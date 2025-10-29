Этот город на краю Марокко зовут жемчужиной Средиземноморья — и вот почему

Этот северо-восточный уголок Марокко давно завоевал репутацию одного из самых спокойных и живописных курортов страны. Саидию часто называют жемчужиной Средиземноморья — городом, где золотой песок плавно уходит в бирюзовые воды, а вместо суеты популярных направлений царит неспешная атмосфера отдыха и уюта. Здесь есть всё, чтобы провести идеальные каникулы: просторные пляжи, комфортабельные отели, ухоженные гольф-поля и нетронутая природа.
Саидия радует туристов долгим пляжным сезоном. Лучшее время для поездки — с июня по август, когда воздух прогревается до +30…+36 °C, а море становится по-настоящему тёплым. Даже в мае и сентябре погода остаётся комфортной — около +28 °C, что особенно нравится тем, кто предпочитает мягкое солнце. Иногда жара подбирается к отметке +40 °C, но сухой морской бриз делает её переносимой.
Температура воды в Средиземном море здесь достигает +25 °C — заметно выше, чем на атлантическом побережье страны, где она редко поднимается выше +21 °C. Зимой море остывает, купаться становится прохладно, зато можно наслаждаться свежим воздухом и прогулками по набережной без изнуряющей жары.
Главная гордость Саидии — её протяжённый пляж длиной более 14 километров. Он тянется между двумя реками — Уади Кисс и Мулуя, образуя широкую песчаную дугу с мягким бело-золотым песком. Море спокойное, вход пологий, а волны редкие — идеальное место для отдыха с детьми.
Пляж отмечен престижной наградой "Голубой флаг", подтверждающей чистоту воды и высокий уровень безопасности. Вдоль берега проложены деревянные настилы, установлены навесы и зонтики, есть спасательные посты и душевые. Любители активностей могут прокатиться на гидроцикле, заняться сёрфингом или отправиться на морскую прогулку. Многие отели имеют собственные зоны на побережье, где гостям гарантированы комфорт и уединение.
Саидия — молодой, но активно развивающийся курорт. Здесь всё чаще открываются отели формата all inclusive, где можно отдыхать без забот. Один из популярных вариантов — пятизвёздочный Be Live Collection Saïdia, где туристам доступны рестораны, бары, детский клуб, теннисные корты и собственный пляж. Цены стартуют от 24 000 рублей за ночь, а благодаря крытым и открытым бассейнам купаться можно круглый год.
Ещё одно любимое место отдыхающих — Radisson Blu Resort Saidia Beach (от 9275 рублей за ночь). Гостиница окружена огромным садом и располагает гольф-полем, двумя бассейнами, тренажёрным залом и спа-комплексом. Семьи с детьми могут воспользоваться услугами няни, а завтраки с видом на море добавляют отдыху особый колорит. Интерьеры отеля оформлены в традиционном марокканском стиле, что усиливает ощущение восточной сказки.
Хотя Саидия славится прежде всего пляжами, и здесь нет изобилия достопримечательностей, любителям прогулок и красивых пейзажей всё же найдётся, чем заняться.
Исторический квартал, окружённый зубчатыми стенами, хранит атмосферу XIX века. Узкие улочки, тянущиеся между мечетями и базарами, погружают в старинный восточный быт. Здесь можно увидеть традиционные дома с голубыми ставнями и посетить мечеть Хасана II — одно из архитектурных украшений Саидии.
Всего в 10 км от города находится парк площадью более 4000 гектаров, где река Мулуя впадает в море. Это место особенно любят фотографы и орнитологи: здесь обитают розовые фламинго, утки-пеганки, аисты и десятки других перелётных птиц. Ландшафт удивительно разнообразен — от солончаков и тростников до песчаных дюн и редких тамарисковых рощ.
Одно из лучших развлечений Саидии — гольф. Крупнейшее поле Teelal Golf Course (в переводе — "песчаные дюны") занимает более 6 км территории и насчитывает 18 лунок. Из-за расположения между морем и горами площадка считается одной из самых живописных в Марокко. Другие комплексы — Saidia Lakes и Marchica Med - также предлагают комфортные условия для игроков разного уровня.
Променад Саидии — визитная карточка курорта. Вечером вдоль моря собираются семьи, туристы и местные жители, чтобы насладиться прохладой и закатом. Здесь множество кафе, ресторанов, сувенирных лавок и пристаней с парусными и моторными яхтами. При желании можно арендовать судно и отправиться в небольшое путешествие вдоль побережья.
Путешественники увозят отсюда не только фотографии, но и атмосферу восточного ремесла. На рынках и в лавках представлены:
керамика — расписанные вручную блюда, кувшины, пиалы с яркими геометрическими узорами;
украшения — серебряные и золотые серьги, кольца и браслеты с бирюзой и лазуритом;
ковры и кожа — изделия из натуральных нитей и выделанной кожи, часто создаваемые вручную;
пряности и твёрдые духи — сочетания кедра, шафрана и апельсинового цвета придают дому аромат Востока.
Россиянам для поездки в Марокко виза не нужна. Достаточно загранпаспорта, действительного не менее шести месяцев с момента выезда. Пребывание разрешено до 90 дней. Детям требуется собственный паспорт или вписание в документ родителя, а также свидетельство о рождении. Если ребёнок путешествует с одним из родителей или сопровождающим, понадобится нотариальное согласие второго.
На курорте в обращении марокканский дирхам. Лучше брать с собой доллары или евро — их без проблем меняют в банках и обменниках. Карты Visa, Mastercard и "Мир" не работают, зато UnionPay принимают в ряде отелей и торговых точек.
Саидия покрывается тремя крупнейшими операторами: Maroc Telecom, Orange и Inwi. Сим-карты стоят от 20 дирхамов (примерно 170 рублей) и продаются прямо в аэропорту. Иногда туристам их выдают бесплатно в рамках акций.
Для поездки стоит собрать стандартный набор: средства от ожогов, укачивания, аллергии и кишечных расстройств. Обязательно возьмите солнцезащитный крем и спрей от насекомых — летом в прибрежной зоне они активны. Противовирусные препараты и капли для ушей тоже пригодятся.
Попробуйте марокканский мятный чай — он не просто напиток, а символ гостеприимства страны.
В кафе и ресторанах принято оставлять чаевые — 5-15 % от счёта.
На рынках обязательно торгуйтесь: продавцы уважают это как часть культуры.
Не вывозите национальную валюту — дирхам запрещено вывозить за пределы страны.
Из национальных блюд стоит попробовать кускус, таджин, суп харира и салат заалюк из баклажанов.
|Плюсы
|Минусы
|Тёплое море и мягкий климат
|Мало ночных развлечений
|Небольшое количество туристов
|Сложный трансфер из аэропорта
|Чистые пляжи и уютные отели
|Зимой прохладно для купания
|Возможность all inclusive
|Ограниченное использование банковских карт
Хотя зимой море остывает, Саидия остаётся приятным направлением для неспешного отдыха. В это время здесь проходят локальные фестивали, цены на отели снижаются, а прогулки по старому городу и рынкам становятся особенно атмосферными. К тому же можно увидеть перелётных птиц, которых не бывает летом.
