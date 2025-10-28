Ставрополье на колёсах: 5 маршрутов, чтобы увидеть Кавказ по-новому

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Ставрополье делает ставку на новый формат путешествий — автотуризм, который позволяет увидеть край во всей его красоте.

автопутешествие
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автопутешествие

Утверждена сеть автомобильных маршрутов, охватывающих ключевые культурные, природные и гастрономические точки.

Идея проста: сделать путешествия по краю доступными круглый год, даже вне курортного сезона, когда санатории КавМинВод менее загружены, пишет "Ставропольская правда".

Пять маршрутов, пять настроений

1. От Кисловодска до Ставрополя — путь через горы и равнины

Маршрут связывает жемчужину Кавказских Минеральных Вод с административным центром региона.
По пути — терренкуры Кисловодского национального парка, видовые площадки Ессентуков и старинные храмы Минераловодского района.
Этот путь подойдёт тем, кто хочет соединить отдых на курортах с историческими экскурсиями.

2. От КавМинВод до Ставрополя — экскурсионный маршрут

Этот тур рассчитан на путешественников, интересующихся культурным наследием.
В программе — Пятигорск, домик Лермонтова, музеи Ессентуков, исторические усадьбы Ставрополя.
Автомобильный формат позволит делать остановки также в небольших поселениях.

3. Культурный маршрут: Пятигорск — Ессентуки — село Юца

Этот путь объединяет литературные и этнографические традиции региона.
Село Юца, расположенное у подножия горы Юца, известно своим дельтадромом. Ежегодно здесь собираются сильнейшие спортсмены.

Пятигорск и Ессентуки дополнят маршрут музеями, галереями и знаменитой архитектурой курортных ансамблей XIX века.

4. Гастрономический тур: Ессентуки — Кисловодск — посёлок Левоберёзовский

Настоящее открытие для гурманов.
В Ессентуках — дегустации минеральных вод и местных сыров,
в Кисловодске — мастер-классы по приготовлению блюд кавказской кухни, винодельческие усадьбы и дегустационные залы, где можно попробовать вина Ставропольского края.

5. Тур по историческому наследию: Ставрополь — Новотроицкая — Солнечнодольск

Этот маршрут подойдёт для любителей истории и архитектуры.
Здесь можно посетить старинные станицы, узнать о казачьей культуре, увидеть фортификационные сооружения XVIII-XIX веков, а также познакомиться с современными культурными центрами, которые возрождают народные промыслы.

Автотуризм как стратегия

Создание сети маршрутов — часть региональной программы по развитию внутреннего туризма и продлению туристического сезона.
Автомобильные путешествия позволяют привлечь новых гостей —
тех, кто предпочитает гибкость, самостоятельность и насыщенные впечатления.

Параллельно идёт модернизация придорожного сервиса:

  • появляются зоны отдыха и смотровые площадки,

  • открываются кемпинги и кафе с локальной кухней,

  • создаются интерактивные карты и аудиогиды, интегрированные в мобильные приложения.

Ставрополь — ворота на Кавказ

Ставропольский край традиционно называют воротами Северного Кавказа.
Он объединяет степные просторы, минеральные источники и горные маршруты — всё, что делает путешествие разнообразным и живописным.
Теперь с новой сетью автодорог и турмаршрутов путешественники смогут открывать эти богатства в любое время года.

FAQ

Можно ли пройти маршруты самостоятельно?
Да, все маршруты разработаны с учётом самостоятельных автопутешествий. 

Нужна ли предварительная регистрация?
Нет, но для некоторых экскурсий и дегустаций рекомендуется бронирование через местных туроператоров.

Подходит ли проект для семейного отдыха?
Да, большинство маршрутов безопасны, имеют остановки на оборудованных площадках и подходят для путешествий с детьми.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
