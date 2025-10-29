Пляжи устали от хамства: как иностранцы довели Таиланд до пересмотра туристических правил

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Таиланде разгорается общественная дискуссия о том, каким должен быть турист, приезжающий на отдых в королевство. Местные власти и депутаты всё чаще говорят о «границах терпения» жителей, уставших от скандалов с иностранцами. Поводом послужили участившиеся случаи неподобающего поведения и нелегального бизнеса, в котором замешаны приезжие — в том числе россияне. Теперь обсуждается идея пересмотра визового режима и ограничения безвизового въезда.

отдых в раю
Фото: commons.wikimedia.org by Marcescos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
отдых в раю

Туризм под контролем: депутаты требуют ужесточения правил

Остров Пхукет, считающийся сердцем туристической индустрии Таиланда, оказался в центре внимания после ряда инцидентов с иностранцами. Местный депутат Чалермпонг Саенгди публично заявил, что действующая политика безвизового въезда, разрешающая гражданам более 90 стран находиться в королевстве до 60 дней, должна быть пересмотрена.

"Туристическая экономика является жизненно важной для таких городов, как Таиланд и Пхукет. Экономическая активность, связанная с туризмом, приносит значительные доходы нашей стране и региону. Однако это относится, прежде всего, к законопослушным туристам, а не к злонамеренным элементам", — отметил депутат парламента Чалермпонг Саенгди.

Политик направил обращение премьер-министру Анутину Чарнвиракулу, предлагая изменить подход к въезду иностранцев. По его словам, цель — сохранить баланс между экономическими выгодами и общественным порядком.

Что вызывает недовольство у тайцев

Главными причинами для беспокойства, по данным властей, стали употребление наркотиков, съемка откровенных видео, эксгибиционизм и вовлечение местных жителей в сомнительные схемы. Всё это, по мнению депутатов, наносит удар по имиджу страны, ориентированной на семейный и культурный туризм.

"Вред, который они наносят, несоизмеримо больше, чем экономическая выгода, которую они обеспечивают", — подчеркнул Саенгди.

Особое раздражение вызывают случаи, когда иностранцы ведут себя вызывающе в общественных местах. Один из последних эпизодов — скандальное видео с туристом, устроившим танцы без одежды на улице Пхукета. Кадры разошлись по соцсетям, вызвав бурю комментариев и осуждение тайских пользователей. Многие местные жители посчитали поведение гостя «позорным» и «оскорбительным» для страны.

Незаконный бизнес: новые схемы иностранцев

Не меньшую тревогу у властей вызывает рост нелегальной коммерческой деятельности со стороны иностранцев. В начале октября туристическая полиция Пхукета задержала гражданина, подозреваемого в организации нелегального проката мотоциклов под брендом One Way Big Bike Rental Company. Мужчина, назвавшийся Динаром, не смог предъявить ни паспорт, ни разрешение на работу. По его словам, техника принадлежала знакомому Виктору, а сам он лишь помогал. Полиция расценила это как попытку скрыть реальных владельцев бизнеса.

Задержанному грозит штраф от 5 000 до 50 000 бат, депортация и двухлетний запрет на получение разрешения на работу. Сейчас полиция выясняет, есть ли в схеме другие участники.

Мнение местных жителей

Ситуация с незаконным бизнесом активно обсуждается в тайском сегменте соцсетей. Один из пользователей написал:

"Вы только сейчас заметили? Я давно вижу, как они работают. У них всё более современно, чем в тайских магазинах: на каждом мотоцикле установлены QR-коды и GPS-трекеры. По истечении срока аренды двигатель автоматически отключается. Тайским магазинам стоит перенять эту систему".

Комментарий отражает двойственное отношение тайцев к иностранцам: с одной стороны — раздражение, с другой — признание их предприимчивости и технологий.

Советы туристам: чего нельзя делать в Таиланде

Таиланд известен своим гостеприимством, но законы здесь строги. Даже случайная ошибка может обернуться неприятностями. Власти напоминают об основных правилах, которых стоит придерживаться всем иностранцам:

  1. Нельзя проявлять неуважение к королевской семье — за это предусмотрено уголовное наказание.

  2. Не стоит фотографировать военных и стратегические объекты — это может быть расценено как шпионаж.

  3. Употребление и хранение наркотиков категорически запрещено, наказание может быть вплоть до пожизненного заключения.

  4. Проституция формально запрещена, и участие в ней карается штрафами и депортацией.

  5. Для вывоза предметов искусства и культа требуется разрешение Министерства культуры.

  6. Недопустимо непристойное поведение в общественных местах — появление без одежды, грубость, агрессия.

  7. Кормить рыб и диких животных можно только в специально разрешённых местах.

  8. За мусор и загрязнение пляжей предусмотрены штрафы.

  9. Азартные игры вне официальных заведений запрещены.

  10. И главное — улыбайтесь: улыбка в Таиланде считается проявлением уважения и дружелюбия.

Плюсы и минусы пересмотра визового режима

Плюсы Минусы
Возможность повысить качество туристического потока Риск снижения числа туристов в краткосрочной перспективе
Повышение безопасности и общественного порядка Увеличение бюрократии при оформлении виз
Поддержка местного бизнеса и контроль нелегальной деятельности Возможное падение доходов малого бизнеса
Улучшение имиджа страны на международной арене Недовольство иностранных компаний и операторов

А что если ограничения введут

Если власти действительно пересмотрят визовую политику, вероятно, появятся фильтры по категориям путешественников. Туристы, прибывающие с целью отдыха, смогут получать визы онлайн, а лица, замеченные в нарушениях, попадут в «чёрный список». Возможны и дополнительные требования к аренде жилья, регистрации сим-карт и даже к найму транспорта.

Такая система, по мнению экспертов, может напоминать «умный контроль», уже внедрённый в Сингапуре и Японии. Там любой турист отслеживается по QR-коду на въезде, что позволяет быстро выявлять нарушителей.

FAQ: практические вопросы

Как узнать, нужно ли мне получать визу в Таиланд?
Проверить актуальные правила можно на сайте консульства или на портале Министерства иностранных дел Таиланда.

Можно ли продлить пребывание без визы?
Да, но только один раз, максимум на 30 дней, при условии отсутствия нарушений.

Что делать, если я потерял паспорт в Таиланде?
Нужно немедленно обратиться в местную полицию и в консульство своей страны для оформления справки и временных документов.

Интересный факт о туристическом Таиланде

  1. Таиланд входит в тройку стран мира по количеству возвращающихся туристов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
