Ставрополье на колёсах: 5 маршрутов, чтобы увидеть Кавказ по-новому

Ставрополье делает ставку на новый формат путешествий — автотуризм, который позволяет увидеть край во всей его красоте.
Утверждена сеть автомобильных маршрутов, охватывающих ключевые культурные, природные и гастрономические точки.
Идея проста: сделать путешествия по краю доступными круглый год, даже вне курортного сезона, когда санатории КавМинВод менее загружены, пишет "Ставропольская правда".
Маршрут связывает жемчужину Кавказских Минеральных Вод с административным центром региона.
По пути — терренкуры Кисловодского национального парка, видовые площадки Ессентуков и старинные храмы Минераловодского района.
Этот путь подойдёт тем, кто хочет соединить отдых на курортах с историческими экскурсиями.
Этот тур рассчитан на путешественников, интересующихся культурным наследием.
В программе — Пятигорск, домик Лермонтова, музеи Ессентуков, исторические усадьбы Ставрополя.
Автомобильный формат позволит делать остановки также в небольших поселениях.
Этот путь объединяет литературные и этнографические традиции региона.
Село Юца, расположенное у подножия горы Юца, известно своим дельтадромом. Ежегодно здесь собираются сильнейшие спортсмены.
Пятигорск и Ессентуки дополнят маршрут музеями, галереями и знаменитой архитектурой курортных ансамблей XIX века.
Настоящее открытие для гурманов.
В Ессентуках — дегустации минеральных вод и местных сыров,
в Кисловодске — мастер-классы по приготовлению блюд кавказской кухни, винодельческие усадьбы и дегустационные залы, где можно попробовать вина Ставропольского края.
Этот маршрут подойдёт для любителей истории и архитектуры.
Здесь можно посетить старинные станицы, узнать о казачьей культуре, увидеть фортификационные сооружения XVIII-XIX веков, а также познакомиться с современными культурными центрами, которые возрождают народные промыслы.
Создание сети маршрутов — часть региональной программы по развитию внутреннего туризма и продлению туристического сезона.
Автомобильные путешествия позволяют привлечь новых гостей —
тех, кто предпочитает гибкость, самостоятельность и насыщенные впечатления.
Параллельно идёт модернизация придорожного сервиса:
появляются зоны отдыха и смотровые площадки,
открываются кемпинги и кафе с локальной кухней,
создаются интерактивные карты и аудиогиды, интегрированные в мобильные приложения.
Ставропольский край традиционно называют воротами Северного Кавказа.
Он объединяет степные просторы, минеральные источники и горные маршруты — всё, что делает путешествие разнообразным и живописным.
Теперь с новой сетью автодорог и турмаршрутов путешественники смогут открывать эти богатства в любое время года.
Можно ли пройти маршруты самостоятельно?
Да, все маршруты разработаны с учётом самостоятельных автопутешествий.
Нужна ли предварительная регистрация?
Нет, но для некоторых экскурсий и дегустаций рекомендуется бронирование через местных туроператоров.
Подходит ли проект для семейного отдыха?
Да, большинство маршрутов безопасны, имеют остановки на оборудованных площадках и подходят для путешествий с детьми.
