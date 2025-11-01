Крым заливает красотой: водопад Учан-Су вернулся с силой, от которой появляются мурашки

После продолжительных осадков над плато Ай-Петри главный природный символ Ялты — водопад Учан-Су — снова стал мощным и полноводным. Потоки "летящей воды" вновь слышны за несколько сотен метров, а туристы спешат увидеть редкое зрелище, которое бывает далеко не каждый год.
"Самый высокий водопад Крыма Учан-Су (в переводе — "Летящая вода”), расположенный в окрестностях Ялты, вновь стал полноводным и мощным", — сообщили в ФГБУ "Заповедный Крым”.
По данным заповедника, причина возрождения потока — сильные дожди, прошедшие в районе плато Ай-Петри. Именно с этого горного массива берёт начало река Учан-Су, питающая одноимённый водопад.
Высота падения воды здесь достигает 98,5 метра — это делает Учан-Су самым высоким водопадом полуострова и одним из самых эффектных в России.
Доступ к смотровой площадке открыт, и, по словам сотрудников заповедника, поток стал заметно мощнее всего за несколько суток. В тёплое время года Учан-Су нередко пересыхает, превращаясь в тонкий ручей, поэтому увидеть его в полной силе — удача для путешественников.
"Мощнее этот водопад был лишь четыре года назад, в июне 2021-го, после сильнейшего паводка, приведшего к наводнению в Ялте", — отметили в "Заповедном Крыме".
Самое зрелищное время для посещения водопада — весна и поздняя осень, когда тают снега или идут затяжные дожди. Летом поток почти всегда мелеет, зато окрестности покрыты зеленью, и маршрут становится легче.
Учан-Су расположен в восьми километрах от Ялты по дороге на плато Ай-Петри. Подъехать можно на автомобиле, автобусе или даже пешком — подъём занимает около двух часов и подходит для средней физической формы.
|Плюсы
|Минусы
|Впечатляющее зрелище после дождей
|Летом водопад часто пересыхает
|Легкодоступное место — рядом с Ялтой
|Дорога может быть скользкой после осадков
|Смотровая площадка открыта для туристов
|В сезон — большое скопление людей
|Уникальная флора и виды на горы
|Нет оборудованных кафе и укрытий от дождя
Название "Учан-Су" переводится с крымскотатарского как "летящая вода". В разные времена водопад был священным местом для местных жителей, а позже стал одной из визитных карточек курортного Крыма.
В советский период дорога к Учан-Су входила в классические экскурсионные маршруты по Южному берегу. После 1990-х интерес к природному объекту возродился: здесь вновь появились указатели, оборудованы смотровые точки и зоны отдыха.
Сегодня водопад входит в состав природного парка "Ай-Петри" и находится под охраной государства как памятник природы регионального значения.
Возвращение полноводного Учан-Су напомнило жителям и гостям Крыма, насколько живой и переменчивой остаётся природа полуострова. Каждый ливень здесь способен подарить новое чудо, а "летящая вода" — символ Ялты — вновь стала напоминанием о том, что самые прекрасные картины создаёт сама стихия.
