок.

Когда пользователька активирует параметр "Women Preferences", система начинает динамическое ранжирование ближайших автомобилей, отодвигая на второй план профили мужчин-водителей. Однако, чтобы не нарушить логику работы сервиса, фильтр действует гибко: если поблизости нет женщин-водителей, платформа предложит стандартный вариант, предупреждая, что "женская поездка недоступна".

Гендер и экология города

Экологи городской среды уже называют подобные технологии "зелёными” не только в энергетическом, но и в социальном смысле.
Появление Women Preferences меняет экосистему городского движения: женщины, чувствующие себя безопаснее, чаще пользуются каршерингом и такси вместо личных машин, что снижает транспортную нагрузку и выбросы.

Исследование Университета Сан-Паулу показало, что после запуска аналогичной функции "U-Elas” (доступной только для женщин-водителей) уровень ночных заказов в этой группе вырос на 32 %, а количество жалоб на стрессовые ситуации снизилось почти вдвое.

Социальная инженерия доверия

Вопрос доверия лежит в основе любого цифрового сервиса. Uber давно экспериментирует с нейросетевыми алгоритмами оценки рисков, которые анализируют не только маршруты, но и контекст — освещённость улицы, плотность застройки, время суток, частоту экстренных сигналов.

Интеграция Women Preferences дополняет эти системы новым слоем данных: поведенческими предпочтениями самих пользователей. Сервис обещает, что в будущем фильтр сможет учитывать не только пол водителя, но и показатели надёжности — количество поездок, отзывы, время регистрации и даже "индекс спокойствия” на основе тональности сообщений в чате.

Наука о равновесии

Критики, впрочем, видят в нововведении риск разделения общества по половому признаку. Социологи предупреждают: если доля женщин-водителей не достигнет критической массы, алгоритм будет создавать информационные "пузырьки безопасности”, усиливая социальную сегрегацию.

В ответ на это Uber подчёркивает, что цель функции — не разделение, а возможность выбора, что особенно важно в странах, где гендерная асимметрия на рынке труда и транспорта всё ещё велика.

По оценке Национального института транспорта Бразилии, женщины составляют лишь 6 % водителей, работающих в частных перевозках.

Когда безопасность становится технологией

Речь идёт не просто о кнопке в приложении. Women Preferences — это результат более широкой тенденции, в которой цифровые платформы становятся инструментом социальной инженерии.

Такие технологии, как распознавание угроз, автоматическое уведомление близких о завершении поездки и оценка маршрутов по параметру "уличного комфорта”, превращают мобильные приложения в экосистемы цифровой безопасности.

Для мегаполисов с плотным трафиком, как Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, это не просто удобство, а шаг к умному и гуманному городу, где данные работают в интересах тех, кто раньше был уязвим.

1. Что такое Women Preferences?
Функция Uber, которая позволяет женщинам-пассажиркам выбирать поездки с женщинами-водителями, а женщинам-водителям — принимать заказы от пассажирок.

2. Гарантирует ли это поездку с женщиной-водителем?
Нет. Алгоритм повышает вероятность, но если поблизости нет женщин-водителей, система предложит обычный вариант.

3. Где доступна функция?
Пока в тестовом режиме: в Кампинасе, Пирасикабе, Сан-Жозе-дус-Кампос, Рибейран-Прету, Уберландии, Куритибе и Кампу-Гранди.

4. Можно ли включить опцию мужчинам?
Нет. Это параметр безопасности, предназначенный только для женщин-пользовательниц и женщин-водителей.

5. Влияет ли функция на стоимость поездки?
Нет, цена определяется стандартными алгоритмами. Однако время ожидания может быть дольше из-за меньшего числа женщин-водителей.

6. Есть ли экологический эффект?
Косвенно — да: безопасное ощущение повышает готовность женщин использовать совместный транспорт, снижая количество личных поездок и нагрузку на городской воздух.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
