Кольцо, которое объединит моря и судьбы: зачем России самый амбициозный дорожный проект последних лет

Туризм

Развитие проекта "Азовское кольцо" станет одним из ключевых направлений для раскрытия туристического потенциала юга России. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что новая транспортная магистраль соединит регионы Донбасса, Новороссии и Крыма, став важным элементом инфраструктурного развития страны.

Новый импульс для регионов

По словам Хуснуллина, строительство и реконструкция трассы уже ведутся в активном режиме. Особое внимание уделено участку дороги, проходящему по новым территориям — его протяжённость составляет около 380 километров из общего объёма в 1,4 тысячи километров.

"Если говорить о дорогах, например, Азовское кольцо, оно тоже является важнейшим элементом развития, потому что у новых регионов большой потенциал развития туризма. И вот эта дорога, которая идет 380 километров от Азовского кольца, из 1,4 тыс. км всего Азовского кольца, она идет по новым территориям", — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Дорога, объединяющая побережья

Азовское кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск и Джанкой, замыкаясь в Ростовской области. Маршрут соединяет побережья Азовского и Чёрного морей, формируя единое транспортное пространство юга России.

Ранее вице-премьер сообщил, что проект реализуется в рамках пятилетней федеральной программы дорожного строительства. Главная цель — улучшение логистики и создание комфортных условий для передвижения жителей и туристов.

"Сейчас активно продолжается работа по строительству обхода Мариуполя. И дальше будем шаг за шагом, до Крыма, эту дорогу приводить в порядок. Это важнейшая часть развития экономики новых регионов", — добавил Хуснуллин.

Туризм как драйвер экономики

Новая дорога должна стать стимулом для развития туризма, малого бизнеса и сервиса. Улучшение транспортной доступности позволит формировать новые маршруты, объединяющие исторические города, курорты и природные объекты региона.

Эксперты отмечают, что появление современной кольцевой магистрали вокруг Азовского моря создаст основу для внутреннего туризма и станет точкой роста для экономики. Ожидается, что вдоль трассы появятся гостиничные комплексы, сервисные зоны и туристические кластеры.

А что если… объединить транспорт и туризм

Проект "Азовское кольцо" рассматривается не только как инженерный, но и как культурно-туристический. Новая трасса позволит создать единое пространство, где путешествие станет маршрутом по регионам с богатой историей — от древнего Азова до крымских курортов.

FAQ

Какова общая протяжённость Азовского кольца?
Около 1,4 тысячи километров, включая участки в новых территориях.

Когда планируется завершение проекта?
Реализация ведётся поэтапно в течение пятилетней программы, точные сроки зависят от погодных и технических условий.

Какую роль дорога сыграет для туризма?
Она свяжет между собой популярные курорты и упростит передвижение по югу страны, формируя новые туристические маршруты.

Мифы и правда

Миф: Азовское кольцо — это только транспортный проект.
Правда: Помимо логистической функции, дорога станет частью стратегического туристического маршрута юга России.

Миф: Проект ограничится автомобильной инфраструктурой.
Правда: Вдоль маршрута планируется развитие придорожного сервиса, гостиничного бизнеса и зон отдыха.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
