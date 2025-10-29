Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:15
Туризм

Экстремальный туризм давно перестал быть нишевым увлечением. Поездки "на край света", в запретные зоны и неизведанные территории стали частью интернет-культуры. Чем опаснее приключение — тем больше просмотров.

Река Амазонка
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амазонка

Но когда объектом внимания становятся неконтактные племена, цена такого контента — человеческие жизни.

Доклад Survival International прямо говорит: "Контакт, навязанный извне, — это смертный приговор для изолированных народов".

И речь не о нападениях или насилии. Главная угроза — инфекции, к которым у таких племён нет никакого иммунитета.

Нарушение запретов ради славы

Одним из самых громких случаев стал поступок американского блогера, который в обход закона высадился на Северном Сентинельском острове в Индийском океане.
Остров населяют сентинельцы — одно из самых изолированных племён планеты. Контакт с ними запрещён международным правом, а индийские власти охраняют остров, чтобы защитить его жителей от внешнего мира.

Блогер, стремясь к "уникальному контенту", погиб. Но его попытка спровоцировала волну подражаний — десятки пользователей соцсетей обсуждали, как "повторить его путь".

В другом случае британский ютубер открыто делился планом путешествия в "запретную зону Амазонии", где проживают изолированные группы, несмотря на предупреждения учёных и правозащитников.

Так, виртуальная известность превращается в реальную угрозу существованию народов, которые десятилетиями сохраняли автономию от современного мира.

Хрупкий баланс изоляции

Сегодня на Земле насчитывается около 196 неконтактных или слабо контактировавших племён - от бассейна Амазонки до Папуа — Новой Гвинеи.

Эти группы живут автономно, сохраняя традиционные способы охоты, земледелия и мировоззрения. Их изоляция — осознанный выбор, а не признак отсталости.
Для них контакт с внешним миром — не открытие, а катастрофа.

История это уже доказывала:

  • в XX веке контакты с миссионерами и геологами в Перу и Бразилии приводили к эпидемиям кори и гриппа, уничтожавшим до 70% населения племён;

  • в 1980-е годы строительство дорог в Амазонии вызвало вспышку малярии среди народности Пано;

  • а на островах Андаманского архипелага болезни, принесённые моряками, почти стерли с лица земли несколько этносов.

Когда природа защищает лучше закона

Неконтактные племена обычно живут в самых труднодоступных уголках планеты — джунглях, горах, болотах, на изолированных островах.
Именно эти природные барьеры долгое время спасали их от внешнего вмешательства.

Но с развитием технологий — дронов, спутниковой навигации, блогов о путешествиях - даже самые укромные территории становятся достижимыми.

Право на невидимость

Survival International и другие организации призывают мировые правительства принять конкретные меры:

  • усилить контроль за туристическими и видеопроектами в регионах проживания изолированных племён;

  • ввести уголовную ответственность за попытки контакта;

  • запретить коммерческие туры и публикацию контента, снятого вблизи их территорий;

  • обеспечить защиту земель, предоставив им статус природно-культурных заповедников.

Некоторые страны уже делают первые шаги.
Так, Бразилия вновь усилила полномочия агентства FUNAI по охране изолированных народов после многолетнего ослабления защиты.
В Индонезии введены зоны полного исключения для туристов в Папуа.
Но, как признают эксперты, пока интернет-слава измеряется миллионами просмотров, рискующие блогеры будут находиться всегда.

Этика против алгоритма

Алгоритмы социальных сетей устроены так, что поощряют риск. Чем опаснее контент, тем больше внимания он получает.
В этой логике экспедиции к "неизведанным племенам" выглядят как приключение, а не как нарушение прав человека.

"Современные платформы должны осознать: продвижение такого контента — это соучастие в колониализме", — говорит этнолог Кэтрин Диллон. — "Мы не имеем права превращать чью-то жизнь в декорацию для влогов."

Не романтика, а ответственность

Экстремальный туризм на грани выживания продаётся как испытание силы, но в отношении изолированных народов это испытание человечности.
Путешествие в "нетронутые" миры — это не возможность сделать уникальный кадр, а риск разрушить хрупкую экосистему культуры, существующей вне глобального шума.

"Неконтактные племена — это не прошлое человечества. Это живые народы, которые выбрали другой путь. И они имеют право остаться невидимыми", — говорится в заключении доклада Survival International.

FAQ

Что такое неконтактные племена?
Это народы, которые добровольно избегают контакта с внешним миром, сохраняя традиционный образ жизни. Их насчитывается около 200 по всему миру.

Почему контакт с ними опасен?
Изолированные группы не имеют иммунитета к инфекциям, распространённым среди современного населения. Даже простуда может вызвать эпидемию.

Где они живут?
В основном в Южной Америке (Амазония, Перу, Бразилия), на островах Индийского океана, в Новой Гвинее и Центральной Африке.

Можно ли снимать или посещать их территории?
Нет. В большинстве стран установлены строгие запреты. Любая попытка контакта без разрешения считается нарушением международного права.

Что можно сделать, чтобы помочь?
Поддерживать организации, защищающие права коренных народов (например, Survival International), и не распространять контент, нарушающий их изоляцию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
