Пьяным толпам — нет: Барселона закрывает двери для любителей барных туров

Барселона — город, где солнце долго не садится, а ночная жизнь не уступает дневной по яркости. Узкие улочки Готического квартала, звуки гитары, звон бокалов, голоса туристов со всех концов света — казалось бы, идеальная открытка средиземноморского праздника.

Но для жителей старых районов всё чаще этот праздник звучит как тревога.

Власти города устали от шумных барных туров — так называемых pub crawls, во время которых туристы переходят из бара в бар, выпивая на каждой остановке.

От частичных мер к полному запрету

Ещё недавно запреты действовали лишь в отдельных районах. В Сьютат-Велья (Старый город) барные туры ограничили ещё в 2012 году, а с июня 2025-го — и в Эшампле, архитектурном сердце Барселоны, известном своими прямыми проспектами и зданиями Гауди.

Но в августе власти пошли дальше: теперь запрет распространяется на всю Барселону, 24 часа в сутки, круглый год.

Полный запрет вступает в силу 29 октября 2025 года.

Участников не будут штрафовать за сам факт участия в туре, но за распитие алкоголя на улице, нарушение тишины или создание помех - вполне могут. А вот организаторам грозит до 1050 долларов штрафа.

"Алкотуризм" под прицелом Европы

Барселона — не единственный город, который пытается справиться с феноменом массового "алкотуризма".

Похожие меры уже приняли Амстердам, Прага, Краков и Мальорка, где в 2020 году вступили в силу строгие правила поведения: запрет на алкоголь на пляжах, ограничение громкости музыки и даже штрафы за хождение по городу в купальниках.

Это часть новой европейской стратегии — "туризм без деградации", направленной на сохранение культурного наследия и качества жизни местных жителей.

В Барселоне, например, действует также:

запрет на курение на пляжах ,

штрафы за шум и мусор ,

ограничения на ношение купальных костюмов в центре города.

Всё это — ответ на многолетние жалобы горожан, которые называют происходящее "синдромом туристического перенасыщения" (overtourism).

Как всё началось: феномен "pub crawl"

Барные туры появились в 1980-х годах в Великобритании, а затем распространились по всей Европе. Идея проста: заплатив фиксированную сумму (обычно 15-30 евро), участники получают браслет, который открывает им двери в десяток баров с бесплатными шотами и скидками на напитки.

В Барселоне такие туры стали символом весёлой молодёжной культуры. Тысячи туристов — студенты, путешественники с рюкзаками, участники мальчишников — собираются вечерами у пляжа Барселонета или на площади Реаль.

Но за романтическим образом "ночной свободы" скрывается другая статистика:

рост жалоб на шум - более 14 тысяч за 2024 год;

увеличение мелких преступлений в ночных кварталах;

и рост уличного мусора после вечеринок.

"Проблема не в туризме, а в его форме, — говорит социолог Лаура Хименес из Барселонского автономного университета. — Когда город превращается в декорацию для вечеринок, он теряет уважение к себе".

Что думают сами жители

Мнения разделились. Молодёжь и владельцы баров опасаются, что запрет ударит по бизнесу: ночная экономика приносит миллионы евро в год.

Однако жители старого центра поддерживают меры.

"Мы не против туристов, но мы против того, чтобы наши улицы превращались в сплошную пьяную вечеринку, — говорит Мария Бальсер, живущая в Сьютат-Велья. — Раньше ночью можно было спать. Теперь — только с берушами".

Барселона ищет баланс

Городские власти уверяют, что не стремятся "убить веселье". Их цель — переформатировать туризм, сделать его более культурным и устойчивым.

Уже развиваются программы "slow tourism" - медленного туризма, где акцент делается на прогулках, гастрономии, архитектуре и местной культуре.

Появились инициативы, предлагающие "альтернативные ночные маршруты": экскурсии по уличному искусству, вечерние велотуры, джазовые концерты на крышах.

Барселона хочет остаться весёлой — но не хаотичной.

Туризм будущего: меньше алкоголя, больше уважения

Профессор урбанистики Рамон Вила называет происходящее "естественным взрослением городского туризма":

"Когда-то туристы искали пляжи, потом — эмоции. Сегодня всё чаще ищут подлинность. Города должны учиться говорить "да" туризму, но "нет" его токсичным проявлениям", — отмечает он.

FAQ

1. Что такое "pub crawl"?

Это организованный тур по барам: группа людей переходит из одного заведения в другое, выпивая на каждой остановке.

2. Когда вступает в силу запрет в Барселоне?

С 29 октября 2025 года. Он действует круглосуточно и по всей территории города.

3. Кого будут штрафовать?

Туристов — за распитие алкоголя в общественных местах или нарушение порядка. Организаторов — до 1050 долларов за проведение барных туров.

4. Это повлияет на туристов?

Вероятно, да. Но власти рассчитывают, что это улучшит качество туризма и снизит напряжение между жителями и гостями города.

5. Можно ли будет выпить в баре?

Конечно. Запрет касается организованных туров, а не посещения заведений самостоятельно.

6. Какие альтернативы предлагают власти?

Культурные вечерние экскурсии, гастрономические маршруты, музыкальные и художественные события.