Авачинский перевал в ярости: непогода заблокировала спасателей — что происходит с туристами

2:23
Туризм

Сильный снегопад и метель помешали спасателям добраться до группы туристов, застрявших на Авачинском перевале в Камчатском крае.

Krasheninnikov Volcano
Фото: commons.wikimedia.org by Ian Scrimger, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Krasheninnikov Volcano

Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Метель остановила спасательную операцию

По словам министра, спасатели, двигавшиеся на снегоболотоходе "Кречет", сумели пройти почти весь путь к пострадавшим, но остановились всего в полутора километрах от группы.

"Причиной этого стали отсутствие видимости, ветер и сильный зарядами снег", — отметил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Попытка пройти оставшийся участок пешком также не увенчалась успехом — погодные условия сделали это невозможным.

Непогода у подножья вулкана

Сейчас у подножья вулкана продолжается сильная низовая метель, практически полностью ограничивающая видимость. Температура резко понизилась, а ветер достигает штормовых порывов.

Спасатели приняли решение приостановить движение и ждать до утра, надеясь на улучшение погоды. По данным МЧС, на помощь основной группе уже выдвинулась дополнительная команда на снегоходах.

Туристы на связи

С туристами поддерживается устойчивая радиосвязь. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает: люди находятся внутри автомобилей, где поддерживают температуру и экономят топливо.

Информация о происшествии поступила 28 октября. Тогда сообщалось, что четверо человек на трёх автомобилях застряли в районе Авачинского перевала из-за мощной пурги. Группа оказалась заблокирована снегом на высоте около 1200 метров над уровнем моря.

Особенности района

Авачинский перевал — одно из самых популярных туристических направлений Камчатки, расположенное между вулканами Авачинский и Корякский. Осенью и зимой здесь нередко случаются резкие изменения погоды: густой снег, порывистый ветер и мгновенное ухудшение видимости.

Спасатели напоминают, что при планировании маршрутов в горных районах Камчатки важно учитывать погодные прогнозы и избегать поездок во время активных циклонов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
