Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манускрипты из плоти и меха: волосатые книги Средневековья раскрыли страшную тайну
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом
Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице
Хроническая усталость и боль в спине: проверьте, соответствует ли ваша кровать этому стандарту
Вода — источник жизни и остеопороза: неожиданный поворот привычного ритуала после 60 лет
До вас больше не дозвониться: почему умные экраны в машине могут оставить вас без связи и навигации

Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят

7:00
Туризм

На популярных курортах набирает обороты опасная схема, получившая неофициальное название "Goodnight, Cinderella" — в переводе "Спокойной ночи, Золушка". Жертвы засыпают после одного бокала, а просыпаются без денег и документов.

Уютный бар без алкоголя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный бар без алкоголя

Как действует "золушкин коктейль"

Так называемый коктейль Goodnight, Cinderella — популярный инструмент преступников в курортных странах. Напиток с сильным седативным эффектом используют, чтобы усыпить и ограбить туристов.

У напитка нет строгого рецепта: преступники используют различные комбинации веществ, чаще всего — гамма-гидроксибутират (ГГБ) или "Рогипнол". Оба вызывают расслабление, потерю контроля и кратковременную амнезию.

В России эти препараты запрещены, но в других странах их легко достать через нелегальные сети.

Преступницы и мошенники действуют в барах, клубах и на пляжах. Иногда достаточно, чтобы вещество попало на кожу — жертва теряет сознание, не понимая, что произошло.

Где чаще всего происходят преступления

Самыми опасными странами для туристов эксперты называют Бразилию, Польшу и ОАЭ.

В Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, туристов травят прямо на пляжах и в ночных клубах. Там действуют организованные группы, часто под видом проституток.

В августе 2024 года в Рио трое женщин — Аманда Делока, Майара да Силва и Райан де Оливейра - опоили двух британских туристов и ограбили их на 215 тысяч рублей. Позже их объявили в розыск.

В Польше преступники чаще действуют в стрип-клубах: клиента угощают "коктейлем", после чего списывают с его карты десятки тысяч евро под видом "оплаты услуг".

В ОАЭ жертв приглашают на "вечеринки" на яхтах, а затем шантажируют, угрожая арестом за употребление алкоголя.

Как работают аферисты

Некоторые преступницы применяют ещё более изощрённые методы. Так, 49-летняя Утай Нантакхан, известная под прозвищем Эми, на протяжении 13 лет обманывала туристов в Таиланде.

"Представляясь жертвой кражи, она выманивала у японских мужчин деньги и подарки. С 2011 по 2024 год Эми успела обмануть более 70 человек на сумму около 67 миллионов рублей", — говорится в сообщении полиции Бангкока.

Её арестовали только после жалобы нескольких постоянных клиентов, заметивших странное совпадение историй.

Плюсы и минусы популярных курортов (с точки зрения безопасности)

Страна Плюсы для туристов Риски и минусы
Бразилия Уникальная культура, пляжи, карнавал Высокая преступность, распространены "золушкины коктейли"
Польша Недорогой отдых, развитая инфраструктура Риски в ночных клубах, завышенные счета
ОАЭ Строгие законы, высокий уровень контроля Возможны ловушки с алкоголем и шантаж
Таиланд Гостеприимство, природа Аферы на доверии и любовные мошенничества
Россия Контроль за оборотом лекарств Единичные случаи бытовых подмешиваний

Мифы и правда о "золушкином коктейле"

  • Миф 1. Опоить можно только через напиток.
  • Правда: вещества наносят и на кожу — через несколько минут они проникают в организм.
  • Миф 2. Это женская уловка.
  • Правда: в схеме участвуют и мужчины — они часто играют роль "охранников" или "партнёров".
  • Миф 3. Жертва сразу понимает, что произошло.
  • Правда: эффект наступает плавно, а память теряется, поэтому человек не может вспомнить события.

FAQ — Частые вопросы туристов

Можно ли определить, что в бокале есть наркотик?

Да, существуют тест-полоски для проверки напитков. Они реагируют на вещества типа ГГБ или "Рогипнола". Но эффективнее — не принимать угощение от незнакомцев.

Что делать, если есть подозрение, что меня опоили?

Сразу обратиться к медперсоналу или в ближайший отель, вызвать полицию. До приезда врача не садиться за руль и не оставаться одному.

Можно ли доказать преступление, если ничего не помнишь?

Да, при быстром обращении в больницу следы препаратов можно обнаружить в крови или моче в течение 6-12 часов. Главное — не терять время.

Есть ли безопасные страны, где таких случаев нет?

Полностью безопасных мест не существует, но в странах с высоким контролем за алкоголем и видеонаблюдением (Япония, Сингапур, Исландия) такие случаи крайне редки.

Что делать, если вы стали свидетелем подобного инцидента?

Позовите охрану, не позволяйте уносить человека, сообщите в полицию и сохраните видео или фото, если это возможно.

3 интересных факта

  • Термин "Goodnight, Cinderella" появился в Бразилии в 1990-х, когда в Рио начали фиксировать массовые случаи ограблений через усыпляющие напитки.
  • В некоторых клубах Европы уже внедрены специальные крышки-защиты для бокалов, чтобы никто не смог подсыпать что-то незаметно.
  • ГГБ в микродозах долго применялся в медицине как снотворное для наркоза, но теперь включён в список запрещённых веществ в большинстве стран.

Исторический контекст

Использование снотворных веществ для грабежей появилось ещё в XX веке, но массовым явлением стало с ростом клубной культуры в 1980–1990-е годы.
Тогда в Южной Америке и Европе появились первые случаи ограблений туристов, которые не могли вспомнить события после вечеринки.

Сегодня "золушкин коктейль" стал символом уязвимости ночной жизни: за красивыми огнями баров нередко скрываются преступные схемы, а социальные сети помогают мошенникам находить новые жертвы.

Как защитить себя

  1. Не принимайте напитки от незнакомцев.
  2. Держите бокал при себе.
  3. Избегайте одиночных походов в бары и клубы.
  4. Не вступайте в сомнительные знакомства, особенно на пляжах.
  5. Записывайте адреса и номера телефонов отелей и полиции.
  6. При малейших подозрениях обращайтесь в больницу.

Даже в отпуске нельзя терять бдительность. "Золушкин коктейль" напоминает: один безобидный бокал может стоить всего отпуска. Отказ от случайных угощений и внимание к окружающим — простые шаги, которые реально спасают жизнь и безопасность туристов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Происшествия
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Мир. Новости мира
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят
Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом
Победа партии Милея открыла ворота новой войне: Венесуэла на грани наземного вторжения
Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице
Хроническая усталость и боль в спине: проверьте, соответствует ли ваша кровать этому стандарту
Вода — источник жизни и остеопороза: неожиданный поворот привычного ритуала после 60 лет
До вас больше не дозвониться: почему умные экраны в машине могут оставить вас без связи и навигации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.