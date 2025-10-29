5 причин влюбиться в Анси: гид по самым сокровенным уголкам альпийской Венеции

Анси расположен у подножия Французских Альп, на берегу озера, настолько чистого, что его часто называют "самым прозрачным в Европе". Цвет воды меняется в зависимости от погоды: ярко-лазурный при солнце, электрически-голубой в облачную погоду и мягко-зелёный во время дождя.

Фото: ru.wikipedia.org by Dmitry A. Mottl is licensed under free for commercial use Анси, Франция

Ещё в XIX веке художник Поль Сезанн писал, что озеро Анси "дышит, как живое существо". Его картина 1896 года "Озеро Анси" до сих пор считается одним из самых чувственных пейзажей французского импрессионизма.

Сегодня это место продолжает вдохновлять — художников, писателей, и просто тех, кто умеет наслаждаться моментом.

Альпийская Венеция

Старый город Анси — как сцена, на которой время остановилось. Средневековые дома, выкрашенные в пастельные тона, мосты, каналы и цветы в каждом окне создают впечатление маленькой альпийской Венеции.

Именно здесь находится Дворец Иль, старинное здание XII века на крошечном острове посреди канала. Когда-то это была тюрьма и суд, а сегодня — музей и символ города. Особенно красиво он выглядит ночью, когда мягкий свет отражается в воде.

В нескольких минутах ходьбы возвышается замок Анси, когда-то резиденция графов Женевских. С его террас открывается лучший вид на город, озеро и окружающие Альпы.

Город праздников и искусства

Анси — город, в котором всегда что-то происходит.

В марте улицы наполняются масками и плащами: проходит Альпийский Венецианский карнавал, напоминание о культурных связях с Италией.

В июне — Международный фестиваль анимации, крупнейший в мире форум художников-аниматоров. Именно здесь рождаются идеи будущих "Оскаров" за мультфильмы.

Август приносит Праздник озера, грандиозный фейерверк над водой, который отмечает присоединение Савойи к Франции в 1860 году.

Осенью же город оживает звоном колокольчиков и ароматом сыра — это Retour des Alpages, праздник возвращения стад с горных пастбищ. По улицам проходят коровы и козы, крестьяне в традиционных костюмах, играет народная музыка.

И, конечно, зимой город превращается в рождественскую открытку — с ярмаркой, глинтвейном и огнями, отражающимися в каналах.

Природа вокруг — спорт и вдохновение

Анси — это идеальная база для активного отдыха.

Летом здесь можно кататься на лодках и каяках, плавать, заниматься греблей, кататься на велосипедах по маршруту вокруг озера (около 40 км) или взлететь на параплане с вершины Турнетт.

Зимой туристы отправляются на ближайшие курорты — Ла-Клюза, Семноз, Ле-Гран-Борнан и Шамони.

Любители острых ощущений могут отправиться в ущелье Горж-дю-Фьер, где деревянные настилы нависают над ревущей рекой. Это одно из самых живописных мест региона — и не для слабонервных.

Вкус Савойи

Французская кухня — не просто еда, а ритуал. В Анси гастрономия — отдельная форма искусства.

Попробуйте тартифлет — блюдо из картофеля, бекона и сыра реблошон, запечённое до золотистой корочки. Его подают в уютных залах Le Fréti или Salle des Gardes. Для лёгкого обеда подойдут галеты из гречневой муки в Quai No 10 или знаменитый сэндвич в Les Caprices d'Émilie.

А завершить прогулку стоит в Le Glacier des Alpes — легендарной лавке с домашним мороженым, где очереди не утихают даже зимой.

Маленькие открытия рядом

В нескольких километрах от Анси — деревушка Таллуар, где когда-то отдыхали Марк Твен, Уинстон Черчилль и, по слухам, Брюс Уиллис. Здесь стоит посетить древнее аббатство и насладиться тишиной озера.

А если вы любите сады, не пропустите Jardin des Secrets — "Сад секретов" недалеко от Волькса, настоящий оазис ботанической поэзии.

"Анси уникален, — говорит гид и эксперт по региону Юрген Курсаве. — Здесь Альпы встречаются с французской жизнью. Вы можете завтракать круассаном у воды, кататься на велосипеде между горами, а вечером — слушать джаз в старом городе. Здесь невозможно скучать".

FAQ

Когда лучше ехать в Анси?

Весной и осенью — меньше туристов и мягкий климат. Летом купальный сезон, зимой — близость горнолыжных курортов.

Как добраться?

Ближайший аэропорт — Женева (около 45 км). Оттуда — автобус или поезд до Анси.

Можно ли купаться в озере?

Да! Вода чистейшая, летом прогревается до +24 °C. Есть благоустроенные пляжи.

Какие сувениры привезти?

Сыр реблошон, савойское вино, изделия из лаванды и открытки с видами каналов.

Сколько времени стоит провести в городе?

Минимум два дня, но лучше — четыре: чтобы успеть и насладиться старым городом, и прогуляться по окрестностям.

Есть ли что-то для детей?

Да: прогулки по каналу, катание на лодках, музей-экомузей, канатные парки в горах и фестивали с масками.