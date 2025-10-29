Пермь вошла в гастрокарту будущего: как ИИ технологии выбирают лучшие рестораны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Перми появился первый ресторанный гид нового поколения, созданный на основе искусственного интеллекта, экспертных оценок и отзывов пользователей. Проект объединил технологии и гастрономию, а его презентация прошла 28 октября в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге.

Искусственный интеллект и гастрономия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Искусственный интеллект и гастрономия

Умный гастрономический путеводитель

Гид Ultima Guide от Яндекс Еды — это результат масштабной работы, в которой участвовали не только специалисты компании, но и тысячи горожан. В отличие от обычных рейтингов, здесь сочетаются алгоритмы ИИ и человеческое восприятие — вкус, атмосфера и эмоции.

В этом году путеводитель впервые вышел сразу в трёх городах Урала — Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Всего в него вошло 15 лучших заведений Перми, отобранных по сотне параметров — от уровня кухни и сервиса до оригинальности интерьера, сообщает properm.ru.

Как выбирали лучшие рестораны

Создание гида проходило в два этапа.
На первом этапе искусственный интеллект проанализировал около 3000 заведений региона, учитывая их популярность, посещаемость, количество поездок на такси и оценки в сервисах. Важно, что ресторан не обязан быть подключён к доставке Яндекс Еды — участие не зависело от коммерческого сотрудничества.

После машинного отбора в лонг-лист попали 136 пермских ресторанов разных ценовых категорий.

На втором этапе подключились независимые эксперты и пользователи. Меню, атмосферу и уровень сервиса оценивали шеф-повара, гастрокритики, журналисты, рестораторы и более 25 тысяч пользователей сервисов Яндекса. Главным критерием, как подчёркивают организаторы, оставался вкус блюд и впечатление от кухни.

По итогам голосования 15 заведений получили место в официальном гиде по Перми.

Победители и номинации

Некоторые рестораны удостоились дополнительных наград. Среди специальных номинаций — "Выбор пользователей", "Превосходный сервис", "Самый популярный ресторан у пользователей Яндекс Карт" и "Лучший интерьер".

Церемония вручения прошла в тёплой атмосфере — в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, где одновременно чествовали победителей из Перми, Екатеринбурга и Челябинска. Таким образом, проект впервые представил три региональных гида одновременно.

От Москвы до Перми: как развивался проект

Первый Ultima Guide появился в Москве в 2023 году. Спустя два года он охватывает уже девять городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Красноярск. Кроме того, проект вышел за пределы страны — в Узбекистане и Казахстане уже опубликованы локальные версии.

Гид доступен на русском, английском и китайском языках, чтобы быть удобным не только местным жителям, но и туристам.

Как работает искусственный интеллект

ИИ анализирует огромный массив данных: отзывы, рейтинги, динамику заказов, частоту посещений и маршруты пользователей. Система отфильтровывает сетевые заведения и выбирает уникальные рестораны, отражающие гастрономическую идентичность города.

На основе этих данных формируется первичный список, который затем проверяется экспертами. Такой подход исключает субъективность и делает рейтинг прозрачным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на популярность заведений.
    Последствие: теряется оригинальность и локальный колорит.
    Альтернатива: учитывать экспертную дегустацию и мнение гостей.

  • Ошибка: ограничивать выбор только ресторанами с доставкой.
    Последствие: исключение уникальных заведений без онлайн-присутствия.
    Альтернатива: анализировать офлайн-посещаемость и отзывы на картах.

  • Ошибка: делать оценку закрытой.
    Последствие: пользователи не доверяют рейтингу.
    Альтернатива: открытая система критериев и участие гостей в голосовании.

А что если гид будет обновляться каждый год

Организаторы планируют сделать проект ежегодным, чтобы отражать изменения гастросцены и поддерживать интерес к локальной кухне. Искусственный интеллект будет отслеживать динамику посещений и оценок, а экспертный совет — дополнять список новыми именами. Это создаст живую карту вкусов, где каждый ресторан сможет заявить о себе.

Плюсы и минусы технологии в гастрономии

Плюсы Минусы
Объективный анализ и масштаб данных Зависимость от алгоритмов
Прозрачные критерии и открытые отзывы Возможны перекосы из-за недостатка локальных данных
Привлечение внимания к региональной кухне Не заменяет человеческую дегустацию

Часто задаваемые вопросы

Кто входит в экспертный совет?
Рестораторы, шеф-повара, гастрокритики, журналисты и инфлюенсеры из региона.

Может ли ресторан попасть в гид без участия в Яндекс Еде?
Да, участие в сервисе доставки не является обязательным.

Как часто будет обновляться гид?
Организаторы планируют обновление ежегодно, с возможностью добавления новых городов.

Можно ли повлиять на рейтинг?
Нет. Оценки формируются на основе данных ИИ, отзывов пользователей и мнения независимых экспертов.

Мифы и правда

  • Миф: рейтинг формируется по коммерческому принципу.
    Правда: участие бесплатное, ИИ анализирует открытые данные.

  • Миф: в список входят только премиальные рестораны.
    Правда: оцениваются заведения всех ценовых категорий.

  • Миф: гид доступен только в крупных городах.
    Правда: проект постепенно охватывает региональные центры России и СНГ.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
