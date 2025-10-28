Грузия наступает на лыжи Альпам: туристы нашли идеальный баланс между снегом и душой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:56
Туризм

Отдых на горнолыжных курортах Грузии становится всё более привлекательной альтернативой европейским направлениям — особенно этой зимой, когда россияне ищут безвизовые маршруты с прямыми рейсами и удобной логистикой. Благодаря мягкому климату, развитой инфраструктуре и богатой культуре, страна уверенно закрепляется в списке зимних фаворитов.

Вершина Грузии
Фото: gudauri, georgia. by TopNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вершина Грузии

Почему Грузия становится зимним хитом

По словам туроператоров, спрос на горнолыжные туры в Грузию растёт с конца ноября. Причина проста: безвизовый режим, отсутствие языкового барьера и возможность добраться прямыми рейсами из Москвы и регионов. Кроме того, туристы всё чаще выбирают комбинированные программы — когда в одном путешествии можно совместить катание по снежным склонам с прогулками по Тбилиси или дегустацией вин в Кахетии.

"Очереди на подъемники есть, но время ожидания не критично", — отметили в FUN&SUN.

По данным Coral Travel, продажи туров пока не достигли пика, однако темпы бронирований стабильно растут. В "Турслёте" фиксируют увеличение спроса на 7-10%, а в Anex и "Русском Экспрессе" говорят о высоком интересе не только к готовым турам, но и к индивидуальному бронированию отелей и услуг.

Когда начинается горнолыжный сезон

Сезон катания в Грузии стартует в конце декабря, когда снег ложится плотным покровом, и длится до середины апреля. Лучшее время — с середины декабря по конец марта. Пик сезона традиционно приходится на новогодние каникулы и февраль, когда склоны принимают максимум гостей.

Новогодний период в Гудаури — самый популярный. Однако даже в праздничные дни туристы отмечают, что скоплений у подъемников нет. Туроператоры советуют приезжать после 4-5 января — в это время горы тише, а трассы свободнее.

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку

  1. Выберите формат отдыха. Для активного катания подойдёт Гудаури, для спокойного семейного отдыха — Бакуриани, а для приключенческого туризма — Сванетия.

  2. Забронируйте тур заранее. К декабрю цены на жильё и билеты растут на 10-20%.

  3. Учтите перелёт. Средняя стоимость билетов Москва-Тбилиси на двоих в высокий сезон — от 130 тыс. руб.

  4. Планируйте комбинированный отдых. После катания отправьтесь на экскурсию в старый Тбилиси или винный тур в Кахетию.

  5. Берите своё снаряжение или арендуйте. Все курорты предлагают пункты проката, но в пик сезона оборудование разбирают быстро.

А что если вы не катаетесь

Даже если лыжи вас не привлекают, Грузия зимой предлагает массу развлечений. Прогулки по заснеженному Тбилиси, термальные источники в Боржоми, гастрономические туры и СПА-программы — всё это создаёт ощущение зимней сказки без необходимости стоять на склоне.

Многие туристы выбирают комбинированные туры, где 2-3 дня посвящены катанию, а остальное время — культурным маршрутам. Это делает поездку насыщенной и разнообразной.

Плюсы и минусы отдыха в Грузии зимой

Плюсы Минусы
Безвизовый въезд и прямые рейсы Рост цен в высокий сезон
Развитая инфраструктура и гостеприимство Меньше развлечений для профессиональных райдеров
Доступные цены по сравнению с Европой Долгая дорога до Сванетии
Комбинация активного и культурного отдыха Ограниченный выбор 5* отелей

Мифы и правда

Миф: в Грузии нет нормальных горнолыжных трасс.
Правда: в Гудаури — более 70 км трасс и лучшие зоны фрирайда на Кавказе.

Миф: зимой в Грузии слишком тепло для катания.
Правда: устойчивый снежный покров формируется уже к середине декабря и держится до апреля.

3 интересных факта

  1. Гудаури — один из самых солнечных горнолыжных курортов региона: до 80 ясных дней за сезон.

  2. Бакуриани раньше использовался как тренировочная база для советских олимпийцев.

  3. В Сванетии до сих пор сохранились древние башни X-XII веков, включённые в список ЮНЕСКО.

Исторический контекст

Первые горнолыжные трассы в Грузии появились ещё в середине XX века, когда Бакуриани стал базой для профессиональных спортсменов. Позже, в 1980-х, активно развивался Гудаури, куда начали приезжать иностранные лыжники. Сегодня страна снова переживает "золотой век" зимнего туризма — с новыми подъемниками, гостиницами и инфраструктурой, сравнимой с европейской.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
