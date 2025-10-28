Россияне пересели с самолётов на машины — короткие путешествия превращаются в новое золото отдыха

5:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия на три-четыре дня стали привычной частью жизни многих россиян. Всё чаще люди не ждут отпуска, чтобы вырваться из города: берут короткий уикенд и отправляются в дорогу — на машине, в соседний регион или даже за границу. Такие мини-каникулы позволяют сменить обстановку и отдохнуть, не тратя много времени и денег.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Путешествие на машине

Автотуризм по России: коротко, близко, атмосферно

Россияне всё чаще выбирают путешествия на автомобиле. Как сообщает Москва 24, этот формат даёт свободу — можно поехать в любое время, не зависеть от расписаний и остановиться там, где хочется. Особенно активно такой отдых выбирают жители мегаполисов.

"Для коротких трёхдневных поездок россияне выбирают автотуризм по соседним городам", — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По словам эксперта, жители Москвы нередко выезжают во Владимир, Суздаль или Ярославль. Эти направления сочетают историческую атмосферу и уютную инфраструктуру — кафе, бутик-отели, прогулочные маршруты. Средняя стоимость одного дня путешествия внутри страны составляет около 7 тысяч рублей. На сумму влияет тип гостиницы и расходы на бензин, особенно если путь не близкий.

Осенний выезд за границу: где тепло и выгодно

Если говорить о международных направлениях, то лидером по-прежнему остаётся Турция. Тёплое море, система "всё включено" и короткий перелёт делают страну удобной для отдыха даже в ноябре. Также стабильно популярны Египет, Таиланд и Вьетнам.

"В ноябре в поездках за границу ключевым фактором являются школьные каникулы", — добавил вице-президент РСТ.

Эти даты позволяют семьям комбинировать отпуск с выходными или праздничными днями. Средний чек на неделю отдыха на двоих составляет от 150 до 350 тысяч рублей. Семейные туры обходятся дороже — из-за билетов для детей и дополнительного размещения. Впрочем, иногда встречаются спецпредложения на последние места, так называемые "отказные туры", но это скорее удача, чем правило.

Китай, Вьетнам и другие новые направления

В 2025 году в трендах — Китай. Россияне открывают для себя остров Хайнань, где неделя отдыха на двоих стоит от 150 тысяч рублей. Всё чаще выбирают и экскурсионные маршруты по Поднебесной: поездки в Пекин, Чэнду или Сиань.

Не теряет популярности и Вьетнам. Прямые рейсы в Ханой, Хошимин, Нячанг и на остров Фукуок делают путешествия комфортными и доступными. Многие отмечают, что Вьетнам по уровню сервиса приближается к Таиланду, но при этом остаётся более бюджетным.

Советы шаг за шагом: как планировать поездку

Определите длительность — короткий уикенд или полноценный отпуск. Рассчитайте бюджет, включая бензин, билеты и страховку. Сравните отели по отзывам, а не только по звёздам. Бронируйте заранее — за раннее планирование дают скидки до 10%. Проверьте документы: загранпаспорт, страховку, визовые требования. Не забывайте о сезонных особенностях — например, муссоны в Азии или снегопады на трассах.

А что если поехать без турагента

Самостоятельные путешествия сегодня становятся всё популярнее. Онлайн-сервисы позволяют за пару часов собрать маршрут: забронировать жильё, оформить страховку, арендовать автомобиль. Это удобно, но требует внимательности — особенно при пересадках или визовых нюансах.

Для тех, кто ценит спокойствие, пакетный тур всё ещё остаётся удобным решением: туроператор отвечает за перелёт, трансфер и проживание, а в случае изменений помогает с заменой рейса.

Почему растёт интерес к путешествиям

Согласно данным РСТ, внутренние поездки выросли на 5-6%, а заграничные — на 21%. Этому способствовало укрепление рубля, рост числа авиарейсов и стабильные цены на перелёты. Кроме того, многие россияне научились комбинировать отпуск с праздничными днями, выезжая даже на короткие промежутки.

"Не стоит откладывать планирование путешествий на последний момент — это важно не только из-за цены, но и для выбора лучших отелей, типов номеров и авиаперелетов", — подчеркнул Горин.

Он напомнил, что уже стартовали ранние продажи летнего сезона, а скидка на зимние туры при бронировании заранее может достигать 10%. Обычно такие акции действуют до конца сентября, но иногда продлеваются до 31 октября.

Миф и правда

Миф: туры по России всегда дешевле зарубежных.

Правда: цены на внутренний отдых растут, особенно в популярных регионах и в праздники.

Интересный факт

Самыми популярными сувенирами остаются гастрономические: мёд, чай, вино и сыры местного производства.

Исторический контекст: как всё начиналось

В советские годы короткие поездки называли "поездками выходного дня". Тогда популярностью пользовались автобусные маршруты по Подмосковью и Прибалтике. Сегодня этот формат получил второе дыхание, но в более комфортной версии — с бронированием через приложения и GPS-навигацией.