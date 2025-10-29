Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роковая ошибка: кто довёл отношения США и России до точки кипения
Бельгийский министр обороны перешел черту: что стоит за угрозами стереть с лица Земли Москву
Золотой манёвр: Индия возвращает свои сокровища домой
10 лучших кремов для глаз: эксперты раскрыли секреты молодого взгляда
Замерзающий петербуржец выбрал тюрьму вместо холода: что толкнуло его на преступление
Секрет Шимозера: озеро исчезло в Чёрной яме, но это не катастрофа
Квартира будто из старого каталога: 10 признаков, что дизайн безвкусицы победил стиль
Сыр под подозрением: эта плесень превратит деликатес в отраву
Взрыв в Спартаке: тренерская рокировка назрела — кто спасет клуб

Испания, где нет фламенко и сангрии: этот регион перевернёт ваше представление о стране

Туризм

Страна Басков — автономный регион на севере Испании, известный своими зелёными холмами, Атлантическим побережьем и особым характером местных жителей. Этот край отличается от привычного южного образа Испании: здесь прохладнее, спокойнее и чище воздух, а вместо апельсиновых рощ — сосновые леса и океанские ветра.

Гастелугаче
Фото: commons.wikimedia.org by Euskalduna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гастелугаче

Регион славится самобытной культурой, древним языком эускера, развитой гастрономией и высоким уровнем жизни. Путешествие сюда — это возможность увидеть другую Испанию: современную, но традиционную, индустриальную, но по-своему романтичную.

География и атмосфера региона

Страна Басков расположена на севере Испании, между Атлантическим океаном и Пиренеями. У региона есть собственное правительство, президент и широкая автономия. Это земля контрастов — от горных долин до морских утёсов.

Два главных города — Бильбао и Сан-Себастьян. Первый индустриален, строг и современен. Второй — морской, утончённый и немного ленивый. Между ними десятки уютных городков, винных погребов и гастрономических сокровищ.

Что посмотреть в Стране Басков

Музей Гуггенхайма

Главный символ современного Бильбао — футуристическое здание из титана и стекла. Именно с его открытия началось обновление города. Внутри — постоянные и временные экспозиции, включая знаменитую установку "Суть времени" художника Ричарда Серры.

"Музей Гуггенхайма стал катализатором культурной трансформации Бильбао", — отметил архитектор Фрэнк Гери.

Рядом с музеем — цветочный "Щенок" Джеффа Кунса и "Мать-Паук" Луизы Буржуа.

Где: берег реки Нервьон.
Билеты: от 15 €.

Скульптура "Гребень ветров"

Три массивные железные конструкции, вмурованные в скалы Сан-Себастьяна, словно "причёсывают" ветер. Автор — знаменитый скульптор Эдуардо Чильида. Во время приливов из отверстий в камнях вырываются потоки воздуха и воды, создавая особую мелодию океана.

Где: у подножия горы Игуэльдо, получасовая прогулка от старого города.
Стоимость: бесплатно, круглосуточно.

Геопарк Flysch

Это место, где можно буквально увидеть историю Земли. На побережье Бискайского залива древние пласты пород образуют причудливые линии и узоры. Пеший маршрут GR-121 начинается в городе Сумайя и длится около четырёх часов.

Где: на побережье залива.
Посещение: круглосуточно, бесплатно (лучше днём).

Музей Кристобаля Баленсиаги

В родном городе модельера — Гетарии — открыт музей его имени. Здесь можно увидеть оригинальные наряды, созданные мастером, включая легендарные пальто-коконы и платья baby doll. Экспозиция рассказывает о его влиянии на моду XX века.

Где: Гетария, 30 минут на автобусе U10 или U11 от Сан-Себастьяна.
Билеты: от 13 €.

Водопад Нервьон

Самый высокий водопад Испании (200 м) поражает мощью в зимне-весенний период, когда тает снег. Летом поток может иссякнуть, но вид всё равно впечатляет. Лучшее место для обзора — площадка Mirador del Salto del Nervión.

Где: граница провинций Алава и Бургос, недалеко от Амуррио.
Посещение: круглосуточно, бесплатно.

Остров Гастелугаче

Любители сериала "Игра престолов" узнают здесь Драконий Камень — место съёмок седьмого сезона. В реальности это небольшой остров с часовней святого Иоанна, построенной в IX веке.

Согласно легенде, если подняться по 241 ступени и трижды ударить в колокол, желание обязательно исполнится.

Где: 40 минут на машине от Бильбао до города Бакея, затем пешком 1,5 км.
Посещение: бесплатно (в сезон — по предварительной записи).

Как передвигаться

Лучше всего арендовать автомобиль — дороги живописные, а расстояния между достопримечательностями небольшие. Между городами удобно передвигаться автобусами Alsa: они ходят регулярно и стоят недорого.

Советы путешественникам

  • Возьмите непромокаемую куртку и зонт — погода непредсказуема.

  • Рестораны и отели бронируйте заранее, особенно летом.

  • Лучшие месяцы для поездки — апрель-июль и сентябрь-декабрь.

  • В качестве сувениров подойдут ликёр Pacharán, овечий сыр Idiazabal и традиционный баскский берет.

А что если вы едете впервые

Начните с маршрута Бильбао — Сан-Себастьян: он объединяет урбанистику и природу. По пути можно увидеть водопад Нервьон, попробовать сидр на семейной сидрерии и заглянуть в гастрономические бары — именно здесь изобрели пинчос, местную версию тапас.

Плюсы и минусы путешествия в Страну Басков

Плюсы Минусы
Уникальная культура и кухня Переменчивая погода
Разнообразие ландшафтов Высокие цены в сезон
Гостеприимные, но сдержанные люди Не везде говорят по-английски
Отличная гастрономия Много туристов летом

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли виза?
Да, для россиян — шенгенская.

Сколько дней нужно, чтобы посмотреть регион?
Минимум 4-5 дней: по два на Бильбао и Сан-Себастьян плюс день на поездку по побережью.

Можно ли путешествовать зимой?
Да, но часть природных маршрутов может быть закрыта из-за погоды.

Мифы и правда

  • Миф: Страна Басков — это просто север Испании.
    Правда: это отдельная культурная идентичность со своим языком и традициями.

  • Миф: здесь всегда холодно и дождливо.
    Правда: летом температура комфортная — +25 °C, а дожди кратковременны.

  • Миф: баски замкнуты.
    Правда: они дружелюбны, просто не навязываются и уважают личное пространство.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Последние материалы
Италия объявила эвакуацию: террористы из Мали угрожают безопасности европейцев
Тегеран сдал экзамен: Гросси объявил неожиданные итоги проверки Ирана
Дистанционный обыск на дому: новый трюк мошенников — и вы отдадите все деньги
Запад ошибся: МАГАТЭ признало неожиданную правду об Иране
Старый матрас снова как новый: проверенный способ очистки, который реально работает
Сад, который просыпается под снегом: цветы для осеннего посева, легко переносящие зиму
Легенды о Всемирном потопе оказались правдой: в шумерских мифах нашли реальную географию
Последний вздох? Британия может лишиться всей нефтепереработки
Ягода, которая прикидывается игрушкой: за декоративной оболочкой — мощный природный детокс
Налог на наследство для детей иноагентов: как новый законопроект затронет семью Галкина*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.