Минкульт в резкой форме исключил запрет "Букинга" в России

Фото: flickr.com

В министерстве культуры Российской федерации обозначали свою позицию относительно использования сервиса Booking.com. В ведомстве сообщили, что в их планы не входит запрет или какое-либо регулирование работы данного сервиса.

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — ответила на вопрос о блокировке сайта директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова.

Booking.com — система бронирования отелей через сеть Интернет, основанная в Амстердаме в 1996 году. В 2005 году была приобретена американской компанией The Priceline Group. Стоит отметить, что на систему часто жаловались во многих странах. Так, например, во Франции Booking.com обвиняют в ценовом давлении на отели и нарушениях антимонопольного законодательства. Компания якобы принуждает гостиничных операторов продвигать наиболее выгодные для туристов условия. Подобного рода обвинения были выдвинуты также в Швейцарии, Великобритании, Германии и США.

Российские же владельцы отелей выступают категорически против запрета данного сервиса. Свою позицию они объясняют тем, что гостиницы получают огромный процент от договоров с Booking.com, и ни одной из них не будет выгодна блокировка интернет-сервиса.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отметил, что возможная блокировка Booking.com ощутимо ударит по развитию отельного бизнеса. Прасов утверждает, что половину своего предложения отели реализуют именно через Booking.com. По его словам, данный интернет-сервис очень популярен и выгоден среди индивидуальных путешественников, которых становится все больше и больше.

Несмотря на категорический отрицательный ответ Минкульта по поводу блокировки сервиса в России, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что работа сайта требует некоей регулировки. "Фактически сервис осуществляет информационные услуги. Не стоит блокировать или запрещать эту его деятельность, но стоит ее контролировать. Можно, например, заставить Booking.com зарегистрироваться в России и платить налоги как российское предприятие, чего, разумеется, сейчас не происходит", — сказала Тюрина.

Таким образом, письмо главы компании "Свой ТС" Сергея Войтовича с предложением о блокировке интернет-сервиса для бронирования отелей Booking.com было отклонено. В министерстве культуры Российской федерации ясно дали понять, что работе сервиса на территории нашей страны ничего не угрожает.

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