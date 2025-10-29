Этот город на краю Марокко зовут жемчужиной Средиземноморья — и вот почему

Этот северо-восточный уголок Марокко давно завоевал репутацию одного из самых спокойных и живописных курортов страны. Саидию часто называют жемчужиной Средиземноморья — городом, где золотой песок плавно уходит в бирюзовые воды, а вместо суеты популярных направлений царит неспешная атмосфера отдыха и уюта. Здесь есть всё, чтобы провести идеальные каникулы: просторные пляжи, комфортабельные отели, ухоженные гольф-поля и нетронутая природа.

Фото: commons.wikimedia.org by Brahim FARAJI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Саидия, Марокко

Климат и погода

Саидия радует туристов долгим пляжным сезоном. Лучшее время для поездки — с июня по август, когда воздух прогревается до +30…+36 °C, а море становится по-настоящему тёплым. Даже в мае и сентябре погода остаётся комфортной — около +28 °C, что особенно нравится тем, кто предпочитает мягкое солнце. Иногда жара подбирается к отметке +40 °C, но сухой морской бриз делает её переносимой.

Температура воды в Средиземном море здесь достигает +25 °C — заметно выше, чем на атлантическом побережье страны, где она редко поднимается выше +21 °C. Зимой море остывает, купаться становится прохладно, зато можно наслаждаться свежим воздухом и прогулками по набережной без изнуряющей жары.

Пляжи и море

Главная гордость Саидии — её протяжённый пляж длиной более 14 километров. Он тянется между двумя реками — Уади Кисс и Мулуя, образуя широкую песчаную дугу с мягким бело-золотым песком. Море спокойное, вход пологий, а волны редкие — идеальное место для отдыха с детьми.

Пляж отмечен престижной наградой "Голубой флаг", подтверждающей чистоту воды и высокий уровень безопасности. Вдоль берега проложены деревянные настилы, установлены навесы и зонтики, есть спасательные посты и душевые. Любители активностей могут прокатиться на гидроцикле, заняться сёрфингом или отправиться на морскую прогулку. Многие отели имеют собственные зоны на побережье, где гостям гарантированы комфорт и уединение.

Отели и размещение

Саидия — молодой, но активно развивающийся курорт. Здесь всё чаще открываются отели формата all inclusive, где можно отдыхать без забот. Один из популярных вариантов — пятизвёздочный Be Live Collection Saïdia, где туристам доступны рестораны, бары, детский клуб, теннисные корты и собственный пляж. Цены стартуют от 24 000 рублей за ночь, а благодаря крытым и открытым бассейнам купаться можно круглый год.

Ещё одно любимое место отдыхающих — Radisson Blu Resort Saidia Beach (от 9275 рублей за ночь). Гостиница окружена огромным садом и располагает гольф-полем, двумя бассейнами, тренажёрным залом и спа-комплексом. Семьи с детьми могут воспользоваться услугами няни, а завтраки с видом на море добавляют отдыху особый колорит. Интерьеры отеля оформлены в традиционном марокканском стиле, что усиливает ощущение восточной сказки.

Что посмотреть

Хотя Саидия славится прежде всего пляжами, и здесь нет изобилия достопримечательностей, любителям прогулок и красивых пейзажей всё же найдётся, чем заняться.

Старый город

Исторический квартал, окружённый зубчатыми стенами, хранит атмосферу XIX века. Узкие улочки, тянущиеся между мечетями и базарами, погружают в старинный восточный быт. Здесь можно увидеть традиционные дома с голубыми ставнями и посетить мечеть Хасана II — одно из архитектурных украшений Саидии.

Национальный парк Мулуя

Всего в 10 км от города находится парк площадью более 4000 гектаров, где река Мулуя впадает в море. Это место особенно любят фотографы и орнитологи: здесь обитают розовые фламинго, утки-пеганки, аисты и десятки других перелётных птиц. Ландшафт удивительно разнообразен — от солончаков и тростников до песчаных дюн и редких тамарисковых рощ.

Гольф-поля

Одно из лучших развлечений Саидии — гольф. Крупнейшее поле Teelal Golf Course (в переводе — "песчаные дюны") занимает более 6 км территории и насчитывает 18 лунок. Из-за расположения между морем и горами площадка считается одной из самых живописных в Марокко. Другие комплексы — Saidia Lakes и Marchica Med - также предлагают комфортные условия для игроков разного уровня.

Набережная

Променад Саидии — визитная карточка курорта. Вечером вдоль моря собираются семьи, туристы и местные жители, чтобы насладиться прохладой и закатом. Здесь множество кафе, ресторанов, сувенирных лавок и пристаней с парусными и моторными яхтами. При желании можно арендовать судно и отправиться в небольшое путешествие вдоль побережья.

Что привезти из Саидии

Путешественники увозят отсюда не только фотографии, но и атмосферу восточного ремесла. На рынках и в лавках представлены:

керамика — расписанные вручную блюда, кувшины, пиалы с яркими геометрическими узорами;

украшения — серебряные и золотые серьги, кольца и браслеты с бирюзой и лазуритом;

ковры и кожа — изделия из натуральных нитей и выделанной кожи, часто создаваемые вручную;

пряности и твёрдые духи — сочетания кедра, шафрана и апельсинового цвета придают дому аромат Востока.

Важная информация для путешественников

Документы

Россиянам для поездки в Марокко виза не нужна. Достаточно загранпаспорта, действительного не менее шести месяцев с момента выезда. Пребывание разрешено до 90 дней. Детям требуется собственный паспорт или вписание в документ родителя, а также свидетельство о рождении. Если ребёнок путешествует с одним из родителей или сопровождающим, понадобится нотариальное согласие второго.

Валюта и оплата

На курорте в обращении марокканский дирхам. Лучше брать с собой доллары или евро — их без проблем меняют в банках и обменниках. Карты Visa, Mastercard и "Мир" не работают, зато UnionPay принимают в ряде отелей и торговых точек.

Связь

Саидия покрывается тремя крупнейшими операторами: Maroc Telecom, Orange и Inwi. Сим-карты стоят от 20 дирхамов (примерно 170 рублей) и продаются прямо в аэропорту. Иногда туристам их выдают бесплатно в рамках акций.

Лекарства и аптечка

Для поездки стоит собрать стандартный набор: средства от ожогов, укачивания, аллергии и кишечных расстройств. Обязательно возьмите солнцезащитный крем и спрей от насекомых — летом в прибрежной зоне они активны. Противовирусные препараты и капли для ушей тоже пригодятся.

Советы туристам

Попробуйте марокканский мятный чай — он не просто напиток, а символ гостеприимства страны. В кафе и ресторанах принято оставлять чаевые — 5-15 % от счёта. На рынках обязательно торгуйтесь: продавцы уважают это как часть культуры. Не вывозите национальную валюту — дирхам запрещено вывозить за пределы страны. Из национальных блюд стоит попробовать кускус, таджин, суп харира и салат заалюк из баклажанов.

Плюсы и минусы отдыха в Саидии

Плюсы Минусы Тёплое море и мягкий климат Мало ночных развлечений Небольшое количество туристов Сложный трансфер из аэропорта Чистые пляжи и уютные отели Зимой прохладно для купания Возможность all inclusive Ограниченное использование банковских карт

А что если ехать зимой

Хотя зимой море остывает, Саидия остаётся приятным направлением для неспешного отдыха. В это время здесь проходят локальные фестивали, цены на отели снижаются, а прогулки по старому городу и рынкам становятся особенно атмосферными. К тому же можно увидеть перелётных птиц, которых не бывает летом.