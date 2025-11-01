Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят

На популярных курортах набирает обороты опасная схема, получившая неофициальное название "Goodnight, Cinderella" — в переводе "Спокойной ночи, Золушка". Жертвы засыпают после одного бокала, а просыпаются без денег и документов.
Так называемый коктейль Goodnight, Cinderella — популярный инструмент преступников в курортных странах. Напиток с сильным седативным эффектом используют, чтобы усыпить и ограбить туристов.
У напитка нет строгого рецепта: преступники используют различные комбинации веществ, чаще всего — гамма-гидроксибутират (ГГБ) или "Рогипнол". Оба вызывают расслабление, потерю контроля и кратковременную амнезию.
В России эти препараты запрещены, но в других странах их легко достать через нелегальные сети.
Преступницы и мошенники действуют в барах, клубах и на пляжах. Иногда достаточно, чтобы вещество попало на кожу — жертва теряет сознание, не понимая, что произошло.
Самыми опасными странами для туристов эксперты называют Бразилию, Польшу и ОАЭ.
В Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, туристов травят прямо на пляжах и в ночных клубах. Там действуют организованные группы, часто под видом проституток.
В августе 2024 года в Рио трое женщин — Аманда Делока, Майара да Силва и Райан де Оливейра - опоили двух британских туристов и ограбили их на 215 тысяч рублей. Позже их объявили в розыск.
В Польше преступники чаще действуют в стрип-клубах: клиента угощают "коктейлем", после чего списывают с его карты десятки тысяч евро под видом "оплаты услуг".
В ОАЭ жертв приглашают на "вечеринки" на яхтах, а затем шантажируют, угрожая арестом за употребление алкоголя.
Некоторые преступницы применяют ещё более изощрённые методы. Так, 49-летняя Утай Нантакхан, известная под прозвищем Эми, на протяжении 13 лет обманывала туристов в Таиланде.
"Представляясь жертвой кражи, она выманивала у японских мужчин деньги и подарки. С 2011 по 2024 год Эми успела обмануть более 70 человек на сумму около 67 миллионов рублей", — говорится в сообщении полиции Бангкока.
Её арестовали только после жалобы нескольких постоянных клиентов, заметивших странное совпадение историй.
|Страна
|Плюсы для туристов
|Риски и минусы
|Бразилия
|Уникальная культура, пляжи, карнавал
|Высокая преступность, распространены "золушкины коктейли"
|Польша
|Недорогой отдых, развитая инфраструктура
|Риски в ночных клубах, завышенные счета
|ОАЭ
|Строгие законы, высокий уровень контроля
|Возможны ловушки с алкоголем и шантаж
|Таиланд
|Гостеприимство, природа
|Аферы на доверии и любовные мошенничества
|Россия
|Контроль за оборотом лекарств
|Единичные случаи бытовых подмешиваний
Да, существуют тест-полоски для проверки напитков. Они реагируют на вещества типа ГГБ или "Рогипнола". Но эффективнее — не принимать угощение от незнакомцев.
Сразу обратиться к медперсоналу или в ближайший отель, вызвать полицию. До приезда врача не садиться за руль и не оставаться одному.
Да, при быстром обращении в больницу следы препаратов можно обнаружить в крови или моче в течение 6-12 часов. Главное — не терять время.
Полностью безопасных мест не существует, но в странах с высоким контролем за алкоголем и видеонаблюдением (Япония, Сингапур, Исландия) такие случаи крайне редки.
Позовите охрану, не позволяйте уносить человека, сообщите в полицию и сохраните видео или фото, если это возможно.
Использование снотворных веществ для грабежей появилось ещё в XX веке, но массовым явлением стало с ростом клубной культуры в 1980–1990-е годы.
Тогда в Южной Америке и Европе появились первые случаи ограблений туристов, которые не могли вспомнить события после вечеринки.
Сегодня "золушкин коктейль" стал символом уязвимости ночной жизни: за красивыми огнями баров нередко скрываются преступные схемы, а социальные сети помогают мошенникам находить новые жертвы.
Даже в отпуске нельзя терять бдительность. "Золушкин коктейль" напоминает: один безобидный бокал может стоить всего отпуска. Отказ от случайных угощений и внимание к окружающим — простые шаги, которые реально спасают жизнь и безопасность туристов.
