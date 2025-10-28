Авачинский перевал в ярости: непогода заблокировала спасателей — что происходит с туристами

Сильный снегопад и метель помешали спасателям добраться до группы туристов, застрявших на Авачинском перевале в Камчатском крае.
Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам министра, спасатели, двигавшиеся на снегоболотоходе "Кречет", сумели пройти почти весь путь к пострадавшим, но остановились всего в полутора километрах от группы.
"Причиной этого стали отсутствие видимости, ветер и сильный зарядами снег", — отметил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Попытка пройти оставшийся участок пешком также не увенчалась успехом — погодные условия сделали это невозможным.
Сейчас у подножья вулкана продолжается сильная низовая метель, практически полностью ограничивающая видимость. Температура резко понизилась, а ветер достигает штормовых порывов.
Спасатели приняли решение приостановить движение и ждать до утра, надеясь на улучшение погоды. По данным МЧС, на помощь основной группе уже выдвинулась дополнительная команда на снегоходах.
С туристами поддерживается устойчивая радиосвязь. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает: люди находятся внутри автомобилей, где поддерживают температуру и экономят топливо.
Информация о происшествии поступила 28 октября. Тогда сообщалось, что четверо человек на трёх автомобилях застряли в районе Авачинского перевала из-за мощной пурги. Группа оказалась заблокирована снегом на высоте около 1200 метров над уровнем моря.
Авачинский перевал — одно из самых популярных туристических направлений Камчатки, расположенное между вулканами Авачинский и Корякский. Осенью и зимой здесь нередко случаются резкие изменения погоды: густой снег, порывистый ветер и мгновенное ухудшение видимости.
Спасатели напоминают, что при планировании маршрутов в горных районах Камчатки важно учитывать погодные прогнозы и избегать поездок во время активных циклонов.
