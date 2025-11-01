Крым заливает красотой: водопад Учан-Су вернулся с силой, от которой появляются мурашки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После продолжительных осадков над плато Ай-Петри главный природный символ Ялты — водопад Учан-Су — снова стал мощным и полноводным. Потоки "летящей воды" вновь слышны за несколько сотен метров, а туристы спешат увидеть редкое зрелище, которое бывает далеко не каждый год.

Водопад, оживший после дождей

"Самый высокий водопад Крыма Учан-Су (в переводе — "Летящая вода”), расположенный в окрестностях Ялты, вновь стал полноводным и мощным", — сообщили в ФГБУ "Заповедный Крым”.

По данным заповедника, причина возрождения потока — сильные дожди, прошедшие в районе плато Ай-Петри. Именно с этого горного массива берёт начало река Учан-Су, питающая одноимённый водопад.

Высота падения воды здесь достигает 98,5 метра — это делает Учан-Су самым высоким водопадом полуострова и одним из самых эффектных в России.

Туристы снова спешат к "летящей воде"

Доступ к смотровой площадке открыт, и, по словам сотрудников заповедника, поток стал заметно мощнее всего за несколько суток. В тёплое время года Учан-Су нередко пересыхает, превращаясь в тонкий ручей, поэтому увидеть его в полной силе — удача для путешественников.

"Мощнее этот водопад был лишь четыре года назад, в июне 2021-го, после сильнейшего паводка, приведшего к наводнению в Ялте", — отметили в "Заповедном Крыме".

Когда лучше ехать

Самое зрелищное время для посещения водопада — весна и поздняя осень, когда тают снега или идут затяжные дожди. Летом поток почти всегда мелеет, зато окрестности покрыты зеленью, и маршрут становится легче.

Учан-Су расположен в восьми километрах от Ялты по дороге на плато Ай-Петри. Подъехать можно на автомобиле, автобусе или даже пешком — подъём занимает около двух часов и подходит для средней физической формы.

Плюсы и минусы визита к водопаду

Плюсы Минусы
Впечатляющее зрелище после дождей Летом водопад часто пересыхает
Легкодоступное место — рядом с Ялтой Дорога может быть скользкой после осадков
Смотровая площадка открыта для туристов В сезон — большое скопление людей
Уникальная флора и виды на горы Нет оборудованных кафе и укрытий от дождя

Мифы и правда о водопаде Учан-Су

  • Миф 1. Учан-Су — рукотворный водопад.
  • Правда: это полностью природный объект, питаемый горными источниками Ай-Петри.
  • Миф 2. Летом водопад всегда сухой.
  • Правда: в засуху поток уменьшается, но при дожде и весеннем снеготаянии он оживает даже в жаркие месяцы.
  • Миф 3. К водопаду нельзя попасть в непогоду.
  • Правда: дорога остаётся открытой, однако туристам рекомендуют обувь с хорошим сцеплением и дождевики.

3 интересных факта о водопаде

  • Учан-Су упоминается в путевых заметках путешественников XIX века, включая писателя Антона Чехова, который называл его "жемчужиной Ялты".
  • В 1938 году возле водопада построили бетонную лестницу и смотровую площадку, сохранившуюся до наших дней.
  • Сила потока после обильных дождей достигает такого уровня, что звук падающей воды слышен на расстоянии более километра.

Исторический контекст

Название "Учан-Су" переводится с крымскотатарского как "летящая вода". В разные времена водопад был священным местом для местных жителей, а позже стал одной из визитных карточек курортного Крыма.

В советский период дорога к Учан-Су входила в классические экскурсионные маршруты по Южному берегу. После 1990-х интерес к природному объекту возродился: здесь вновь появились указатели, оборудованы смотровые точки и зоны отдыха.

Сегодня водопад входит в состав природного парка "Ай-Петри" и находится под охраной государства как памятник природы регионального значения.

Возвращение полноводного Учан-Су напомнило жителям и гостям Крыма, насколько живой и переменчивой остаётся природа полуострова. Каждый ливень здесь способен подарить новое чудо, а "летящая вода" — символ Ялты — вновь стала напоминанием о том, что самые прекрасные картины создаёт сама стихия.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
