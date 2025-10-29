Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овца с телом бодибилдера и лицом собаки: кто такие белтексы и зачем их вывели
Ваша помада чуть чище унитаза: вот что скрывают любимые средства для макияжа
Старый дедовский способ, который заменяет всю химию: сад без вредителей за копейки
Легенда из Караганды: салат, который придумали для сильных мужчин и голодных будней
Скандал в шоу-бизнесе: Мари Краймбрери рассказала, как её обманул стилист Николай Овечкин
Не по найму, но по правилам: новый эксперимент откроет самозанятым путь к соцгарантиям
Её артистизм называли волшебством — не стало гимнастки, чьи выступления помнили миллионы
Этот город на краю Марокко зовут жемчужиной Средиземноморья — и вот почему
Раздражает до дрожи: почему актриса Дженнифер Лоуренс ненавидит своё прошлое поведение

Рептилоид проиграл реальности: арбитраж стал последним актом истории Саидахмедова и курорта Нальчик

5:14
Туризм

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии вынес решение в пользу курорта "Нальчик" по делу против компании "Звезда", принадлежащей Рустаму Саидахмедову, более известному как Рустам Рептилоид — бывшему участнику популярного шоу "Что было дальше?". Теперь компания обязана выплатить более 1,6 миллиона рублей долга и процентов за аренду помещений.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Судебная история

Изначально руководство курорта подало иск на сумму свыше 7 миллионов рублей, однако в процессе рассмотрения дела сумма взыскания была снижена. Суд признал обоснованным требование на 1 миллион 484 тысячи рублей основного долга, 73,9 тысячи рублей процентов и 71,7 рубля госпошлины. Также "Звезда" должна возместить 80 тысяч рублей, потраченных на проведение экспертизы.

По решению суда истцу вернут 166 тысяч рублей излишне уплаченной пошлины из федерального бюджета. Документ вступит в силу через месяц, если стороны не подадут апелляцию, сообщает "Постньюс".

Причины конфликта

Спор между сторонами возник из-за невыполнения условий договора аренды помещений, расположенных на территории курорта "Нальчик". Компания "Звезда" арендовала часть площадей под коммерческую деятельность, однако, как утверждает истец, перестала вовремя вносить платежи. После нескольких предупреждений руководство курорта решило обратиться в суд.

Финансовая сторона вопроса

Сумма взыскания кажется умеренной по сравнению с изначальными требованиями, однако для арендодателя это принципиальный вопрос — восстановить справедливость и обозначить, что нарушения договорных обязательств не останутся без последствий. Судебное решение может стать показателем того, что крупные бизнес-структуры, даже с медийным лицом за спиной, не застрахованы от правовых последствий.

Как избежать арендных конфликтов: советы арендодателям и арендаторам

  • Всегда фиксировать условия договора письменно с указанием графика платежей.

  • Проверять репутацию партнёра — в том числе через открытые судебные базы.

  • Своевременно уведомлять о просрочках и направлять претензии в письменном виде.

  • Использовать независимую оценку арендной ставки.

  • Включать пункт о досудебном урегулировании в контракт.

Такие меры позволяют минимизировать риски и избежать затяжных судебных процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие контроля над платежами по аренде.
    Последствие: накопление долга, штрафы, судебное разбирательство.
    Альтернатива: автоматизация платежей через онлайн-банкинг и настройка напоминаний.

  • Ошибка: устные договорённости.
    Последствие: отсутствие доказательной базы в суде.
    Альтернатива: нотариально заверенные документы и акты приёма-передачи.

  • Ошибка: аренда без проверки собственника.
    Последствие: риск потери денег или прав на помещение.
    Альтернатива: запрос выписки из ЕГРН перед заключением договора.

А что если компания подаст апелляцию

Если "Звезда" решит оспорить решение, дело может перейти в вышестоящий суд. На практике подобные дела редко пересматриваются, если доказательства долга очевидны. Однако апелляция даёт время для переговоров и, возможно, частичного урегулирования конфликта.

Часто задаваемые вопросы

Как долго длится арбитражный процесс по аренде?
В среднем от трёх до шести месяцев, включая апелляции и экспертизы.

Можно ли вернуть переплаченную госпошлину?
Да, если суд признаёт часть требований необоснованными, излишне уплаченная сумма возвращается истцу.

Что делать арендатору, если бизнес не приносит дохода, а платить за аренду нечем?
Лучше заранее обсудить реструктуризацию долга с арендодателем или временно приостановить деятельность через расторжение договора по соглашению сторон.

Мифы и правда

  • Миф: если компания не работает, она не обязана платить аренду.
    Правда: обязательства действуют до официального расторжения договора.

  • Миф: известные личности могут избежать финансовой ответственности.
    Правда: суд рассматривает дело безотносительно к статусу сторон.

  • Миф: судебное взыскание долга всегда означает банкротство.
    Правда: часто компании продолжают работу, просто выплачивая долг по решению суда.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
Голова вздохнула свободно: сладкий секрет очищает кожу и будит спящие волосы
Экономно, вкусно, по-французски: остатки ужина становятся ресторанным шедевром
Кухня плачет липкими слезами: один недорогой трюк стирает годы жира за пару минут
Григорий Лепс вернулся на сцену: что певец сказал о слухах про свою смерть
Дилеры играют по своим правилам: как покупатели заставляют их вернуть деньги
Углеводы вернулись в моду: как макароны стали частью здорового питания
Рак победил, но долги остались? Почему жена Романа Попова выставила на продажу дом
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Тихий сверхзвук, громкий провал: почему новый американский самолет не стал прорывом в авиации
Новый вид пчелы найден на Сардинии: учёные говорят о важном открытии для экосистем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.