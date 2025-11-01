Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят

На популярных курортах набирает обороты опасная схема, получившая неофициальное название "Goodnight, Cinderella" — в переводе "Спокойной ночи, Золушка". Жертвы засыпают после одного бокала, а просыпаются без денег и документов.

Уютный бар без алкоголя

Как действует "золушкин коктейль"

Так называемый коктейль Goodnight, Cinderella — популярный инструмент преступников в курортных странах. Напиток с сильным седативным эффектом используют, чтобы усыпить и ограбить туристов.

У напитка нет строгого рецепта: преступники используют различные комбинации веществ, чаще всего — гамма-гидроксибутират (ГГБ) или "Рогипнол". Оба вызывают расслабление, потерю контроля и кратковременную амнезию.

В России эти препараты запрещены, но в других странах их легко достать через нелегальные сети.

Преступницы и мошенники действуют в барах, клубах и на пляжах. Иногда достаточно, чтобы вещество попало на кожу — жертва теряет сознание, не понимая, что произошло.

Где чаще всего происходят преступления

Самыми опасными странами для туристов эксперты называют Бразилию, Польшу и ОАЭ.

В Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, туристов травят прямо на пляжах и в ночных клубах. Там действуют организованные группы, часто под видом проституток.

В августе 2024 года в Рио трое женщин — Аманда Делока, Майара да Силва и Райан де Оливейра - опоили двух британских туристов и ограбили их на 215 тысяч рублей. Позже их объявили в розыск.

В Польше преступники чаще действуют в стрип-клубах: клиента угощают "коктейлем", после чего списывают с его карты десятки тысяч евро под видом "оплаты услуг".

В ОАЭ жертв приглашают на "вечеринки" на яхтах, а затем шантажируют, угрожая арестом за употребление алкоголя.

Как работают аферисты

Некоторые преступницы применяют ещё более изощрённые методы. Так, 49-летняя Утай Нантакхан, известная под прозвищем Эми, на протяжении 13 лет обманывала туристов в Таиланде.

"Представляясь жертвой кражи, она выманивала у японских мужчин деньги и подарки. С 2011 по 2024 год Эми успела обмануть более 70 человек на сумму около 67 миллионов рублей", — говорится в сообщении полиции Бангкока.

Её арестовали только после жалобы нескольких постоянных клиентов, заметивших странное совпадение историй.

Плюсы и минусы популярных курортов (с точки зрения безопасности)

Страна Плюсы для туристов Риски и минусы Бразилия Уникальная культура, пляжи, карнавал Высокая преступность, распространены "золушкины коктейли" Польша Недорогой отдых, развитая инфраструктура Риски в ночных клубах, завышенные счета ОАЭ Строгие законы, высокий уровень контроля Возможны ловушки с алкоголем и шантаж Таиланд Гостеприимство, природа Аферы на доверии и любовные мошенничества Россия Контроль за оборотом лекарств Единичные случаи бытовых подмешиваний

Мифы и правда о "золушкином коктейле"

Миф 1. Опоить можно только через напиток.

Опоить можно только через напиток. Правда: вещества наносят и на кожу — через несколько минут они проникают в организм.

вещества наносят и на кожу — через несколько минут они проникают в организм. Миф 2. Это женская уловка.

Это женская уловка. Правда: в схеме участвуют и мужчины — они часто играют роль "охранников" или "партнёров".

в схеме участвуют и мужчины — они часто играют роль "охранников" или "партнёров". Миф 3. Жертва сразу понимает, что произошло.

Жертва сразу понимает, что произошло. Правда: эффект наступает плавно, а память теряется, поэтому человек не может вспомнить события.

FAQ — Частые вопросы туристов

Можно ли определить, что в бокале есть наркотик?

Да, существуют тест-полоски для проверки напитков. Они реагируют на вещества типа ГГБ или "Рогипнола". Но эффективнее — не принимать угощение от незнакомцев.

Что делать, если есть подозрение, что меня опоили?

Сразу обратиться к медперсоналу или в ближайший отель, вызвать полицию. До приезда врача не садиться за руль и не оставаться одному.

Можно ли доказать преступление, если ничего не помнишь?

Да, при быстром обращении в больницу следы препаратов можно обнаружить в крови или моче в течение 6-12 часов. Главное — не терять время.

Есть ли безопасные страны, где таких случаев нет?

Полностью безопасных мест не существует, но в странах с высоким контролем за алкоголем и видеонаблюдением (Япония, Сингапур, Исландия) такие случаи крайне редки.

Что делать, если вы стали свидетелем подобного инцидента?

Позовите охрану, не позволяйте уносить человека, сообщите в полицию и сохраните видео или фото, если это возможно.

3 интересных факта

Термин "Goodnight, Cinderella" появился в Бразилии в 1990-х, когда в Рио начали фиксировать массовые случаи ограблений через усыпляющие напитки.

В некоторых клубах Европы уже внедрены специальные крышки-защиты для бокалов, чтобы никто не смог подсыпать что-то незаметно.

ГГБ в микродозах долго применялся в медицине как снотворное для наркоза, но теперь включён в список запрещённых веществ в большинстве стран.

Исторический контекст

Использование снотворных веществ для грабежей появилось ещё в XX веке, но массовым явлением стало с ростом клубной культуры в 1980–1990-е годы.

Тогда в Южной Америке и Европе появились первые случаи ограблений туристов, которые не могли вспомнить события после вечеринки.

Сегодня "золушкин коктейль" стал символом уязвимости ночной жизни: за красивыми огнями баров нередко скрываются преступные схемы, а социальные сети помогают мошенникам находить новые жертвы.

Как защитить себя

Не принимайте напитки от незнакомцев. Держите бокал при себе. Избегайте одиночных походов в бары и клубы. Не вступайте в сомнительные знакомства, особенно на пляжах. Записывайте адреса и номера телефонов отелей и полиции. При малейших подозрениях обращайтесь в больницу.

Даже в отпуске нельзя терять бдительность. "Золушкин коктейль" напоминает: один безобидный бокал может стоить всего отпуска. Отказ от случайных угощений и внимание к окружающим — простые шаги, которые реально спасают жизнь и безопасность туристов.