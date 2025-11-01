Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мороз не пощадит — если в организме не хватает этих веществ: кожа буквально сыплется на глазах
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Мама в эфире: какие секреты экстремального материнства открыла Регина Тодоренко
Город спит, дороги звенят: какую резину выбирают те, кто не хочет лететь в кювет
Электрокары — не хрупкие статуэтки: почему батарея любит ритм города, а не сонную езду
Полный шкаф, но нечего надеть? Система, которая превращает десяток вещей в десятки стильных образов
Пари НН на краю пропасти: ещё шаг и антирекорд чемпионата станет реальностью
Все решат, что вы лепили их всю ночь: как покупные пельмени выдать за домашние

Место, где даже мысли говорят шёпотом: Карелия стала раем для интровертов

Туризм

Карелия всё чаще становится местом, куда едут не за шумными развлечениями, а за тишиной, свежим воздухом и внутренним равновесием. Этот северный регион неожиданно стал лидером нового туристического тренда — "туризм для интровертов", где главное не толпа, а покой.

Зимняя домик у озера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимняя домик у озера

Где отдыхают те, кто устал от суеты

Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что всё больше путешественников выбирают Карелию именно для восстановления сил.

Карелия сейчас входит в различные топы, даже возник такой вид туризма или понятие "туризм для интроверта”. Карелия здесь лидирует. Осенне-зимний период, в том числе на зимние месяцы, очень много резервируется домов, глэмпингов. Понятно, что привлекает в Карелию в этот осенне-зимний период возможность отдохнуть спокойно, с восстановлением.

Здесь не нужно подстраиваться под ритм города или толпы: тишина, хвойные леса, заснеженные озёра и тёплые домики на берегу Ладоги позволяют почувствовать ту самую гармонию, за которой едут интроверты.

Слоган, придуманный самими туристами

Ранее в московском метро появился брендированный поезд с надписью "Карелия — место, где возвращаются силы!". По словам Парфенчикова, этот слоган предложили сами туристы — и он точно отражает суть отдыха в регионе.

Путешествие в Карелию — это возможность восстановиться, отключиться от потока информации и побыть наедине с собой.

Что предпочитают интроверты в Карелии

Главные хиты — глэмпинги на берегах озёр, деревянные дома в сосновых лесах и туристические маршруты без толп. Многие выбирают сплавы по тихим рекам, катание на собачьих упряжках, прогулки по зимнему Петрозаводску и экскурсии в Кижи, где можно увидеть настоящие памятники деревянного зодчества.

Особенно востребованы поездки в осенне-зимний сезон: короткий день, мягкий снежный свет и хрустящий воздух создают идеальные условия для перезагрузки.

Плюсы и минусы "интровертного" отдыха в Карелии

Плюсы Минусы
Тишина, уединение и природа Возможна слабая связь и интернет
Много вариантов жилья — от глэмпингов до баз отдыха Дорогие авиабилеты в высокий сезон
Богатая культура и северная кухня Короткий световой день зимой
Подходит для отдыха без толп туристов Нестабильная погода и морозы
Можно отдыхать круглый год Мало ночных развлечений и крупных событий

Мифы и правда о Карелии

  • Миф 1. В Карелии нечего делать зимой.
  • Правда: зима — лучшее время для северного отдыха: катание на снегоходах, хаски-туризм и банные ритуалы — всё это часть карельской атмосферы.
  • Миф 2. В Карелии холодно и мрачно.
  • Правда: климат мягче, чем на севере России, а зима солнечная. Хвойные леса защищают от ветра, а снег отражает свет.
  • Миф 3. Карелия — это только Петрозаводск.
  • Правда: регион огромен. Здесь более 60 000 озёр, сотни островов, национальные парки и этнические деревни.

3 интересных факта о Карелии

  • В Карелии более 25% территории покрыто водой — это один из самых "озёрных" регионов Европы.
  • Здесь находится водопад Кивач, один из самых мощных равнинных водопадов России.
  • Местные жители бережно хранят традиции саун и травяных сборов — банные комплексы и фиточаи считаются частью "карельской терапии".

Исторический контекст

Карелия веками была пограничной землёй между Востоком и Западом. Здесь смешались финская и русская культура, что отразилось в архитектуре, кухне и языке.

В XX веке регион стал центром лечебного туризма: сюда приезжали писатели, художники, военные после фронта — за свежим воздухом и покоем.

Сегодня Карелия переживает второе туристическое рождение. В отличие от шумных курортов, она делает ставку на экологический и медленный туризм: меньше суеты, больше смысла.

Карелия доказала, что тишина и уединение могут быть лучшим лекарством от городской спешки. Здесь не нужны громкие события и толпы туристов — достаточно звука ветра в соснах и чашки горячего чая у камина. Именно поэтому регион всё чаще выбирают те, кто ищет не шум, а спокойствие и внутренний баланс.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Полный шкаф, но нечего надеть? Система, которая превращает десяток вещей в десятки стильных образов
Пари НН на краю пропасти: ещё шаг и антирекорд чемпионата станет реальностью
Все решат, что вы лепили их всю ночь: как покупные пельмени выдать за домашние
Хозяева это неправильно понимают: почему нельзя радоваться улыбке собаки
Грядка, которая работает сама: секрет, о котором молчали поколения дачников
Тихий враг за барабанной перепонкой: отит подкрадывается под видом безобидного насморка
Место, где даже мысли говорят шёпотом: Карелия стала раем для интровертов
Холодная реакция: как Джиган попытался задобрить супругу на пороге развода 
От науки до булки: пшеница Победа 80 может навсегда изменить вкус русского хлеба
Пол стал скрипеть от чистоты: оказалось, что для идеальной уборки достаточно того, что есть на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.